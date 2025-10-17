கூடுதல் கட்டணம் வசூல் புகார் - ஆம்னி பேருந்துகளிடம் அபராதமாக ரூ.43.55 லட்சம் வசூல்!
Published : October 17, 2025 at 8:29 PM IST
சென்னை: தீபாவளி பண்டிகையின் போது கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தது தொடர்பான புகாரின் பேரில், ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களிடம் இருந்து ரூ.43 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 961 வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறை அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு போக்குவரத்துத் துறை ஆணையர் கஜலட்சுமி வெளியிட்ட அறிக்கையில், ''தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்கள் அதிகப்படியான கட்டணம் வசூலிப்பதை தடுப்பதற்கும், போக்குவரத்து நெரிசலை ஒழுங்குபடுத்துவது தொடர்பாகவும் போக்குவரத்து ஆணையர் தலைமையில் காவல் துறை அதிகாரிகள், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் துணை மேலாளர், சென்னை மாநகர போக்குவரத்துக் கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநர், அரசு விரைவு போக்குவரத்துக் கழகம் மற்றும் தமிழ்நாடு ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர் சங்க நிர்வாகிகளுடன் 14 ஆம் தேதி மாநில போக்குவரத்து ஆணையரகத்தில் கூட்டம் நடை பெற்றது.
மேலும், ஆம்னி பேருந்துகள் அதிக கட்டணம் வசூலிக்க கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டு அதை கண்காணிக்கும் பொருட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 12 சரகங்களில் சிறப்பு பறக்கும் படை (Enforcement Team) குழு அமைக்கப்பட்டு 16.10.2025 முதல் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
பொதுமக்கள் போக்குவரத்து தொடர்பான புகார்களை 24 மணி நேரமும் தெரிவிக்கும் பொருட்டு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள 12 சரக அலுவலகங்களிலும் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த செயல்பாட்டின் மூலம் இதுவரை 357 சோதனை அறிக்கைகள் வழங்கப்பட்டு ரூ.43,55,961 அபராதம் மற்றும் வரியாக பெறப்பட்டுள்ளது.
இதனை தொடர்ந்து ஆம்னி பேருந்து உரிமையாளர்களுக்கு Abhi Bus, Red Bus, Make My Trip போன்ற முன்பதிவு ஆன்லைன் செயலிகள் கண்காணிக்கப்பட்டு அதிகமாக கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள ஆம்னி பேருந்துகளை கண்டறிந்து கட்டணங்களை குறைக்க அறிவுறுத்தப்பட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
பொதுமக்கள் ஆம்னி பேருந்துகளில் அதிக கட்டணம் வசூலிப்பது குறித்து தொலைபேசி மூலமாகவோ, வாட்ஸ் ஆப் மூலம் குறுஞ்செய்தி அல்லது குரல் பதிவாகவோ புகார் தெரிவிக்கலாம்.
புகார் அளிக்க வேண்டிய விபரம்:
|எண்
|புகார் அளிக்க வேண்டிய அலுவலகம்
|தொலைபேசி எண்
|1.
|போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையரகம், சென்னை
|1800 425 6151
|2.
|இணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (வடக்கு)
|97893 69634
|3.
|இணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், சென்னை (தெற்கு)
|93613 41926
|4.
|இணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், மதுரை
|90953 66394
|5.
|இணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், கோயம்புத்தூர்
|93848 08302
|6.
|துணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், விழுப்புரம்
|96773 98825
|7.
|துணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், வேலூர்
|98400 23011
|8.
|துணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், சேலம்
|78456 36423
|9.
|துணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், ஈரோடு
|99949 47830
|10.
|துணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருச்சிராப்பள்ளி
|90660 32343
|11.
|துணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், விருதுநகர்
|90257 23800
|12.
|துணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், திருநெல்வேலி
|96981 18011
|13.
|துணை போக்குவரத்து ஆணையரகம், தஞ்சாவூர்
|95850 20865
இவ்வாறு தமிழ்நாடு போக்குவரத்து மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு ஆணையர் கஜலட்சுமி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.