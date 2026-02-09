ETV Bharat / state

விவசாயிகளை எடப்பாடி பழனிசாமியால் ஏமாற்ற முடியாது - அமைச்சர் கோவி.செழியன்

அதிமுக ஆட்சியில் நெல் கொள்முதல் எவ்வளவு? திமுக அரசு அமைந்த பிறகு நெல் கொள்முதல் எவ்வளவு? என்பதை கணக்கிட்டால் தெரிந்து விடும் என அமைச்சர் கோவி செழியன் கூறினார்

அமைச்சர் கோவி செழியன் பேட்டி
அமைச்சர் கோவி செழியன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : February 9, 2026 at 5:11 PM IST

சென்னை: பொய்யையே சொல்லி பழக்கப்பட்ட எடப்பாடி பழனிசாமியால், விவசாயிகளை ஏமாற்ற முடியாது என உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர்
கோவி. செழியன் தெரிவித்தார்.

தஞ்சாவூர் மாநகராட்சி கீழவாசல், கொள்ளுப்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா திருமண மண்டபத்தில் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை சார்பில் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு காலை உணவு திட்டம் இன்று தொடங்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் கலந்து கொண்டு திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் கோவி. செழியன், "தஞ்சை மாநகராட்சியில் 757 தூய்மைப் பணியாளர்கள், கும்பகோணம் மாநகராட்சி, திருவையாறு, பட்டுக்கோட்டை, அதிராம்பட்டினம் நகராட்சி மற்றும் 19 பேரூராட்சிகளில் 833 நபர்கள் என இந்த திட்டத்தின் மூலம் 2,677 பேர் பயன் பெறுகின்றனர்.

நேற்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தஞ்சாவூரில் நெற்பயிர்கள் காய்கிறது என்று கூறியது வடிகட்டிய பொய். இது போன்ற வடிகட்டியதிலும் வடிகட்டிய பொய்யை முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தஞ்சையில் சொல்லி இருக்கிறார். வேறு மாவட்டத்தில் சொல்லி இருந்தால் கூட ஏதோ சற்று நகைப்போடு ஏற்றுக் கொண்டிருக்கலாம்.

ஆனால் நெல் உற்பத்தியில் இதுவரை செய்யாத சாதனையைச் செய்து காட்டியது திமுக அரசு. வேண்டுமென்றால் அதிமுக ஆட்சியில் நெல் கொள்முதல் எவ்வளவு? திமுக அரசு அமைந்த பிறகு நெல் கொள்முதல் எவ்வளவு? அதிமுக ஆட்சியில் விளைவிக்கப்பட்ட நெல் பரப்பளவு எவ்வளவு? திமுக அரசு அமைந்த பிறகு நெல் பயிரிடப்பட்ட அளவு எவ்வளவு? என்பதையெல்லாம் கணக்கிட்டுப் பார்த்தால் அபரிமித வளர்ச்சி அடைந்து, தஞ்சை மாவட்டம் நெல் உற்பத்தியில் சாதனை படைத்திருக்கிறது என்பது தெரியும்.

எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்லியிருப்பது வடிகட்டிய பொய். அவரது இந்த குற்றச்சாட்டை விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் நம்ப மாட்டார்கள். பொய்யையே சொல்லிப் பழக்கப்பட்ட பழனிசாமி வேறு விதத்தில் பொய் சொல்லலாம், ஆனால் விவசாயிகளை ஏமாற்ற முடியாது" என்று அமைச்சர் கோவி செழியன் தெரிவித்தார்.

நிகழ்ச்சியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சந்திரசேகரன், நீலமேகம், மாவட்ட ஆட்சியர் பிரியங்கா பங்கஜம், மேயர் ராமநாதன், துணை மேயர் அஞ்சுகம் பூபதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
அமைச்சர் கோ வி செழியன்
