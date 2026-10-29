கங்கைகொண்டசோழபுரம் பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான 5 ஏக்கர் நிலம் மீட்பு - இந்து சமய அறநிலையத்துறை நடவடிக்கை
Brihadeeswarar Temple Issue: பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் மற்றும் பல்வேறு இடங்களில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நேரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
Published : October 29, 2026 at 8:58 PM IST
அரியலூர்: கங்கைகொண்டசோழபுரத்தில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான 5 கோடி மதிப்பிலான 5 ஏக்கர் நிலம் இந்து சமய அறநிலையத் துறை அதிகாரிகளால் மீட்கப்பட்டது.
அரியலூர் மாவட்டம் கங்கைகொண்ட சோழபுரத்தில் உலக பிரசித்தி பெற்ற பிரகதீஸ்வரர் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு சொந்தமான விவசாய நிலங்கள் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ளன. இந்த நிலங்களை சில தனிநபர்கள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளதாக இந்து சமய அறநிலைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு புகார்கள் வந்தன.
இதனையடுத்து, பிரகதீஸ்வரர் கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் குறித்து பல்வேறு இடங்களில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதிகாரிகள் நேரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அப்போது கோயிலுக்கு அருகே உள்ள இடங்களை சிலர் ஆக்கிரமித்திருப்பது தெரிய வந்தது.
அதனைத் தொடர்ந்து, இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பாக விளக்கம் கேட்டு அவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டது.
அதற்கு சம்மந்தப்பட்டவர்களிடம் இருந்து பதில் வராத காரணத்தினால், துறையின் உதவி ஆணையராக கூடுதல் பொறுப்பு வகிக்கும் கைலாசமூர்த்தி, செயல் அலுவலர் சிவநேய செல்வன், சரக ஆய்வாளர்கள், மீன்சுருட்டி உட்பட காவல் ஆய்வாளர், கிராம நிர்வாக அலுவலர், தீயணைப்புத் துறையினர் ஆகியோர் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள நிலத்தை மீட்டு பெயர் பலகை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இதன்படி, சுமார் 5 கோடி மதிப்பிலான 5 ஏக்கர் நிலம் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது மீட்கப்பட்ட கோயில் இடத்தில் அத்துமீறி நுழையவோ, ஆக்கிரமிப்பு செய்யவோ கூடாது எனவும், மீறினால் சட்டப்பூர்வமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பலகையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.