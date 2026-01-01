ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாவிட்டால் சஸ்பெண்ட் - தமிழக கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம் எச்சரிக்கை

ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாவிட்டால் சஸ்பெண்ட் - தமிழக கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம் எச்சரிக்கை
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் 6 ஆம் தேதி முதல் தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் ஜாக்டோ ஜியோ அறிவித்துள்ளது.
Published : January 1, 2026 at 5:00 PM IST
சென்னை: ஜாக்டோ ஜியோ நடத்தும் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் கலந்துக் கொள்ளாவிட்டால், கழகத்தில் அங்கம் வகிப்பவர்கள் இடைநீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் என்று தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் உள்ளிட்ட 10 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சங்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், ஜன.6ஆம் தேதி தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாகவும் ஜாக்டோ ஜியோ அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் சங்கங்களின் நிர்வாகிகளுடன், அவர்களின் கோரிக்கை குறித்து அரசு சார்பில் அமைச்சர்கள் ஏ.வ.வேலு, தங்கம் தென்னரசு, அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி ஆகியோர் கடந்த டிசம்பர் 22ஆம் தேதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். அப்போது எந்தவித கோரிக்கைகளும் நிறைவேற்றப்படாத நிலையில், ஜாக்டோ ஜியோ உயர்மட்ட குழு ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் கூட்டம் சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் நடைபெற்றது. அதில் திட்டமிட்டப்படி ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தை செய்வது என முடிவு எடுத்து அறிவித்தனர்.
ஆனால் நிர்வாகிகள் அறிவித்தாலும் சங்கத்தில் உறுப்பினராக உள்ள ஆசிரியர்கள் போராட்டத்திற்கு வராமலும், பள்ளி கல்லூரிக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருக்கின்றனர். இந்நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் சுரேஷ் அதன் நிர்வாகிகளுக்கு அனுப்பி உள்ள தகவலில், ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் தொடங்க இருக்கிற காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தத்தை வெற்றிகரமாக நடத்துவதற்கு மாநில ஆட்சிக்குழு வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி உள்ளது.
அதில், "தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகத்தின் உறுப்பினராக உள்ள கல்லூரிகளின் முதல்வர்கள், முதல்வர் பதவியை கூடுதல் பொறுப்பாக வகிப்பவர்கள், புதிய கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட பிற கல்லூரிகளில் மாற்றுப்பணியில் பணியாற்றுபவர்கள் என அனைவரும் வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்க வேண்டும்.
ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் விடைத்தாள் திருத்தும் பணி உள்ளிட்ட எவ்வித மாற்றுப்பணியிலும் ஈடுபடக் கூடாது. ஜனவரி 5ஆம் தேதி முதல் தொடங்க உள்ள நான் முதல்வன் FDP Programmeக்கு, அன்று மட்டுமே கலந்துக் காெள்ள வேண்டும். மீண்டும் 6ஆம் தேதி முதல் வேலை நிறுத்தத்தில் பங்கேற்க வேண்டும். ஜனவரி 5ஆம் தேதி மாற்றுப்பணி செல்பவர்கள் அல்லது மாற்றுப்பணியில் இருப்பவர்கள் 6ஆம் தேதி கல்லூரியில், பணியில் சேர வேண்டும் என்பது தேவையில்லை.
2026 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வரை ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கு மட்டும் வேலை நிறுத்தத்தில் கலந்து கொள்வதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. கோரிக்கைகளின் முக்கியத்துவம் உணராமல், வேலை நிறுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளாதவர்களை உடனடியாக தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகத்திலிருந்து தற்காலிக நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என கிளைச் செயலர்களை மாநில ஆட்சிக்குழுவின் சார்பாக கேட்டுக் கொள்கிறோம்" என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.