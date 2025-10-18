62 நாட்களாக தொடர்ந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நிறைவு! பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு!!
திமுக எதிர்க்கட்சியாக இருந்த பொழுது தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பில் இணைந்து போராடிய சங்கத்தினர், தற்பொழுது நிர்பந்தம் காரணமாக போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை என CITU சவுந்தரராஜன் குற்றஞ்சாட்டினார்.
Published : October 18, 2025 at 5:19 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 5:33 PM IST
சென்னை: பழைய ஓய்வூதியம் திட்டம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்வைத்து கடந்த 62 நாட்களாக நடந்து வந்த போக்குவரத்து ஊழியர்களின் காத்திருப்பு போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து ஊழியர் சங்கத்தின் சார்பில் பழைய பென்சன் திட்டம், ஓய்வு பெற்ற தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய பணப்பலன்கள் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சிஐடியு மற்றும் ஓய்வு பெற்ற நல அமைப்பினர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்தனர். கடந்த 62 நாட்களாக போராட்டம் தொடர்ந்த நிலையில், நேற்று போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சிவசங்கருடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். இந்நிலையில், இருதரப்புக்கும் இடையே உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் போராட்டம் விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்து ஊழியர் சம்மேளனத்தின் தலைவர் சௌந்தரராஜன், "போக்குவரத்துக் கழகங்களில் 1.4.2003-க்கு பிறகு பணிக்கு சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வேண்டும். 17 மாத ஓய்வு கால பலன்களை வழங்க வேண்டும். ஒப்பந்த நிலுவைத் தொகையை வழங்க வேண்டும்.
தொழிலாளர்களிடம் பிடித்தம் செய்யப்படும் பணம் உரிய கணக்கில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் ஆகிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து சிஐடியுவும், ஓய்வு பெற்றோர் நல அமைப்பும் (ரேவாவும்) இணைந்து கடந்த 18.8.2025 முதல் தமிழகத்தில் 22 மையங்களில் தொடர் காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற்று வந்தது. இதில், பணியில் உள்ள மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் என 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று வந்தனர்.
தொடர்ந்து, செப்டம்பர் 1ம் தேதி போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் அழைத்துப் பேசினார். பிறகு 2 முறை போக்குவரத்து செயலாளருடனும், ஒரு முறை முதலமைச்சரின் முதன்மை செயலாளருடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. அதில் உடன்பாடு எட்டாத நிலையில், போராட்டம் தொடர்ந்தது. இந்நிலையில், நேற்று (அக்.17) தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர் சிவசங்கர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளுடன் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. அதன் இறுதியில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி, போராட்டம் விலகிக் கொள்ளப்படுகிறது.
அதாவது, ஓய்வு பெற்றோர் 17 மாத ஓய்வுகாலபலன்கள் பொங்கலுக்கு முன்பு 2 தவணைகளில் வழங்கி முடிக்கப்படும். 15-வது ஊதிய ஒப்பந்த நிலுவைத்தொகை முதல் தவணை விரைவில் வழங்கப்படும். 2003 ஏப்ரலுக்கு பின்பு பணியில் சேர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் சம்பந்தமாக தீபாவளிக்கு பின்பு தொழிற்சங்கங்களோடு விரிவாக விவாதிக்கப்படும். 2026 ஜூன் முதல் மற்ற துறை ஊழியர்களுக்கு மருத்துவக் காப்பீடு அமல்படுத்தப்படும் போது போக்குவரத்து ஓய்வூதியர்களுக்கும் அமல்படுத்தப்படும். இதற்கான ஆரம்ப பிரிமியத்தை போக்குவரத்துக் கழக நிர்வாகமே செலுத்தும்.
தொழிலாளர்களது ஊதியத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும் பணம் உரிய கணக்கிற்கு செல்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஓய்வு பெற்றோரின் இதர பிரச்சனைகள் சம்பந்தமாக தொடர்ந்து பேசி தீர்வு காணப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், 62 நாட்களாக நடைபெற்ற காத்திருப்பு போராட்டத்தை விலக்கி கொண்டுள்ளோம்" என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துவதற்கு அரசு அமைத்துள்ள குழு அளிக்கும் பரிந்துரையில், போக்குவரத்து ஊழியர்களையும் சேர்க்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளோம். போக்குவரத்து கழகத்தின் வரவு செலவிற்கும் இடையே உள்ள தொகையை அரசு வழங்க வேண்டும் என்றோம், அதனையும் ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர்.
போக்குவரத்து கழகத்தில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு, அரசு அளிக்க வேண்டிய தொகை நிலுவையில் உள்ளதை தருவதற்கு அரசு தனது இயலாமையை சொல்லும் போது, அதனை ஏற்று கால அவகாசம் அளித்துள்ளோம். இல்லையெனில், பொங்கலுக்கு பின்னர் போராட்டம் நடத்துவோம்.
அதிமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட பணி நியமனத்திற்கான அரசாணைகளை திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் எதிர்த்தது. ஆட்சிக்கு வந்ததும் அதனை திரும்ப பெறவில்லை என்பது வருத்தமானது. பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்கு போடப்பட்ட குழுவின் அறிக்கையை பெற்று அமல்படுத்துவோம் என கூறுகின்றனர். அதற்குள் தேர்தல் அறிவிப்பு வந்தால், அதனை செயல்படுத்த முடியாது என்பது தெரியும்.
போக்குவரத்தை தனியார் மையம் ஆக்குவதற்கான செயல்பாடுகள் நடைபெற்று வருவதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். அதிமுக ஆட்சியில் தோழமைக் கட்சிகளாக இருந்த தொமுச உட்பட கூட்டணி தொழிற்சங்கத்தினர், தற்பொழுது நிர்ப்பந்தத்தின் காரணமாக போராட்டத்தில் அதிகளவில் பங்கேற்பதில்லை” என்பது வருத்தமளிப்பதாக தெரிவித்தார்.