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மின் தடை பிரச்சனையை தீர்க்க சென்னையில் களமிறங்கும் சிறப்புப் படை

அவசரகால பராமரிப்பு மற்றும் உடனடி மின் விநியோக மீட்பு பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ள 1 லட்சம் ரூபாய் வரையில் அவசர செலவினத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் ஆய்வு மேற்கொண்ட காட்சி
அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் ஆய்வு மேற்கொண்ட காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 6:08 PM IST

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சென்னை: மின்தடை ஏற்படுவதை தவிர்ப்பதற்காக சென்னையில் மட்டும் 10 சிறப்பு குழுக்கள் அமைத்துள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

சென்னை மண்டலத்தில் உள்ள சென்னை வடக்கு, சென்னை மத்திய, சென்னை மேற்கு, சென்னை தெற்கு-1 மற்றும் சென்னை தெற்கு-2 விநியோக வட்டங்களில் 253 துணை மின் நிலையங்கள், சுமார் 40,798 டிரான்பார்மர்கள் மூலம் 16,582 கி.மீ உயர் மின்னழுத்த (HT) மின் இணைப்புகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன.

மேலும் ஏறத்தாழ 55,000 கி.மீ குறைந்த மின்னழுத்த (LT) மின் இணைப்புகள் மற்றும் பல ஆயிரம் சுற்று RMU-கள், நிலத்தடி கேபிள் அமைப்புகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய விநியோக உள்கட்டமைப்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு விரிவான நகர்ப்புற மின் விநியோக அமைப்பின் மூலம் 38.80 லட்சம் நுகர்வோருக்கு மின்சாரம் வழங்கப்படுகிறது.

இந்த வலையமைப்பு அதிக மக்கள் அடர்த்தி கொண்ட நகர்ப்புற மக்களுக்கு சேவை செய்வதோடு மட்டுமின்றி மருத்துவமனைகள், சென்னை பெருநகர குடிநீர் வசதிகள், கழிவுநீர் அமைப்புகள், போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பு, தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், வணிக மையங்கள் மற்றும் முக்கிய தொழில்துறை நுகர்வோர் உள்ளிட்ட முக்கிய நிறுவனகளுக்கும் ஆதரவளிக்கிறது.

இந்த நகர்ப்புற அமைப்பின் அளவு, அடர்த்தி மற்றும் சிக்கலான தன்மை காரணமாக, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஏற்படும் மின்சார கருவிகளின் கோளாறுகள் கூட கணிசமான எண்ணிக்கையிலான நுகர்வோரைப் பாதிக்கக்கூடும். மேலும், அவற்றுக்கு உடனடி ஒருங்கிணைந்த சீரமைப்பு முயற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

சென்னையில் மட்டும் 10 குழுக்கள்

தமிழ்நாட்டில் போதிய அளவு மின்சாரம் இருந்தாலும்கூட, சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மின்சார ஒயர் பழுதுகள், டிரான்ஸ்பார்மர் பழுதுகள், மின்சுற்று துண்டிப்பு மற்றும் காலநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக, இரவு நேரங்களில் மின்தடை ஏற்படுவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் வந்துள்ளன.

அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் ஆய்வு மேற்கொண்ட காட்சி
அமைச்சர் சிடிஆர் நிர்மல்குமார் ஆய்வு மேற்கொண்ட காட்சி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனால், மின் விநியோகத்தை சீராக்கவும், மின்தடைப் பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும், தற்போதைய களப்பணியாளர்களுக்கு துணையாக "சிறப்பு கண்காணிப்புக் குழுக்கள்" (Special Monitoring Teams) உடனடியாக அமைக்கப்படுகின்றன. தமிழ்நாடு மின் விநியோக கழகத்தின் தலைவர் அனைத்து குழுக்களையும் வழிநடத்தி, தேவைப்படும் இடங்களில் நேரடி ஆய்வு மேற்கொள்வார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக, சென்னையில் மட்டும் 10 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இக்குழுக்கள் சென்னை மற்றும் அதன் விரிவுபடுத்தப்பட்ட அனைத்து மண்டலங்களிலும் கள அதிகாரிகளுடன் இணைந்து செயல்படும்.

சிறப்பு கண்காணிப்புக் குழுவின் செயல்பாடுகள்

முக்கிய மின் தடைகள் மற்றும் பழுதுகளை நிகழ்நேரத்தில் கண்காணித்தல், பெரிய அளவிலான பழுதுகள் தொடர்பான தகவல்களை உடனடியாகப் பெறுதல், மின் விநியோகத்தை மீட்டெடுக்கும் பணிகளின் முன்னேற்றத்தை கண்காணித்தல், பின்னூட்டம் உள்ளிட்ட மாற்று மின்வழங்கல் ஏற்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்தல், மனிதவளம், வாகனங்கள், உபகரணங்கள் மற்றும் பராமரிப்புப் பொருட்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்தல்.

மேலும், மின்னகம் மற்றும் புகார் மையங்கள் மூலம் பெறப்படும் புகார்களை ஆய்வு செய்தல், மின் விநியோக மீட்பு குறித்த தகவல்களை நுகர்வோருக்கு உடனுக்குடன் தெரிவிப்பதை உறுதி செய்தல், மீண்டும் மீண்டும் பழுதுகள் ஏற்படும் பகுதிகளை கண்டறிந்து நிரந்தர தீர்வுகளுக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்ளும்.

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அதேபோல, மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படும் கேபிள் பழுதுகள், நீண்ட நேர மின் தடைகள், மின்மாற்றி கோளாறுகள், பீடர் துண்டிப்புகள், துணை மின் நிலைய உபகரண கோளாறுகள், குடிநீர், மருத்துவமனைகள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய சேவைகள் பாதிக்கப்படும் பகுதிகள், மின்னகம் வாயிலாக அதிக புகார்கள் பெறப்படும் பகுதிகள் ஆகியவற்றின் மீதும் இக்குழுக்கள் சிறப்பு கவனம் செலுத்தும்.

ரூ.1 லட்சம் வரை அவசர செலவினத்தொகை

அவசரகால பராமரிப்பு மற்றும் உடனடி மின் விநியோக மீட்பு பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ளும் வகையில் தலைமைப் பொறியாளர்களுக்கு ரூ.1 லட்சம், கண்காணிப்பு பொறியாளர்களுக்கு ரூ.75,000 , செயற்பொறியாளர்களுக்கு ரூ.50,000 , உதவி செயற்பொறியாளர்களுக்கு ரூ.25,000 மற்றும் உதவிப் பொறியாளர்கள், இளநிலைப் பொறியாளர்களுக்கு ரூ.10,000 வரை என அவசர செலவினத்தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கூடுதல் செலவினங்களுக்கும் தேவையான தொகை உடனடியாக வழங்க தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கி உள்ளது.

TAGGED:

சென்னையில் மின்தடை
TN GOVT ON CHENNAI POWER CUT
மின்வெட்டு பிரச்சனை
POWER CUT
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