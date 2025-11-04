ETV Bharat / state

வகுப்பறையில் மையை சிந்திய மாணவி: துடைப்பத்தால் அடித்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் தலைமை ஆசிரியை சஸ்பெண்ட்

வகுப்பறையில் மை சிந்தியதற்கு தடியை (மாப் ஸ்டிக்) கொண்டு மாணவியை தலைமை ஆசிரியை கடுமையாக தாக்கியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டில் புழுதிவாக்கம் அரசு தொடக்கப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்த போலீசார்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்த போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 1:29 PM IST

சென்னை: பாதிக்கப்பட்ட மாணவி தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கிறார், ஆனால் ஏன் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்படவில்லை என தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னை புழுதிவாக்கம் அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் 5 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி ஒருவர் அக்.8 அன்று வகுப்பறையில் பேனா மையை சிந்தியுள்ளார். இதனைப் பார்த்த பள்ளித் தலைமை ஆசிரியை இந்திராகாந்தி துடைக்கும் தடியை (மாப் ஸ்டிக்) கொண்டு மாணவியை கடுமையாக தாக்கியதாக தெரிகிறது.

இதில் காயமடைந்த மாணவியை அக்.9ஆம் தேதி பெற்றோர் தனியார் மருத்தவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு மாணவியை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் தலையில் ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து, மாணவி தொடர் சிகிச்சையில் உள்ளார். இதனிடையே தலைமை ஆசிரியை தற்காலிகமாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து அக்.23ஆம் தேதி மடிப்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் மாணவியின் பெற்றோர் புகார் அளித்தனர். அந்த புகாரை காவல் துறையினர் வழக்காக பதிவு செய்யாமல், விசாரணையும் மேற்கொள்ளாமல் இருப்பதாக அக்.27 மாணவியின் பெற்றோர், உறவினர்கள் மற்றும் தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர்.

இதையடுத்து சிறார் நீதி (குழந்தைகளின் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச் சட்டம்) பிஎன்எஸ் சட்டத்தின் கீழ் தலைமை ஆசிரியை மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இருப்பினும், பாதிக்கப்பட்ட மாணவி தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கும்பட்சத்தில் வன்கொடுமை சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்பதை கண்டித்து தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணியினர் மடிப்பாக்கம் கூட்டுச் சாலையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்கினர்.

அந்த அமைப்பின் மாநில துணைப் பொதுச் செயலாளர் கே. சாமிநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் பல்வேறு கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.

அதில், பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு உயர்தர சிகிச்சை வழங்க வேண்டும். 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். ஆசிரியை இந்திரா காந்தியை பணி நீக்கம் செய்து உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாணவியின் உயர்க்கல்வி வரையிலான பொறுப்பை அரசு ஏற்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முழக்கமாக எழுப்பினர்.

இவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்ய முற்பட்டதால் இருதரப்புக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. சுமார் 20 நிமிடம் இந்த தள்ளுமுள்ளு நீடித்தது. இதையடுத்து போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அமைப்பின் தென்சென்னை மாவட்டத் தலைவர் ச.லெனின், செயலாளர் கே.மணிகண்டன் உள்ளிட் 50க்கும் மேற்பட்டபவர்களை காவல் துறையினர் கைது செய்தனர்.

இதுகுறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் பி.சுகந்தி கூறுகையில், “மடிப்பாக்கம் காவல் துறையினர் அராஜகம் செய்கின்றனர். இதனை தமிழ்நாடு தீண்டாமை ஒழிப்பு முன்னணி வன்மையாக கண்டிக்கிறது. கைது செய்யப்பட்ட அனைவரையும் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும். இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தலைமையாசிரியை இந்திரா காந்தி மீது எஸ்.சி வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்ய வேண்டும்" என வலியுறுத்தினார்.

