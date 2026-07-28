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மொபைல் போன்கள் மூலம் சக பயணிகளுக்கு தொல்லை கொடுக்கக் கூடாது - போக்குவரத்துத் துறை அறிவுறுத்தல்

பேருந்துகளில் கைபேசியில் உரத்த குரலில் பேசிக்கொண்டே தொடர்ந்து பயணித்தல் மற்றும் கைபேசியில் ஸ்பீக்கர் பயன்படுத்துதல், இயர்போன், ஹெட்போன் இல்லாமல் இசை கேட்பது, மற்றும் காணொளியில் படம் பார்த்தல் ஆகியவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

சென்னை மாநகர பேருந்து (கோப்புப்படம்)
சென்னை மாநகர பேருந்து (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 12:45 PM IST

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சென்னை: அரசுப் பேருந்தில் பயணம் செய்யும்போது, சக பயணிகளுக்கு தொல்லை கொடுக்காத வகையில் செல்போன்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என போக்குவரத்துத் துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பயணிகள், சக பயணிகளுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாத வகையில் செல்போன், ஒலி சாதனங்கள் பயன்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் நெறிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், சக பயணிகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் விழிப்புணர்வு ஸ்டிக்கர்களை பேருந்துகளில் ஒட்ட போக்குவரத்துறை செயலாளர் நிர்மல் ராஜ் அனைத்து போக்குவரத்து கழகங்களுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

சமீபகாலமாக பேருந்துகளில் பயணம் செய்பவர்கள் தங்கள் பொழுதுபோக்கிற்காக செல்போனில் ரீல்ஸ் பார்ப்பது, வீடியோ பார்ப்பது, படம் பார்ப்பது போன்றவற்றை செய்து வருகின்றனர். இதனால் அருகில் உள்ள பயணிகள் பெரிதும் அவதிப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் பேருந்தில் பயணம் செய்யும் பயணிகளின் வசதிக்காகவும், அமைதியான பேருந்து பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் போக்குவரத்துத் துறை அதிரடியாக அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அனைத்து மண்டல அரசு போக்குவரத்து கழக மேலாண்மை இயக்குநர்களுக்கு போக்குவரத்து துறை செயலாளர் நிர்மல்ராஜ் அனுப்பி உள்ள கடிதத்தில், “தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகப் பேருந்துகளில் பயணிகள் சுகமாக பயணம் செய்யவும், சக பயணிகளுக்கு எந்தவித இடையூறின்றி நடந்து கொள்ள ஏதுவாகவும், கீழ்க்காணும் பயண நெறிமுறைகளை பயணிகள் கடைபிடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

பொதுப் போக்குவரத்து வாகனங்களில் பயணிக்கும் போது, மோட்டார் வாகன (ஓட்டுதல்) ஒழுங்குமுறை 2017-இன் விதி 5(10)-இன் படி, வாகனத்தில் உரத்த ஒலியில் இசை ஒலிக்கப்படாமல் இருப்பதை ஓட்டுநர் உறுதி செய்ய வேண்டும். தமிழ்நாடு மோட்டார் வாகனங்கள் 1989 விதி 228- இன் படி, சக பயணிகளுக்கு இடையூறு அல்லது சிரமத்தை ஏற்படுத்தும் எந்தவொரு செயலும் முறைகேடாக கருதப்படும்.

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இதில் பயணம் முழுவதும் கைபேசியில் உரத்த குரலில் பேசிக்கொண்டே தொடர்ந்து பயணித்தல் மற்றும் கைபேசியில் ஸ்பீக்கர் பயன்படுத்துதல், இயர்போன் (Earphone)/ஹெட்போன் (Headphone) இல்லாமல் இசை கேட்பது மற்றும் காணொளியில் (Video) படம் பார்த்தல் ஆகியவை தவிர்க்கப்பட வேண்டும். Bluetooth அல்லது இயர்போன்/ஹெட்போன் பயன்படுத்தி சக பயணிகளுக்கு இடையூறு இல்லாமலும், பயணிகளின் கைபேசி உபயோகம் மற்றவர்களின் அமைதி நிலையை கெடுக்காமலும் இருக்க வேண்டும்.

மேற்காணும் கட்டுப்பாடுகளை அனைத்துப் போக்குவரத்துக் கழகங்களிலும், பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு தெரியப்படுத்தி உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட வேண்டும். மேலும், அனைத்து பேருந்துகளில் உட்புறத்தில் பயணிகளுக்குத் தெளிவாகத் தெரியும்படி விழிப்புணர்வு ஒட்டுவில்லைகள் (Stickers) ஒட்டப்பட வேண்டும். அதனை போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்” என தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

TNSTC
போக்குவரத்துத் துறை
அரசுப் பேருந்து
TN GOVT BUS MOBILE PHONE RULES
GOVT BUSES CELL PHONES ISSUE

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