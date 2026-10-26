தவெக எம்எல்ஏக்களை இப்போதும் திமுக விலைக்கு வாங்க பார்க்கிறது - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றச்சாட்டு
சோலார் மின்சார சேமிப்பிற்கான கொள்கை வெளியிடப்பட்டு விரைவில் புதிய அனுமதி வழங்கப்படும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 8:43 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 8:48 PM IST
சென்னை: தவெக எம்எல்ஏக்களை இப்போதும் திமுக விலைக்கு வாங்க பார்ப்பதாக அமைச்சர் நிர்மல் குமார் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள மின்வாரிய தலைமையகத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் சார்பாக சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் 82 புதிய மின்தடை நீக்கும் மையங்கள் (Fuse of Call) மற்றும் 12 உயரழுத்த மின் புதைவட பழுதுகளை கண்டறியும் குழுக்களின் செயல்பாட்டை எரிசக்தி மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று (அக்.26) தொடங்கி வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் நிர்மல்குமார், “மின்பழுது ஏற்படும் இடங்களுக்கு விரைந்து சென்று சரி செய்யும் வகையில் 82 வாகனங்கள் இன்று வழங்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் இதுபோல் வாகனங்கள் வழங்கப்படும். உயர் அழுத்த HD line மின்கம்பி வழித்தடங்களில் ஏற்படும் கோளாறுகளை சரி செய்யவும் பணியாளர்களுக்கு வாகனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கோயம்புத்தூர், நீலகிரி மண்சரிவு குறித்தும் மீட்பு பணி நிறைவுற்று மின்சாரம் வழங்குவதை உறுதி செய்யவும் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. மேலும், வடகிழக்கு பருவமழையில் ஏற்படும் பாதிப்புகளை சரி செய்ய 1.30 லட்சத்திற்கு மேல் மின் கம்பங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன” எனத் தெரிவித்தார்.
மின்சார இருப்பு குறித்து மத்திய அரசிடம் இருந்து தெளிவு இல்லை
மின்சார கொள்முதலில் மத்திய அரசும், மாநில அரசும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் ஏற்கனவே வலியுறுத்தியது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு விளக்கமளித்த அமைச்சர், “இந்தியாவில் மாநிலங்களின் அளவில் தோராயமாக தலா 5 ஆயிரம் முதல் 6 ஆயிரம் வரை மெகாவாட் மின்சாரம் தான் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
மீதமுள்ள தேவைக்கு அனைத்து மாநிலங்களும் தனியாரிடம் இருந்து தான் மின்சாரம் வாங்குகின்றன. அந்த வகையில், இந்தியாவில் தனியார் நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்யும் மின்சாரத்தை மேற்பார்வையிடுவது மத்திய அரசுதான்.
இந்த சூழலில், நடபாண்டில் மட்டும் இந்தியா முழுவதும் 40 ஆயிரம் மெகாவாட்டுக்கு மேல் மின் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. தேவை இருக்கும் மாநிலங்களில் வேறு வழியின்றி யூனிட்டுக்கு ரூ. 35 வரை கொடுத்து தனியாரிடம் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய வேண்டிய சூழலுக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
அப்படி இருக்க, தனியார் மின்சார உற்பத்தியை மேற்பாரவையிடும் மத்திய அரசு, மத்திய தொகுப்பில் எவ்வளவு மின்சாரம் இருப்பு உள்ளது என்பதை தெளிவுபடுத்தவில்லை. மின்பற்றாக்குறை ஏற்படுவது குறித்து முன்கூட்டியே எச்சரிக்கவில்லை.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 14 ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரம் மத்திய தொகுப்பில் இருந்தே நாம் வாங்குகிறோம். தேசிய அளவில் ஏற்படும் மின்பற்றாக்குறையை முன்னறிவிப்பு செய்ய வேண்டியது மத்திய அரசு தான். மத்திய அரசு செய்ய தவறியதால் பெரும்பாலான மாநிலங்களுக்கு செலவினம் அதிகரித்து, பல மாநிலங்களில் மின் வெட்டு அமல்படுத்தப்படுகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.
கேங்மேன் பணியிடங்கள் நிரப்ப ஒரு வாரத்தில் அறிவிப்பு
மின்சாரத்துறையில் உள்ள கேங்மேன் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட போது, “கேங்மேன் பதவியில் எத்தனை காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன என்பது குறித்து ஒரு வாரத்தில் அறிவிப்பு வெளியிடப்படும். டிஎன்பிஎஸ்சியின் ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறோம்” எனக் கூறினார்.
சோலார் மின் உற்பத்திக்கு புதிதாக அனுமதி வழங்காதது ஏன்?
தொடர்ந்து, சோலார் மின் உற்பத்திக்கு அனுமதி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து கேட்ட போது, “தமிழகத்தில் 17 ஆயிரம் முதல் 18 ஆயிரம் மெகாவாட் சோலார் மூலம் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்து மற்ற மாநிலங்களுக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 16,500 மெகாவாட் அளவுதான் சோலார் மின்சாரத்தை சேமிக்க முடியும். துணை மின் நிலையங்களில் குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் மின்சாரத்தை சேகரித்து வைக்க முடியும். அதற்கு மேல் சேகரித்தால் பாதிப்பு ஏற்படும்.
சோலார் மூலம் பகல் நேரத்தில் உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தில் 3 ஆயிரம் மெகாவாட் மின்சாரத்தை விற்பனை செய்ய முடியவில்லை. சோலார் மின்சாரத்தை இதற்கு மேல் சேமிக்க கூடிய அளவு கட்டமைப்புகள் இல்லை. கூடுதலாக உற்பத்தியாகும் சோலார் மின்சாரத்தை விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே தான் அதற்குரிய மின்கலம் மூலம் சேகரிப்பதற்கான புதிய திட்டம் வகுக்கப்பட்டு வருகிறது. சோலார் மின்சார சேமிப்பிற்கான பேட்டரி சேமிப்பு கொள்கை வெளியிடப்பட்டு, விரைவில் சோலார் மின் உற்பத்திக்கு புதிய அனுமதி வழங்கப்படும்” என்றார்.
மேலும், “கடந்த வாரம் வரை வீடுகளில் சோலார் மின் உற்பத்திக்காக 28 ஆயிரம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். மார்ச்க்குள் 1 லட்சம் பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்படும். வீட்டு கூரைகளில் சோலார் மின் திட்டம் மூலம் சுமார் 500 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.
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ஸ்டாலினை கடுமையான விமர்சித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்தது குறித்து கேள்விக்கு, “யாராவது எழுதி கொடுத்ததை ஸ்டாலின் அறிக்கையாக கொடுக்கிறார். செஞ்சி சிறுமி குறித்து 10 நாட்களாக காவல் துறையினர் தீவிரமாக பல கோணங்களில் விசாரித்து வருகின்றனர். விரைவில் தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
திமுக ஆட்சியில் முன்னாள் அமைச்சர் நேரு தம்பி ராமஜெயம் கொலை வழக்கையே விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியவில்லை. திமுக ஆட்சியில் சிறுமி காணாமல் போகும் சம்பவம் நடந்தால், அதை வெளியில் வராமல் தடுத்திருப்பர். கும்பகோணம் பள்ளி குழந்தைகள் தீ விபத்தை வைத்து தனியார் பள்ளிகளிடம் கொள்ளையிட்ட ஆட்சி திமுக ஆட்சி. அன்பில் மகேஸ் மாதிரி ஆட்கள் பாதுகாப்பு விதிகளை குறித்து சான்றிதழ் வழங்க தனியார் பள்ளிகளிடம் இருந்து பணம் பறித்தனர்.
ஜெம் வீரமணி வழக்கிலும் கட்டப்பஞ்சாயத்து நடத்தி சம்பாதித்தது திமுக. ஸ்டாலினுக்கு தெரியாமல் யாரும் பணம் வாங்கி இருக்க மாட்டார்கள். கே.என்.நேரு விஷயத்தில் சட்டம் தன் கடமையை செய்யும். ஸ்டாலின் அரசியலை விட்டு விலக வேண்டும். திமுக இப்போதும் தவெக எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்க பார்க்கிறது” என கடுமையான விமர்சித்தார்.