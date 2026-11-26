நடத்தையில் சந்தேகம் - வீட்டு வாசலில் மனைவியை அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்த கணவன்; தேனியில் கொடூரம்
குடும்பத் தகராறில் அரங்கேறி உள்ள இந்தக் கொலை சம்பவத்தில் தாயை இழந்த 2 பிள்ளைகள், தந்தையும் தலைமறைவாகி உள்ளதால் நிர்க்கதியான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
Published : November 26, 2026 at 12:17 PM IST
தேனி: தேனி மாவட்டம் கூடலூரில் நடத்தையில் சந்தேகம் அடைந்த கணவன், மனைவியை அரிவாளால் வெட்டி படுகொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தலைமறைவான கணவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
தேனி மாவட்டம் கூடலூர் கோட்டை கருப்பசாமி கோவில் தெருவில் வசிப்பவர் சிங்கதுரை. இவரது மனைவி பிரியங்கா., ஒரு மகன் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர்.
மனைவியின் நடத்தையில் ஏற்பட்ட சந்தேகம் காரணமாக சிங்கதுரை அடிக்கடி சண்டையிட்டு வந்ததாகவும், மேலும் ஒரே வீட்டில் இருவரும் தனித்தனியாக பிரிந்து வாழ்ந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் வழக்கம்போல் மனைவி பிரியங்கா வெளியே சென்று விட்டு வீட்டிற்கு திரும்பி தனது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்துள்ளார்.
அப்போது வீட்டு வாசலில் அமர்ந்திருந்த கணவர் சிங்கதுரை, தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளால் பிரியங்காவின் கழுத்து மற்றும் தலைப்பகுதியில் சரமாரியாக வெட்டி தாக்கி விட்டு அங்கிருந்து தப்பி ஓடியுள்ளார்.
இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தால் இரத்த வெள்ளத்தில் படுகாயம் அடைந்த மனைவி பிரியங்கா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளார். இதனைப் பார்த்த அக்கம் பக்கத்தினர் உடனடியாக கூடலூர் வடக்கு காவல் நிலைய போலீசாருக்கு தகவல் அளித்துள்ளனர்.
இதையடுத்து விரைந்து வந்த போலீசார், பிரியங்காவின் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக கம்பம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இது குறித்து வழக்கு பதிவு செய்த கூடலூர் வடக்கு காவல் நிலைய போலீசார், மனைவியை அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்து விட்டு தப்பி ஓடிய கணவர் சிங்கத்துரையை தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகம் அடைந்த கணவன் வீட்டு வாசலில் வைத்து மனைவியை அரிவாளால் வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் மிகுந்த பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றது. தாயும் கொலையுண்டு போக, தந்தையும் தலைமறைவாக உள்ள நிலையில், அவர்களது 2 பிள்ளைகள் நிர்க்கதியாக உள்ளனர்.