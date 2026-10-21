வடகிழக்கு பருவமழை எதிரொலி: கோயில்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உத்தரவு
திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் உள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் இதர விலையுயர்ந்த பொருட்கள் மழைநீரில் சேதமடையாத வண்ணம் பாதுகாப்பான இடத்தில் பத்திரப்படுத்துதல் வேண்டும் உள்ளிட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 21, 2026 at 11:15 AM IST
சென்னை: வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, கோயில்களில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை உத்தவிட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், திருக்கோயில் நிர்வாகங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய 17 முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கோயில்களில் என்னென்ன நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்?
- கோபுரம், மேற்கூரை வடிகால்களை அடைப்பு இல்லாமல் சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
- மழைநீரை வெளியேற்ற மின் மோட்டார் தயாராக இருக்க வேண்டும்.
- கோயில் உள்ளே தேங்குகின்ற தண்ணீரை உடனே அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.
- மழைகாலங்களில் இடி, மின்னல் போன்ற இயற்கை இடர்பாடுகள் ஏற்படும் என்பதால் மின்கசிவு ஏற்படாமலிருக்க உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- திருக்கோயில்களின் கோபுரங்கள் மற்றும் உயரமான கட்டடங்களின் உச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இடிதாங்கிகள் சரியாக செயல்படுகிறதா? என்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும்.
- திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் உள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் இதர விலையுயர்ந்த பொருட்கள் மழைநீரில் சேதமடையாத வண்ணம் பாதுகாப்பான இடத்தில் பத்திரப்படுத்துதல் வேண்டும்.
- திருத்தேர், மரவாகனங்கள் போன்றவைகள் மழையினால் பாதிக்காத வகையில் உரிய மேற்கூரையின் கீழ் பாதுகாப்பாக வைத்தல் வேண்டும்.
- மேலும் திருத்தேர்களை பாதுகாப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள தேர் கொட்டகையில் பொருத்தப்பட்டுள்ள தகடுகள் பிரிந்து விழாத வகையில் உறுதிபடுத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
- மழை மற்றும் அதிகபடியான காற்றினால் மரக்கிளைகள் முறிந்து விழும் நிலையில், அதனை உடனடியாக அப்புறப்படுவதற்கு தேவையான உபகரணங்களை தயார் நிலையில் வைத்திருத்தல் வேண்டும்.
- கோசாலைகள் உள்ள திருக்கோயில்களில் கால்நடைகளுக்கு தேவையான தீவனங்களை போதுமான அளவில் இருப்பில் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
- யானைகள் மற்றும் பிற கால்நடைகள் மழையால் பாதிக்கப்படாமல் பாதுகாப்பான இடங்களில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் கால்நடை தீவனங்களை மழையில் நனையாத வண்ணம் பாதுகாப்பாக வைத்தல் வேண்டும்.
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- மழைக்காலங்களில் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக அவ்வப்போது மின்தடை ஏற்படும் என்பதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்காக தேவையான அளவு குடிநீரினை கையிருப்பு வைத்தல் வேண்டும் மற்றும் திருக்கோயில் இதர பயன்பாட்டிற்கு தேவையான தண்ணீரினையும் போதுமான அளவு பாதுகாப்பான இடத்தில் சேமித்து வைத்தல் வேண்டும்.
- திருக்கோயில்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ள உண்டியல்கள் மழைநீரால் பாதிக்காத வகையில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும்.
- வெளிப்பிரகாரத்தில் தற்காலிக உண்டியல் வைக்கப்பட்டு இருப்பின் அவற்றை பாதுகாப்பான இடத்தில் மாற்றி வைக்க வேண்டும்.
- அன்னதானம், பிரசாதத்துக்கு தேவையான பொருட்கள் இருப்பு வைக்க வேண்டும்.
- கட்டுமான பணி நடைபெறும் இடத்தில் மண் சரிவு ஏற்படாமல் தடுப்பு மற்றும் அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும்.
- திருக்குளத்திற்கு நீர் உள்ளே வரும் மற்றும் வெளியேறும் பாதைகளில் உள்ள அடைப்புகளை சரிசெய்து மழை நீர் எளிதல் வெளியேறும் வகையில் நீர்பாதைகள் சரிசெய்யப்பட வேண்டும்.
- மேலும், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் வானிலை மையத்தினால் அவ்வப்போது வழங்கப்படும் அறிவுரைகளை தொடர்ந்து பின்பற்றி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவுறுத்தல்களைச் சார்நிலை அலுவலர்களுக்குத் தெரிவித்து, சுற்றறிக்கையைப் பெற்றுக்கொண்ட விவரத்தைத் துறை அலுவலகத்துக்கு அனுப்பவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.