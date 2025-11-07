ETV Bharat / state

10 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணையை மாற்றியமைக்க வேண்டும் - ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை!

நடப்பு கல்வியாண்டில் பத்தாம் வகுப்புப் பொதுத்தேர்வு மார்ச் 11 ஆம் தேதி 2026 துவங்கி ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 7, 2025 at 2:40 PM IST

கரூர்: பத்தாம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு அட்டவணையில் சமூக அறிவியல் தேர்வுக்கான கால இடைவெளியை அதிகரிக்கும்படி தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் நடப்பு கல்வியாண்டில் பத்தாம் வகுப்புப் பொதுத்தேர்வு அட்டவணையை தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி பத்தாம் வகுப்புப் பொதுத்தேர்வு மார்ச் 11 ஆம் தேதி துவங்கி ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. இதில் பிற மொழி பாடப்பிரிவை தேர்வு செய்துள்ள மாணவர்களுக்கு ஏப்ரல் 6 ஆம் தேதி கடைசி தேர்வாகும். பெரும்பாலான மாணவர்கள் தமிழ் வழியில் பாடம் கற்பதால், ஏப்ரல் 2ஆம் தேதி சமூக அறிவியல் தேர்வுடன் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நிறைவடைகிறது.

எனவே, மாணவர்களுக்கு சமூக அறிவியல் தேர்வுக்கு மட்டும் போதிய இடைவெளி இல்லாமல் இருப்பதால் தேர்வு கால அட்டவணையை மாற்றியமைத்து தேர்வுக்கான போதிய கால இடைவெளியை அதிகரிக்கும்படி தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் சார்பாக தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் மற்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் ஆகியோருக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.

10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை (ETV Bharat Tamil Nadu)

அக் கடிதத்தில், ”மாணவர்களின் நலன் கருதி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் போதுமான கால இடைவெளியுடன் வெளியிட்டுள்ளதற்கு, தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் வரவேற்பினையும், நன்றியினையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறது. இந்நிலையில் மார்ச் 11 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் இதர மொழிப் பாடத்தேர்வுகள் தொடங்குகிறது. இதற்கு அடுத்த தேர்வாக 4 நாள்கள் இடைவெளிகளுடன், மாணவர்கள் நன்கு படிப்பதற்கும் திருப்புதல் செய்வதற்கு ஆங்கில மொழித் தேர்வு மார்ச் 16ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

அரசு மற்றும் கிராமப்புறப் பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் தமிழ் வழி மாணவர்களுக்கு இந்த இடைவெளி மிகுந்த பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதேபோல, மாணவர்களின் நலனைக் கருதி மாணவர்கள் படிப்பதற்கும் திருப்புதல் செய்வதற்கும் ஏதுவாக கணிதப் பாடத்திற்கும் போதுமான 8 நாள்கள் இடைவெளி விடப்பட்டு மார்ச் மாதம் 25ஆம் தேதி கணிதப் பாடத் தேர்வு நடைபெறுகிறது.

தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் கடிதம்
தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதேபோல 4 நாட்கள் இடைவெளி விடப்பட்டு, மார்ச் 30ஆம் தேதி அறிவியல் பாடத்தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. ஆனால், அறிவியல் தேர்வு முடிந்தவுடன் 2 நாட்கள் இடைவெளியுடன், ஏப்ரல் 2 ஆம் தேதி சமூக அறிவியல் பாடத்தேர்வு தொடங்குகிறது. இந்த 2 நாள் இடைவெளி என்பது சமூக அறிவியல் பாடத்தைப் பொறுத்தவரை நன்றாக படிப்பதற்கும், திருப்புதல் செய்வதற்கும் போதுமான இடைவெளியாக இருக்காது.

மேலும் மார்ச் 31 ஆம் தேதி மகாவீரர் ஜெயந்தியும், ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி பங்குனி உத்தரமும் வருகிறது. இந்த இரண்டு விடுமுறை நாள்களிலும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களை தயார் செய்வது என்பது ஆசிரியர்களுக்கு மிகவும் சிரமமான காரியமாகும். மாணவர்களை பள்ளிக்கு வரவழைத்து ஆசிரியர்கள் பயிற்சி கொடுப்பது மற்றும் திருப்புதல் செய்வது போன்ற கடைசி கட்ட முக்கிய வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போய்விடும்.

தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் கடிதம்
தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப் பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் கடிதம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதல் நான்கு தேர்வுகளுக்கு நன்கு படித்து, திருப்புதல் செய்து முடித்து விட்டு கடைசி தேர்வுக்கும் மாணவர்களுக்கு போதுமான கால இடைவெளி தேவைப்படும். மேலும் பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பாடத்தில் கடந்த ஆண்டுகளில், பல மாவட்டங்களில் தேர்ச்சி சதவீதம் குறைந்துள்ளதையும், குறிப்பாக அரசுப் பள்ளிகளில் குறைந்துள்ளதை தமிழ்நாடு உயர்நிலை மேல்நிலைப்பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கம் சார்பாக சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம்.

இதையும் படிங்க: 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எப்போது? வெளியானது அட்டவணை!

மாணவர்கள் நலன் கருதி சமூக அறிவியல் பாடத்திற்கு மேலும் இரண்டு நாள்கள் இடைவெளியை அதிகரிக்க வேண்டும். தமிழ், ஆங்கிலம், கணிதம், அறிவியல் பாடங்களின் அட்டவணையை மாற்றாமல் புதிய தேர்வு அட்டவணையை வெளியிட வேண்டுமென அனைத்து ஆசிரியர்கள் சார்பாகக் கேட்டுக் கொள்கிறோம்” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

