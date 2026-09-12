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சாலமன் பாப்பையா உடலுக்கு அரசு மரியாதை - அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அறிவிப்பு

தமிழ் அறிஞர்களுக்கு அரசு மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்பதை திமுக ஆட்சியில் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளோம். இவருக்கு இல்லாத மரியாதை வேறு யாருக்கு தருவது? என திருச்சி சிவா கேள்வி எழுப்பி இருந்தார்.

மறைந்த தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையா
மறைந்த தமிழறிஞர் சாலமன் பாப்பையா (X/@airnewsalerts)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 10:14 AM IST

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மதுரை: மறைந்த தமிழறிஞரும், பிரபல பட்டிமன்ற நடுவருமான சாலமன் பாப்பையா-வின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை செய்யப்படும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழறிஞரும், பட்டிமன்ற நடுவருமான சாலமன் பாப்பையா (வயது 90) உடல்நலக்குறைவு மற்றும் வயது மூப்பு காரணமாக நேற்று (செப்.11) காலமானார். அவரது உடல், மதுரை ஆரப்பாளையத்தை அடுத்த ஞானஒளிபுரம் பகுதியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவரது இறப்பு குறித்து தகவல் அறிந்தவுடன் தமிழறிஞர்கள், இலக்கியவாதிகள், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் திரையுலகினர் பலர் நேரில் சென்று மாலை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.

தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியத்துக்காக தனது பெரும் பங்களிப்பை கொடுத்த சாலமன் பாப்பையாவிற்கு அரசு மரியாதை செய்ய வேண்டுமென பல தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்தனர். முதலமைச்சர் விஜய், தற்போது அரசு முறை பயணமாக லண்டன் சென்றுள்ள நிலையில், சாலமன் பாப்பையாவின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை செய்யப்படும் என அமைச்சர் சி.டி.ஆர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

உதவியாளர் உருக்கம்

முன்னதாக, சாலமன் பாப்பையாவின் உதவியாளர் ராஜா, “சாலமன் பாப்பையா தனது வாழ்நாள் முழுவதும் சாதி, மத வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு வாழ்ந்தவர். பெரியார் கொள்கையில் ஈடுபாடு கொண்டிருந்தவர். பல்வேறு அரசியல் தலைவர்களுடன் நெருங்கிப் பழகியவர்.

தனது உடல் அடக்கம் செய்யப்படாமல் தகனம் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதில் அவர் தெளிவாக இருந்தார். அதன்படியே இறுதிச்சடங்குகள் நடைபெறும். செப்டம்பர் 12 மதியம் 12.00 மணிக்குள் மதுரை தத்தனேரி மின் மயானத்தில் அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட உள்ளது. தமிழுக்கும், பட்டிமன்றக் கலைக்கும், சாலமன் பாப்பையா ஆற்றிய பங்களிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு அவரது இறுதிச்சடங்கின்போது அரசு மரியாதை வழங்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

அரசு மரியாதை

அதேபோல, சாலமன் பாப்பையாவின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தியபிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த தி.மு.க மாநிலங்களவை உறுப்பினர் திருச்சி சிவா, “பட்டிமன்றத்திற்கென ஒரு ராஜபாட்டையை உருவாக்கியவர் சாலமன் பாப்பையா. பிறக்கிற எல்லோரும் இறப்பார்கள். ஆனால் சிலரது இறப்பை ஒரு சமுதாயத்தின், ஒரு மொழியின் இறப்பாகவே பார்க்க முடிகிறது. ஏதோ பேசுகிறோமா தவிர, மனம் சஞ்சலமாக உள்ளது.

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சாலமன் பாப்பையா தனது வீட்டிலுள்ள பிள்ளைகளை மட்டுமல்லாமல், உலகிலுள்ள எல்லா பிள்ளைகளையும் வளர்த்துவிட்டுள்ளார். அவர் எங்கள் நெஞ்சத்தில் எப்போதும் நிலைத்து நிற்பார். அவரது உடலுக்கு அரசு மரியாதை செய்ய வேண்டும். தமிழ் அறிஞர்களுக்கு அரசு மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்பதை தி.மு.க ஆட்சியில் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தி உள்ளோம். இவருக்கு இல்லாத மரியாதை வேறு யாருக்கு தருவது?” என்று பேசியிருந்தார்.

இந்நிலையில், சாலமன் பாப்பையாவின் உடலுக்கு அரசு மரியாதை செய்யப்படும் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அறிவித்திருக்கிறார்.

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