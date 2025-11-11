அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 12,000 மருத்துவர் பணியிடங்கள் காலி - தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம்!
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக்கல்லூரிகளில் 24 ஆயிரம் மருத்துவர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் 12,000 மருத்துவர்கள் மட்டுமே பணியாற்றி வருவதாக தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 11, 2025 at 11:29 AM IST
சென்னை: அரசு மருத்துவமனைகளில் உள்ள மருத்துவர் பணியிடங்களில் ஆட்குறைப்பு செய்யும் நடவடிக்கையை தமிழக அரசு உடனடியாக கைவிட வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கத்தின் சென்னை மாவட்ட தலைவர் சந்திரசேகரன் வெளிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில், 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் 4 பழைய மருத்துவ கல்லூரிகளில் இருந்து, ஜூனியர் ரெசிடென்ட் பதவியில் (Junior Resident) உள்ள மருத்துவர்கள் ஆட்குறைப்பு செய்து புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு பணி நிரவல் செய்து சமீபத்தில் அரசு ஆணை பிறப்பித்தது.
புதிதாக துவக்கப்படும் மருத்துவமனைகளுக்கு மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் பிற பணியாளர்கள் பணியிடங்கள் பெரும்பாலான இடத்தில் உருவாக்கப்படவில்லை. குறிப்பாக, ஜெய்கா திட்டத்தின் (JICA Project) கீழ் சென்னை, கோயம்புத்தூர், சேலம், திருநெல்வேலி மற்றும் மதுரையில் உள்ள மருத்துவ கல்லூரிகளில் கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. ஆனால், இந்த கட்டிடங்களில் துறைகளை ஆரம்பிப்பதற்கு எந்த ஒரு பணியிடமும் இதுவரையில் உருவாக்கப்படாமல் உள்ளது.
அதேபோன்று வேலூர், தூத்துக்குடி போன்ற இடங்களில் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனைகள் (Super Specialty Hospitals) துவக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கும் மருத்துவமனைகளை நிர்வாகிப்பதற்கு, மருத்துவம், செவிலியர் மற்றும் பணியாளர்கள் பணியிடங்கள் இதுவரை உருவாக்கப்படவில்லை. பழைய மருத்துவமனைகளில் இருந்து மருத்துவர்கள், பணியாளர்கள் இங்கு பணி செய்ய நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள். மேலும், கலைஞர் நூற்றாண்டு மருத்துவமனை மற்றும் பெரியார் நகர் மருத்துவமனையிலும் இதே நிலை உள்ளது.
தொடர்ச்சியாக இதே போன்று எந்த ஒரு புதிய பணியிடங்களும் உருவாக்கப்படாமல், புதிய மருத்துவமனைகள் துவக்கப்படுவதை தமிழ்நாடு அரசு மருத்துவர்கள் சங்கம் கடுமையாக எதிர்க்கிறது. ஆனால், ஆட்குறைப்பு செய்யப்பட்டிருக்கும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில், அரசு தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் விதிகளின்படி ஆட்குறைப்பு செய்வதாக கூறுகிறது.
அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளிலும், தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் விதிகளின்படி பார்க்க வேண்டிய வெளி நோயாளிகள் பிரிவு, புற நோயாளிகள் பிரிவு, அறுவை சிகிச்சைகள், பிரசவங்கள் ஆகிய குறியீடுகளில் அந்த விதிகளை விட சுமார் மூன்று முதல் நான்கு மடங்கு வரை அதிகமாக பார்க்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, 100 எம்பிபிஎஸ் சீட்டுகள் உள்ள மருத்துவ கல்லூரிக்கு 420 படுகைகள் இருந்தால் போதும். ஆனால், 800 லிருந்து 1000 படுக்கைகள் உள்ளன.
மருத்துவர்கள் - நோயாளிகள் சராசரி என்று எடுத்துக்கொண்டால் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மருத்துவ கல்லூரிகளிலும் மருத்துவர்கள் குறைவாக உள்ளனர். 24 ஆயிரம் மருத்துவர்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் சுமார் 12,000 மருத்துவர்கள் மட்டுமே தற்போது மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பணியாற்றி வருகிறார்கள். குறைவான எண்ணிக்கையில் மருத்துவர்களை வைத்து அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் நடத்தி வரும் நிலையில், மருத்துவர்கள் பணியிடங்களில் ஆட்குறைப்பு செய்வது தவறான செயலாகும்.
இதனால் மருத்துவர்கள் மட்டுமல்ல, ஆட்குறைப்பு செய்யப்படும் மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளும் பாதிக்கப்படுவார்கள். எனவே, தேசிய மருத்துவ ஆணையப் பணிகளில் வராத குடும்ப நல அறுவை சிகிச்சை முகாம்கள், மாற்றுத் திறனாளி முகாம்கள், விஐபி கான்வாய் டூட்டி, மெடிக்கல் போர்டு, நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் போன்ற அனைத்து முகாம்கள், கோர்ட் டூட்டி போன்றவற்றை புறக்கணிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும்.
தமிழக அரசு பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, மருத்துவக் கல்லூரிகளில் மருத்துவர் பணியிடங்களில் ஆட்குறைப்பு செய்யும் நடவடிக்கையை உடனடியாக கைவிட வேண்டும். புதியதாக மருத்துவமனைகள் உருவாக்கப்பட்டால் அதற்குரிய மருத்துவர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் பணியிடங்கள் உருவாக்கப்பட்ட பின்னரே அந்த மருத்துவமனைகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்காவிட்டால், தமிழ்நாடு அரசு டாக்டர்கள் சங்கம் அடுத்த கட்ட போராட்ட நடவடிக்கைக்கு தள்ளப்படும்” என தெரிவித்துள்ளார்.