போக்சோ வழக்குகளை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கண்காணிக்க வேண்டும் - குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் வலியுறுத்தல்
போக்சோ வழக்கில் குற்றவாளி விடுதலை செய்யப்பட்டால், அதனை எதிர்த்து சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என குழந்தைகள் உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
Published : September 25, 2026 at 12:36 PM IST
சென்னை: போக்சோ வழக்குகளை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி கண்காணிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக சிறார் நீதி மற்றும் போக்சோ குழுவின் தலைவருக்கு தமிழ்நாடு குழந்தை உரிமைகள் கண்காணிப்பகம் சார்பில் எழுதப்பட்டுள்ள கடிதத்தில், “சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி மீதான விசாரணை நேர்மையாக நடத்தப்பட வேண்டும். குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு சட்டத்தில் எந்த அளவு உரிமை உள்ளதோ? அந்த அளவு பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளுக்கும் நியாயம் கிடைக்க வேண்டும்.
ரகசியம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்
பணம், அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிலையில் உயர்ந்தவர்களுக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டு இருக்கும் போது, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சட்ட பாதுகாப்பு நேர்மையாக கிடைக்குமா? என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
கடந்த 2019-ல் இருந்து நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் குறித்து காவல் துறைக்கு 2025-ல் தான் தெரிய வந்துள்ளது. கடந்த 6 ஆண்டுகளாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், பெரும்பாலான சிசிடிவி ஆதாரங்கள் அழிந்து விட்டன. அதனால், மேலும் காலதாமதம் சொய்யாமல் உடனடியாக ஆதாரங்களை மீட்பதற்கான நடவடிக்கையில் அதிகாரிகள் இறங்க வேண்டும்.
சிறுமிகளின் பாதுகாப்பிற்காக மூடிய அறையில் ரகசிய விசாரணையாக நடத்த வேண்டும். அதனால், பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரகசியம் பாதுகாக்கப்படும். சாட்சிகளை கலைக்க முடியாத நிலை ஏற்படும்.
இதுவரை கிடைத்த வீடியோ ஆதாரங்களுடன், மீட்க முடியாமல் போன வீடியோ ஆதாரங்களையும் மீட்பதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை அதிகாரிகள் உடனடியாக எடுக்க வேண்டும். இதில் ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் மேலும் பாதிக்கப்படாத வகையில் விசாரணை இருக்க வேண்டும். வீடியோ ஆதாரங்கள் இருந்தும் விசாரணை செய்யாதவர்களை கண்டறிந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்கள், சாட்சிகள் மற்றும் ஆதரங்களை ரகசியமாக பாதுகாக்க வேண்டும்
போக்சோ வழக்குகளின் நிலை
ஏன் வழக்கு முறையாக நடத்தப்படவில்லை? ஏன் வழக்கு கைவிடப்பட்டது? யார் இதற்கு ஆதரவாக இருந்தனர்? பணம் எவ்வளவு வழங்கப்பட்டது? என விசாரணை நடத்த வேண்டும். போக்சோ வழக்குகளுக்கான மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு, போக்சோ வழக்குகளின் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
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போக்சோ வழக்குகள் மீதான விசாரணை முறைப்படி நடைபெறுகிறதா? என மாநில குழு தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும். போக்சோ வழக்கில் குற்றவாளி விடுதலை செய்யப்பட்டால், அதனை எதிர்த்து சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை மறு ஆய்வு செய்யவேண்டும்.
போக்சோ வழக்குகள் சுதந்திரமாக விசாரிக்கப்பட்டதா? என்பதை உயர் நீதிமன்றம் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும். உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி வழக்குகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும் வேண்டும்” என கடிதத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளது.