தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் 8,000 கள உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்ப அனுமதி - அரசாணை வெளியீடு
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் அளித்த கோரிக்கையைப் பரிசீலித்த அரசு, இந்த நியமனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
Published : October 29, 2026 at 1:49 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மின் வாரியத்தில் உள்ள 8,000 கள உதவியாளர் பணியிடங்களை டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் நிரப்ப தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தில் (TANGEDCO) உள்ள காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கோரிக்கைகளை எழுந்து வந்தன. இந்த சூழலில், தற்போது 2 ஆண்டில் 8,000 கள உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப தமிழ்நாடு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது.
இந்த பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) மூலம் நேரடி நியமனம் செய்யப்படும் என்று அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான அரசாணையை எரிசக்தித் துறை (B2) 2026 அக்டோபர் 28 ஆம் தேதி வெளியிட்டுள்ளது.
அரசாணை வெளியீடு
இது குறித்து வெளியான அரசாணை எண் 126-ன்படி, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநர் அளித்த கோரிக்கையைப் பரிசீலித்த அரசு, இந்த நியமனங்களுக்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
இதன்படி, 2027ஆம் ஆண்டில் 5,000 பணியிடங்களும், 2028ஆம் ஆண்டில் 3,000 பணியிடங்களும் என இரண்டு கட்டங்களாக மொத்தம் 8,000 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
கள உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான ஊதிய விகிதம் ரூ. 18,800 முதல் ரூ. 59,900 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அகவிலைப்படி, வீட்டு வாடகைப்படி, மருத்துவப்படி மற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கான அரசின் பங்களிப்பு உள்ளிட்டவற்றைக் கணக்கில் கொண்டு, ஒருவருக்கான மாதச் செலவு ரூ. 35,548 என அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
2027ஆம் ஆண்டில் 5,000 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான ஓராண்டுச் செலவு சுமார் ரூ 213.28 கோடியாகவும், 2028ஆம் ஆண்டில் 3,000 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான ஓராண்டுச் செலவு சுமார் ரூ 127.97 கோடியாகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மொத்தமாக, ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 341.26 கோடி செலவாகும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் நியமனம்
இந்தாண்டு டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் நடத்தப்படும் தேர்வுகள் முடிவடைந்த நிலையில், அடுத்த ஆண்டு நடத்தப்படவுள்ள தேர்வுகளுக்கான உத்தேச தேர்வு கால அட்டவணை விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது. அதன்படி, மின்சாரத்துறை கள உதவியாளர் பணியிடங்கள் சேர்த்து தேர்வுக்கான அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அறிவிப்பு இளைஞர்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.