குருப் 2, 2ஏ தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? டின்பிஎஸ்சி தலைவர் கொடுத்த அப்டேட்
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2 ஏ முதல் நிலை தேர்வு இன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
Published : November 1, 2026 at 1:21 PM IST
சென்னை: குருப் 2, 2 ஏ முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகள் 2 மாதத்தில் வெளியிடப்படும் என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் (டிஎன்பிஎஸ்சி) தலைவர் பிரபாகர் தெரிவித்தார்.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2, 2 ஏ முதல் நிலை தேர்வு இன்று (நவம்பர் 1) தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு மையங்களில் நடைபெற்றது. காலை 9.30 மணிக்கு தொடங்கிய தேர்வு நண்பகல் 12.30 மணி வரை இத்தேர்வை எழுத மொத்தம் 4,89,888 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டதில் 3,97,293 பேர் தேர்வு எழுதினர். 92,595 பேர் தேர்வெழுத வரவில்லை. அதாவது 81.10 சதவீதம் பேர் வருகை தந்தனர்.
குரூப்-2 பதவிகளில் 41 காலியிடங்களும், குரூப்-2 ஏ பதவிகளில் 780 காலியிடங்களுக்கும் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் அறிவிப்பு வெளியானது. உதவி தொழிலாளர் ஆய்வாளர், சார்-பதிவாளர், துணை வணிக வரி அதிகாரி, தலைமைச் செயலக உதவி பிரிவு அலுவலர், நன்னடத்தை அலுவலர், துணை பதிவாளர், ஜெயிலர், மூத்த வருவாய் ஆய்வாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் இந்த குரூப் 2, 2 ஏ தேர்வுகள் வாயிலாக நிரப்பப்பட உள்ளன.
சென்னையில் மட்டும் 173 தேர்வு மையங்களில் தேர்வு நடைபெற்று வருகிறது. முன்னதாக, பலத்த பாதுகாப்புடன் தேர்வு மையங்களுக்கு வினாத்தாள் கொண்டு செல்லப்பட்டன. இன்றைய தேர்வு மொத்தம் 300 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெற்றது. முதல்நிலை தேர்வில் வெற்றி பெறுபவர்கள், அடுத்ததாக பிரதான தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.
முன்னதாக, சென்னை சேத்துப்பட்டு எம்சிசி மேல்நிலை பள்ளி தேர்வு மையத்திற்கு, இன்று காலை தேர்வர்கள் வருகை புரிந்தனர். தேர்வு எழுதச் செல்லும் விண்ணப்பதாரர்களின் ஹால் டிக்கெட் உள்ளிட்ட தேவையான உரிய ஆவணங்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து அவர்களை உள்ளே அனுமதித்தனர்.
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இந்நிலையில், இந்த தேர்வு மையத்தில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் பிரபாகர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். இதனைத் தொடந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மற்றும் குரூப் 2 ஏ முதல்நிலை தேர்வுகளுக்கான முடிவுகள் இரண்டு மாதத்தில் வெளியிடப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.