தமிழ்நாட்டில் மேலும் 15 பொருட்களுக்கு 'புவிசார் குறியீடு' பெற திட்டம்!

தமிழ்நாட்டில் மேலும் 15 பொருட்களுக்கு 'புவிசார் குறியீடு' பெற திட்டம்!
தமிழ்நாட்டில் இதுவரை கொடைக்கானல் மலைப்பூண்டு, உடன்குடி பனங்கருப்பட்டி, தஞ்சாவூர் வீணை, திண்டுக்கல் பூட்டு உள்ளிட்ட 68 பொருள்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ளது.
Published : November 12, 2025 at 8:53 PM IST
- BY எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 6 விவசாயப் பொருட்கள், 4 கைவினை பொருட்கள் என மேலும் 15 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற திட்டமிட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றத்தின் உறுப்பினர் செயலாளர் வின்சென்ட் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மாநில மன்றத்தின் செயலாளரும், பேராசிரியருமான முனைவர் ச.வின்சென்ட் ஈடிவி பாரத் இணையதளத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அவர் கூறுகையில், ”தமிழ்நாடு உயர்கல்வித்துறையின் கீழ் தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றம் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன்மூலம் அறிவு சார் சொத்துரிமையை பெற்று வருகிறோம்.
அதில் காப்புரிமை, புவிசார் குறியீடு, பதிப்புரிமை, வர்த்தகக் குறியீடு, தொழில்துறை வடிவமைப்புகள் ஆகியவை அனைத்தும் சேர்ந்து அறிவுசார் சொத்துரிமை என கூறுகிறோம். தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தில் இயங்கும் இந்த மையம் முதற்கட்டமாக 2008இல் அனைத்து உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இதுதொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகளில் 40 அறிவுசார் சொத்துரிமை மையங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு 69 ஆயிரம் காப்புரிமைகளை பெறும் வகையில் முன்னுரிமை பெற்றுள்ளது. இது ஒரு பெரிய சாதனையாக கருதப்படுகிறது” என்றார்.
புவிசார் குறியீடு
மேலும், புவிசார் குறியீடு குறித்து அவர் பேசுகையில், “கொடைக்கானல் மலைப்பூண்டு, உடன்குடி பனங்கருப்பட்டி உலகத்தில் எங்குமே கிடைக்காத ஒன்று. அதேபோல், தஞ்சாவூர் வீணை, திண்டுக்கல் பூட்டு ஆகியவற்றின் தொழில்நுட்பங்களும் ஈடு இணையற்றவை.
தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 68 பொருள்களுக்கு புவிசார் குறியீடு வாங்கி இருக்கிறோம். அதில் பல நிறுவனங்களும் உள்ளன. இதில், இந்தியாவில் நாம் இரண்டாவது இடத்தில் இருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு பொருட்களை புவிசார் அடிப்படையில் காப்புரிமை பெறுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். புவிசார் குறியீடுகளை பெறுவதற்கு ஊட்டி மலைப் பூண்டு, ஜவ்வாது புளி, மதுரை ஜிகர்தண்டா, கோயம்புத்தூரில் இருந்து சிறுமுகைப் பட்டு உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற விண்ணப்பம் செய்துள்ளோம்.
கொடைக்கானல் மலைப் பூண்டில் பல மருத்துவ குணங்கள் அதிகமாக உள்ளன. அந்த மண்ணிலிருந்து அந்த பூண்டை எடுத்துக் கொள்ளும் வேதியியல் மாற்றம், அதன் அடிப்படையில் அதை உணவாக உண்ணும் போது எந்த அளவுக்கு உடல் நலத்தை அவை பேணுவதாக இருக்கிறது என்பதை நாங்கள் ஆராய்ச்சி மூலம் கண்டுபிடித்தோம்.
அதன் விளைவாக மதர் தெரசா பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் நாங்கள் உரிமை பெற்றிருக்கிறோம். புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ள பொருட்களை மற்ற நாட்டினருக்கு பிரபலப்படுத்தும் வகையில் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம். அதன் மூலம் அப்பகுதி மக்களுக்கும், மாநிலத்திற்கும் பயனுள்ளதாக அமையப் போகிறது” என்றார்.
மேலும் 15 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு
மேலும் அவர் பேசுகையில், ”தமிழ்நாட்டில் இருந்து மேலும் 15 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெறுவதற்கு நாங்கள் திட்டமிட்டுள்ளோம். தமிழ்நாட்டில் உள்ள அறிவுசார் சொத்துரிமை மையத்தின் 40 செல்கள் மூலமாக அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிற முக்கியமான பொருள்களை அடையாளம் கண்டறிந்து, இன்னும் ஒன்றிரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் 40 பொருட்களுக்கு 4 காப்புரிமை வாங்க உள்ளோம். அப்போது 68 என்பது 108 ஆக அதிகாிக்கும்.
விவசாயப் பொருட்கள் 6, கைவினை பொருட்கள் 4, உற்பத்தி பொருள் 1, உணவு சம்பந்தமாக நான்கு பொருட்கள் என 15 பொருட்களை அடையாளம் கண்டுள்ளோம். அதுகுறித்தும் களப்பணி ஆற்றிக் கொண்டு இருக்கிறோம். வரும் காலங்களில் கிட்டத்தட்ட 15 பொருட்களுக்கு புவிசார் குறியீடு பெற இருக்கிறோம். அப்படி வாங்கும் போது புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ள பொருட்கள் எண்ணிக்கை 83 ஆக உயர வாய்ப்புள்ளது.
செமிகண்டக்டர் காப்புரிமை
மேலும் செமிகண்டக்டர் (Semiconductor) கண்டுபிடிப்பிற்கும் காப்புரிமைக்கு விண்ணப்பித்துள்ளோம். இந்தியாவில் இஸ்ரோ, பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் ஆகியவை மட்டுமே செமிகண்டக்டர் (Semiconductor) காப்புரிமை பெற்றுள்ளது. அதன் பிறகு தமிழ்நாடு அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றம் தான் விண்ணப்பம் செய்துள்ளது” என தெரிவித்தார்.