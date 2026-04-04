எந்த சூழ்நிலையிலும் மொழித் திணிப்பை தமிழ்நாடு ஏற்காது - தர்மேந்திர பிரதானுக்கு முதலமைச்சர் பதிலடி

மும்மொழி கொள்கை குறித்த தர்மேந்திர பிரதானின் கருத்து மிகவும் பொறுப்பற்றது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 4, 2026 at 8:43 PM IST

சென்னை: எந்த சூழ்நிலையிலும் மொழித் திணிப்பை தமிழ்நாடு ஏற்காது என மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிலடி அளித்துள்ளார்.

2026-2027 கல்வியாண்டில் இருந்து 6-ம் வகுப்பு முதல் மும்மொழி கொள்கையை சிபிஎஸ்இ அறிமுகப்படுத்துவதாக அறிவித்தது. தேசிய கல்வி கொள்கை 2020 கீழ் புதிய தேசிய பாடத்திட்டம் கட்டமைப்பின்படி, 3 மொழிகளில் 2 மொழிகள் இந்திய மொழிகளாக கட்டாயம் கற்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுமட்டுமின்றி, 9 முதல் 12-ம் வகுப்பு வரை புதுப்பிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டமும், கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடத்தில் இரண்டு கட்ட பாட நிலையும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

பள்ளிகளில் மும்மொழி கொள்கையை கட்டாயமாக்கிய மத்திய அரசின் இந்த முடிவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் தளத்தில், ”இது சாதாரண கல்விச் சீர்திருத்தம் அல்ல. மொழித் திணிப்பை நோக்கிய முயற்சி” என விமர்சித்திருந்தார். இந்திய மொழிகளை ஊக்குவிக்கிறோம் என்ற போர்வையில், இந்தியாவின் செழுமையான மற்றும் பன்மைத்துவம் நிறைந்த மொழிப் பாரம்பரியத்தைத் திட்டமிட்டு ஒதுக்கி, இந்திக்கு முன்னுரிமை அளித்து மையப்படுத்த பாஜக தலைமையிலான கூட்டணி முன்னெடுத்து வருகிறதாகவும், தென் மாநில மாணவர்களுக்கு இது கட்டாய இந்தி திணிப்பு” என குறிப்பிட்டிருந்தார்.

மேலும், “இந்தி பேசும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள், தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் அல்லது வங்கம், மராத்தி உள்ளிட்ட மொழிகளைக் கட்டாயமாகப் படிப்பார்களா? கேந்திரிய வித்யாலயா தமிழ் ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்களா? களநிலவரத்தை உணர்ந்திருக்கிறதா? இந்தச் செயல்திட்டத்தை அமல்படுத்த தகுதிவாய்ந்த ஆசிரியர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? கல்வித் துறையில் மிகப்பெரிய சுமையை ஏற்படுத்தும் இந்த நகர்வுக்கான நிதி ஆதாரம் எங்குள்ளது? உள்ளிட்ட பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பிய அவர், இது பொறுப்புணர்வல்ல; கபட நாடகத்தின் உச்சம்” என விமர்சித்தார்.

இதற்கு பதிலளித்த மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான், “திணிப்பு என நீங்கள் எடுக்கும் வாதம், அரசியல் தோல்விகளை மறைப்பதற்கான ஒரு முயற்சியாகும். தேசிய கல்வி கொள்கை மாணவர்களுக்கு மொழி சுதந்தரத்தை அளிப்பதாகவும், பிஎம் ஸ்ரீ பள்ளிகள், நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மொழி அரசியலில் திமுக ஈடுபடுவதாகவும் விமர்சித்தார். மேலும், நிர்வாகத் தோல்விகளை மறைக்க, இந்தி திணிப்பு என்ற வாதத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்துங்கள்” என பதிவிட்டிருந்தார்.

மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சரின் இந்த பதிலை, மிகவும் பொறுப்பற்றது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சாடியுள்ளார். இது மொழிகளை எதிர்ப்பது பற்றியது அல்ல, திணிப்பை எதிர்ப்பது மற்றும் அரசியலமைப்பு உரிமைகளைப் பாதுகாப்பது ஆகும். தமிழ்நாட்டிற்கு நியாயமாக சேர வேண்டிய ரூ.2,200 கோடி நிதியை, இந்தி இணிப்பை எதிர்த்ததினால் சட்ட விரோதமாக நிறுத்தி வைத்துள்ளீர்கள் என கூறிய அவர், எந்த சூழ்நிலையிலும் மொழித் திணிப்பை தமிழ்நாடு ஏற்காது. இத்திட்டம் மாணவர்களுக்கு தேவையற்றை சுமையை அளிப்பதுடன், மாநிலத்தின் உரிமைகளையும் கேள்விக்குறியாக்குகிறது” என பதிவிட்டுள்ளார்.

மேலும், “உத்தர பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம, ராஜஸ்தான், குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் மூன்றாம் மொழியாக கற்பிக்கப்படுவது எந்த மொழி? பி.எம் ஸ்ரீ பள்ளிகளில் தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், தெலுங்கு ஆகிய தென் இந்திய மொழிகள் கற்பிக்கப்படுகிறதா? தமிழ், கன்னடம், மலையாளம், ஒடியா ஆகிய மொழிகளை ஊக்குவிக்க என்டிஏ அரசு எவ்வளவு செலவு செய்துள்ளது? என பல்வேறு கேள்விகளை அமைச்சர் தவிர்க்கக்கூடாது என கூறியுள்ளார்.

மேலும், இரு மொழி கொள்கையுடன் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வி சிறந்து விளங்குவதாகவும், தமிழ்நாடு அரசு திட்டங்கள் மூலம் மாணவர்கள் கவ்லியில் முன்னேறி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டு மண்ணில் மக்களிடம் வாக்கு கேட்கும்போது, அனைத்து குழந்தைகளும் 3 மொழியை கட்டாயம் படித்து ஆக வேண்டும் என அறிவிக்க முடியுமா? என சவால் விடுத்துள்ளார். தொடர்ச்சியாக, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி, பாஜகவின் மும்மொழி கொள்கையை ஏற்கிறதா? எனவும் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

