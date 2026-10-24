அடுத்த 3 மாதங்களில் 4,900 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய டெண்டர் வெளியீடு
குறிப்பாக மின் தேவை அதிகமாக இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ள ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும், அதிகபட்சமாக 2,800 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 1:39 PM IST
சென்னை: வரும் நவம்பர் முதல் ஜனவரி மாதம் வரை, மொத்தம் 4,900 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய குறுகிய கால டெண்டரை மின்வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த அக்டோபர் 15 ஆம் தேதி முதல் பெய்து வருகிறது. வரும் டிசம்பர் மாதம் வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் தொடர் கனமழை இருக்கக் கூடும் என்பதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாட்டில் மின்சார தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் மின்வாரியம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
அதன்படி மழைக்காலம் மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து வரும் குளிர்காலங்களில் தமிழ்நாட்டில் மின் தேவை அதிகரிக்கக்கூடும். மேலும் வரும் நாட்களில், பண்டிகை காலங்கள் வர உள்ளதால் தடையற்ற மின் விநியோகத்தை வழங்குவதற்காக மின்வாரியம் வெளிச்சந்தையில் இருந்து மின்சாரத்தை கொள்முதல் செய்வதற்கான டெண்டரை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது
அதன்படி தமிழ்நாட்டில் மின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், வெளிச்சந்தையில் இருந்து குறுகிய கால அடிப்படையில் (Short-term tender) மின்சாரம் வாங்குவதற்கான நான்காவது டெண்டரை மின்சார வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்த டெண்டர் மூலம் வரும் நவம்பர் மாதம் முதல் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வரை உள்ள மூன்று மாத காலத்திற்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யப்படவுள்ளது.
இந்த காலகட்டத்தில் ஒட்டு மொத்தமாக 4,900 மெகாவாட் (4900 MW) மின்சாரத்தைக் கொள்முதல் செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் குறிப்பாக மின் தேவை அதிகமாக இருக்கும் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ள ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் அதிகபட்சமாக 2,800 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை மற்றும் வரக்கூடிய நாட்களில் பண்டிகை காலம் என்பதால் மின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக இந்த முன்கூட்டிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சப்ளையர்களின் பங்களிப்பு, அவர்கள் கோரும் விலை, மற்றும் டெண்டர் நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் இறுதி அளவீடுகள், மற்றும் ஒப்பந்தங்கள் உறுதி செய்யப்பட உள்ளன எனவும் மின்வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக தமிழ்நாட்டில் மின்சார பற்றாக்குறை காரணமாக, தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம் (TNPDCL) மூலம் குறுகிய கால மின் கொள்முதல் செய்வதற்கான 7 மாதங்களுக்கு தலா 1000 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க டெண்டர் விடப்பட்டது.