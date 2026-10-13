ஆயூதபூஜை, தீபாவளி பண்டிகைக்கு சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள்- போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு
வரும் காலங்களில் ஆம்னி பேருந்துகளை முடிச்சூரில் இருந்து இயக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 13, 2026 at 5:54 PM IST
சென்னை: ஆயூதபூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என போக்குவரத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தெரிவித்தார்.
சென்னை நந்தனத்தில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் தலைமை அலுவலகத்தில், ஆயுதபூஜை மற்றும் தீபாவளியை முன்னிட்டு போக்குவரத்து துறை சார்பில் மேற்கொள்ளப்படும் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம், அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "ஆயுத பூஜை மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு மக்கள் சொந்த ஊருக்கு செல்வதற்காக தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
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வழக்கம்போல் கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து பேருந்துகள் புறப்படும். இதுதவிர, மறைமலை நகரில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டு, கும்பகோணம் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு அங்கிருந்து 106 பேருந்துகள் இயக்கப்படும். பயணிகளை கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்து மறைமலைநகருக்கு அழைத்துச் செல்ல 45 இலவச பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
கும்பகோணம், தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளின் வசதிக்காக, ரயில்களில் முன்பதிவு செய்யப்படாத பெட்டிகளை கூடுதலாக இணைக்க வேண்டும் என தெற்கு ரயில்வே அதிகாரிகளிடம் கேட்டுள்ளோம்.
ஆயுதபூஜைக்கு 14,963 பேருந்துகள்
ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு, வரும் அக்டோபர் 15 முதல் அக்டோபர் 18 வரை, சென்னையில் இருந்து வழக்கம்போல் இயக்கப்படும் 8,764 பேருந்துகளுடன், கூடுதலாக 6,199 சிறப்புப் பேருந்துகள் என நான்கு நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக 14,963 பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
ஆயுத பூஜை முடிந்த பிறகு, அக்டோபர் 20, 21 ஆகிய தேதிகளில் பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்படும் 4,382 பேருந்துகளுடன், கூடுதலாக 4,809 சிறப்புப் பேருந்துகள் என இரண்டு நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக 9,191 பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
தீபாவளிக்கு 15,659 பேருந்துகள்
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் 05 முதல் 07 வரை, சென்னையிலிருந்து வழக்கம்போல் இயக்கப்படும் 6,573 பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 9,086 சிறப்புப் பேருந்துகள் என மூன்று நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தம் 15,659 பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.
தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த பிறகு, நவம்பர் 09, 10 ஆகிய தேதிகளில் பல்வேறு ஊர்களிலிருந்து சென்னைக்கு இயக்கப்படும் 4,382 பேருந்துகளுடன் கூடுதலாக 6,815 சிறப்புப் பேருந்துகள் என இரண்டு நாட்களுக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக 11,197 பேருந்துகளும் இயக்கப்படும்.
கடந்த பண்டிகையின் போது ஒரு பேருந்துகூட ரத்து செய்யப்படவில்லை. அப்படி ரத்து செய்யப்பட்டதாக கூறுபவர்கள் அதனை நிருபிக்க முடியுமா?. ஒரே நபர் 10 டிக்கெட் புக் செய்து விட்டு அதனை ரத்துச் செய்துள்ளார்.
தனியார் பேருந்துகளுக்கு கட்டணம் நிர்ணயம்
சில தனியார் பேருந்துகள் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள் என புகார் வருகிறது. அதனை போக்குவரத்துறை அதிகாரிகள் சென்று அவர்களிடம் இருந்து அதிக தொகையை திரும்பி பெற்று தந்துள்ளனர். தனியார் பேருந்துகளின் கட்டணத்தை ஒழுங்கு முறைபடுத்துகிறோம் அதற்கான அபராதங்களை விதித்து உள்ளோம்; பேருந்துகளை பறிமுதல் செய்துள்ளோம். இதுகுறித்து தனியார் ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களிடம் ஆலோசனை நடத்த உள்ளோம். அந்தக் கூட்டத்தில் கட்டணத்தொகை நிர்ணயம் செய்து வசூலிக்க வேண்டும் என்பது முடிவு செய்யப்படும். வரும் காலங்களில் ஆம்னி பேருந்துகளை முடிச்சூரில் இருந்து இயக்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
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சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பாலப் பணிகள் நடைபெறுவதால், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாத வகையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பண்டிகையின்போது தனியார் பேருந்துகளும் கூடுதலாக எடுத்து இயக்கப்படும். பேருந்துகள் அதிக அளவில் இயக்கினாலும் பேருந்து நிலையத்தில் குறிப்பிட்ட அளவிற்குத்தான் பேருந்துகளை நிறுத்தி வைக்க முடியும். பேருந்துகளை நிறுத்தி வைத்திருக்கும் இடத்தில் இருந்து எடுத்து வரும் வரை பயணிகள் பொறுமை இருக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.
கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம்: புதுச்சேரி, கடலூர், சிதம்பரம், திருச்சி, மதுரை, தூத்துக்குடி, செங்கோட்டை, திருநெல்வேலி, சேலம், கோயம்புத்தூர், மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள், கிளாம்பாக்கம் கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தில் இருந்து புறப்படும்.
கிளாம்பாக்கம் CMDA காலநிலை பூங்கா அருகில்(தற்காலிக பேருந்து நிலையம்): வந்தவாசி, போளூர், திருவண்ணாமலை மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள், கிளாம்பாக்கம் CMDA காலநிலை பூங்கா அருகில் உள்ள தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து இயக்கப்படும்.
மறைமலை நகர் (தற்காலிக பேருந்து நிலையம்): கும்பகோணம், தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், மார்கமாக செல்லும் பேருந்துகள், மறைமலை நகர் தற்காலிக பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து சோதனை அடிப்படையில் இயக்கப்படும்.
கோயம்பேடு புரட்சித்தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து நிலையம்: கிழக்கு கடற்கரை (ECR), காஞ்சிபுரம், வேலூர், பெங்களூர், திருத்தணி மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள், கோயம்பேடு புரட்சித்தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும்.
மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையம்: பொன்னேரி, ஊத்துக்கோட்டை வழியாக ஆந்திர மாநிலம் மார்க்கமாக செல்லும் பேருந்துகள், திருச்சி, சேலம், கும்பகோணம், திருவண்ணாமலைக்கு வழக்கமாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள், மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும்.
வழித்தட மாற்றம்
கார் மற்றும் இதர வாகனங்களின் மூலம் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வோர், போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும் பொருட்டு, தாம்பரம், பெருங்களத்தூர் வழியாக செல்வதை தவிர்த்து பழைய மாமல்லபுரம் சாலை (OMR), கேளம்பாக்கம், திருப்போரூர், செங்கல்பட்டு அல்லது வண்டலூர் வெளிச்சுற்று சாலை, கேளம்பாக்கம், திருப்போரூர், செங்கல்பட்டு சாலை வழியாக செல்லுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
புகார் தெரிவிக்க தொலைபேசி எண்கள் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழக பேருந்துகளின் இயக்கம் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கும், குறைகள் மற்றும் புகார்கள் தெரிவிப்பதற்கும் 94450 14436 மற்றும் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 149 ஆகியவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூல் செய்தல் உள்ளிட்ட புகார்களுக்கு 1800 425 6151 (Toll Free Number) மற்றும் 93848 08333 என்ற வாட்ஸ்அப் எண்ணில் புகார் அளிக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இதுமட்டுமின்றி, பயணிகளின் நலன் கருதி, கிளாம்பாக்கம் பேருந்து முனையத்தில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறை (Control Room) அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.