ஒரே மேடையில் திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக பிரதிநிதிகள்: விவாத நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு
பயணிகளுக்கு இலவச பயணம் என்றால் அந்த துறையில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிலை என்ன? என கேள்வியெழுப்பப்பட்டிருக்கின்றது.
Published : March 28, 2026 at 5:09 PM IST
சேலம்: திமுக, அதிமுக, தவெகவை சேர்ந்த பிரதிநிதிகளை ஒரே மேடையில் பேச வைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அரசியல் கட்சி சாரா போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியர் நலச் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
சேலத்தில் அரசியல் கட்சி சாரா போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியர் நலச் சங்கத்தின் மாநில மற்றும் மண்டல நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்ட விழிப்புணர்வு கலந்தாய்வு கூட்டம் இன்று (மார்ச் 28) நடைபெற்றது.
இதில், சங்கத்தின் மாநில தலைவர் தஞ்சை ராஜா, மாநில பொதுச் செயலாளர் சென்னை சேகர், மாநில பொருளாளர் மதுரை கணபதி சுந்தரம் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துக் கொண்டனர். கூட்டத்தின் முடிவில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அரசியல் கட்சி சாரா போக்குவரத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் தஞ்சை ராஜா, "அரசு போக்குவரத்து கழகத்தைச் சார்ந்தவர்கள் தங்களின் வாக்குரிமையை சிறப்பாக பதிவு செய்ய அரசியல் கட்சிகளுக்கு வாய்ப்பளிக்கும் வகையில், திமுக, அதிமுக, தமிழக வெற்றிக் கழகம், நாம் தமிழர் ஆகிய நான்கு கட்சிகளின் தலைவர்களும் ஒரே மேடையில் பேச வாய்ப்பு ஏற்படுத்தியுள்ளோம்.
இந்த கூட்டம் ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி தஞ்சாவூர், கண்டியூரில் நடைபெற உள்ளது. காலை 10 மணி முதல் பகல் 3 மணி வரையில் அது நடைபெறும். அரசு பயணிகள் பேருந்து போக்குவரத்து மேம்பாடு, அதன் ஊழியர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் உரிமைகள், அரசு போக்குவரத்து ஓய்வூதியர்களின் சமூக பாதுகாப்பு மற்றும் உரிமைகள், வாழ்வாதாரம், பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் அந்தந்த கட்சிகளின் கொள்கை நிலைப்பாடு என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள இந்த கூட்டம் உதவியாக இருக்கும் என நம்புகிறோம்" என தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தற்போது திமுக அரசு மாநகர பேருந்துகளில் பெண்களுக்கு இலவச பயணத்திட்டத்தை அளித்து நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. அதேபோல அடுத்து ஆட்சி அமைக்க விரும்பும் அதிமுக உள்ளிட்ட பிற கட்சிகளும் மாநகரப் பகுதிகளில் இயங்கும் அரசு பேருந்துகளில் பெண்களைப் போல ஆண்களுக்கும் இலவச பயணத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த உள்ளதாக தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவித்து வருகின்றன.
ஏற்கனவே நஷ்டத்தில் இயங்கும் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து துறையை தனியாருக்கு வழங்கும் நடவடிக்கையாகவே இதை பார்க்கிறோம். பயணிகளுக்கு இலவச பயணம் என்றால் அந்த துறையில் பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நிலை என்ன? என்பதற்கான விளக்கத்தை அரசியல் கட்சிகள் தரவில்லை. எனவே எங்களை பாதுகாக்கும் வகையில் இந்த தேர்தலில் வாக்களிப்போம்" என்றார்.
மேலும், தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகங்களை, தமிழக அரசு போக்குவரத்து துறையாக அறிவிக்க வேண்டும், போக்குவரத்து ஓய்வுதியர்களுக்கு அரசு கருவூலம் வழியாக ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும், அரசு ஓய்வூதியதாரர்களை போல அரசு அறிவிக்கும் அன்றே போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அகவிலைப்படி வழங்க வேண்டும், கால தாமதமாக வழங்கும் நிலுவைத் தொகைகளை உடனடியாக வழங்க வேண்டும், பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும், அரசு போக்குவரத்துக் கழகப் பணிகளை தனியாரிடம் ஒப்படைக்கும் கொள்கை முடிவை கைவிட வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட 12 தீர்மானங்கள் இந்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டன.