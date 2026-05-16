200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம்: மின்சார வாரியம் நடவடிக்கை

இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை 500 யூனிட்கள் வரை மின்சாரம் பயன்படுத்தும் வீட்டு உபயோக நுகர்வோருக்கு மே 10 முதல் 200 யூனிட்கள் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 16, 2026 at 2:48 PM IST

சென்னை: 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தின் படி, கணக்கீட்டு மென்பொருளில் தேவையான மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இதுவரை அனைத்து வீட்டு மின் இணைப்புகளுக்கும் 100 யூனிட் மின்சாரம் வரை இலவசம், அதற்கு மேல் 101 - 500 யூனிட் வரை பயன்படுத்தினால், 100 யூனிட்கள் கழிக்கப்பட்டு மீதமுள்ள யூனிட்டுகளுக்கு மட்டுமே கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டு வந்தது.

இந்த நிலையில், 2026 சட்டப் பேரவை தேர்தல் வாக்குறுதியில், 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கப்படும் என தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்திருந்தார். அதன்படி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள ஜோசப் விஜய், தமிழ்நாடு முழுவதும் இரண்டு மாதங்களுக்கு 500 யூனிட்டுகள் வரை மின்சாரம் பயன்படுத்தும் குடும்பங்களுக்கு, 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கும் திட்டத்தில் கையெழுத்திட்டார்.

அதைத் தொடர்ந்து, மே 10 ஆம் தேதியிலிருந்து 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் கணக்கிடப்படும் எனவும், 500 யூனிட்களுக்கு மேல் பயன்படுத்தினால் 100 யூனிட் இலவசம் என்ற பழைய திட்டமே தொடரும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்தது.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் புதிய கட்டுப்பாட்டு அலுவலர், அனைத்து மாவட்ட மின் பொறியாளர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள அறிக்கையில், “கட்டண மென்பொருளில் தகுதி சரிபார்ப்பு, மானியக் கணக்கீட்டு முறை, கட்டணப் பட்டியல் உருவாக்கம் மற்றும் கணக்கியல் / அறிக்கை விதிகள் தொடர்பான தேவையான மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

கட்டண மென்பொருளில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய கூடுதல் மானிய விதிமுறை குறித்து அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு தெரிவிக்க பொறியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் மேற்கொண்டு, இரு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 500 யூனிட்கள் வரை மின்சாரம் பயன்படுத்தும் தகுதியுள்ள வீட்டு உபயோக நுகர்வோருக்கு மே 10 முதல் 200 யூனிட்கள் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும்.

இரு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 500 யூனிட்களுக்கு மேல் மின்சாரம் பயன்படுத்தும் நுகர்வோர், தற்போதுள்ள கட்டண முறையிலேயே 100 யூனிட்கள் வரையிலான இலவச மின்சாரப் பலனைப் பெற்றுக் கொண்டு தொடர்ந்து சேவையைப் பெறுவார்கள். இரு மாதத்திற்கு 200 யூனிட் இலவச மின்சார அறிவிப்பை செயல்படுத்துவது தொடர்பான அறிவுரைகள் சுற்றறிக்கையாக அனுப்பப்பட்டுள்ளன” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

