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பொறியியல் படிப்புகளில் சேர 88,930 பேருக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு - பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு அறிவிப்பு

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுதி பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பம் செய்யாத மாணவர்களும், துணைத் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களும் இன்று முதல் 31-ம் தேதி துணை கலந்தாய்வுக்கு பதிவு செய்யலாம்.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 4:53 PM IST

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சென்னை: பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கான 2 ஆம் சுற்று கலந்தாய்வு முடிவடைந்த நிலையில், 88,930 மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 4 வளாக கல்லூரிகள், 16 அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் உறுப்புக் கல்லூரிகள், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் பொறியியல் கல்லூரி, 11 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகள், 3 அரசு உதவிப்பெறும் பொறியியல் கல்லூரிகள், 3 மத்திய அரசின் பொறியியல் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரிகள் ‌உட்பட 418 கல்லூரிகள் நடப்பாண்டில் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்த கல்லூரிகளில் 2 லட்சத்து 53 ஆயிரத்து 806 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்துவதற்கு அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அங்கீகாரம் வழங்கி உள்ளது. அதில் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவின் மூலம் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் 1 லட்சத்து 99 ஆயிரத்து 775 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

இந்த ஆண்டு பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பித்த 2,36,017 மாணவர்களுக்கு கடந்த 1-ம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு, பொது பிரிவில் சிறப்பு பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு ஆகியவற்றில் 950 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. முதல் சுற்று பொதுப் பிரிவு கலந்தாய்வின் மூலம் 28 ஆயிரத்து 979 இடங்கள் நிரம்பியுள்ளன.

பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வின் இரண்டாம் சுற்று ஆகஸ்ட் 3-ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 17 வரை நடைபெற்றது. இதில் கலந்து கொள்ள பொதுப்பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்ட 93,116 மாணவர்களில் விரும்பும் கல்லூரியை பதிவு செய்தவர்களில் 68,388 இடங்களும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களில் 15,466 மாணவர்களில் 11,015 இடங்களும் என 79,403 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டது.

அதனைத் தொடர்ந்து, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 9,967 இடங்களும், பொதுப்பிரிவில் 49,984 இடங்களும் என 59,951 இடங்களுக்கு இறுதி ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டது. இவர்கள் ஆகஸ்ட் 27-ம் தேதிக்குள் கல்லூரியில் சேர வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இது குறித்து பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ”பிஇ, பிடெக் படிப்பிற்கான கலந்தாய்வில் சிறப்பு பிரிவு, பொதுப்பிரிவில் முதல்சுற்று, 2 ம் சுற்று கலந்தாய்வு உட்பட 88,930 மாணவர்களுக்கான இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது” எனத் தெரிவித்துள்ளது.

மூன்றாம் சுற்றுக் கலந்தாய்வு

மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வில் பொதுப்பிரிவில் தரவரிசைப் பட்டியலில் 135.50 முதல் 77.50 வரையில் கட்-ஆஃப் பெற்றவர்களும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களில் தரவரிசை 135.50 முதல் 77.50 வரையில் கட்-ஆஃப் பெற்ற மாணவர்கள் என 1 லட்சத்து 2 ஆயிரத்து 719 மாணவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரியை இன்று (ஆகஸ்ட் 17) முதல் வரும் 19-ம் தேதி வரையில் பதிவு செய்யலாம்.

துணைக் கலந்தாய்வு

12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுதி பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பம் செய்யாத மாணவர்களும், துணைத் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்களும் இன்று முதல் 31-ம் தேதி வரையில் https://www.tneaonline.org என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TNEA COUNSELLING 2026
ENGINEERING COUNSELLING 2026
பொறியியல் கலந்தாய்வு
பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை
TNEA THIRD ROUND COUNSELLING 2026

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