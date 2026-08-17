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அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக மாறும் - அமைச்சர் ரமேஷ் உறுதி

திமுக, அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும் போது 100 நாட்களில் தமிழ்நாட்டை தலைகீழாக திருப்பினார்களா? என அமைச்சர் ரமேஷ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

அமைச்சர் ரமேஷ்
அமைச்சர் ரமேஷ் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2026 at 9:17 AM IST

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திருச்சி: அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு மாறுவது உறுதி என அமைச்சர் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய பயண முகவர்கள் சங்கத்தின் 75-ம் ஆண்டு விழா, திருச்சி மத்திய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆக.16) நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக தமிழ்நாடு சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ரமேஷ், “த.வெ.க ஆட்சியில் எல்லாத் துறைகளிலும் 100 நாட்களில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளது. அதன் வெளிப்பாடாக இன்று அனைத்து துறைகளிலும் லஞ்சம் மற்றும் ஊழல் பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. இதுவே எங்களது மிகப்பெரிய சாதனை.

மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. எதிர்வரும் 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக மாறும்” என உறுதியளித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சுற்றுலாத்துறையும், ஆன்மீகத்துறையும் பிரிக்க முடியாதவை. தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியம், கலாச்சாரம் மற்றும் தொன்மையான கோயில்களை உலக அளவில் கொண்டு சேர்க்க பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கல்விச் சுற்றுலா, மருத்து சுற்றுலா மற்றும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க இடங்களை உலகளாவிய அளவில் முன்னணி இடத்திற்கு கொண்டு செல்ல அரசு தீவிரமாக செயலாற்றி வருகிறது.

திருச்சியின் அடையாளமான மலைக்கோட்டையில் ரோப்கார் அமைப்பது குறித்து கடந்த காலங்களில் பேசப்பட்டாலும், அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறைவாகவே உள்ளது. தற்போது உலகத்தரம் வாய்ந்த சில நிறுவனங்களுடன் பேசி வருகிறோம். லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி முறையில் மலைக்கோட்டைக்கு மாற்றுப் பாதைகள் அல்லது நவீன வசதிகளைக் கொண்டு வருவது குறித்த ஆய்வுப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது” என்றார்.

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தமிழகத்தில் ரீல்ஸ் ஆட்சி நடைபெறுவதாக இபிஎஸ் கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “எதிர்க்கட்சிகளுக்கு எதை வைத்து விமர்சனம் செய்வது என்ற கருத்துக்கள் இல்லை. திமுக, அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும் போது 100 நாட்களில் தமிழ்நாட்டை தலைகீழாகத் திருப்பினார்களா?

முதலில் நிதிநிலையை சரி செய்ய வேண்டும். மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை வகுத்து மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கும் பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும். 100 நாட்களில் லஞ்சத்தை பெருமளவில் குறைத்துள்ளோம். அரசியலுக்காக பேசுபவர்கள் பேசிக்கொண்டுதான் இருப்பார்கள். இப்படி பேசிப் பேசியேதான் இத்தனை ஆண்டுக்காலம் ஆண்ட இரண்டு கட்சிகளும் ஒரே பக்கமாக அமர்ந்துள்ளனர். பேசாமல் செயலில் காண்பித்ததால் தான் நாங்கள் ஆட்சியில் உள்ளோம்” என விமர்சித்தார்.

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அமைச்சர் ரமேஷ்
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