திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் தமிழக அரசு எடுத்த முடிவு சரியானது; தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர்
திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சினை என்பது உண்மையில் பிரச்சினையே இல்லாத ஒன்று. ஆனால், பாஜகவும், ஆர்.எஸ்.எஸ்-ம் தங்களது கொள்கையை திணிக்கத் தொடங்கி விட்டதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
Published : November 23, 2026 at 10:31 AM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் தமிழக அரசு எடுத்துள்ள முடிவு சரியானது என்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்தார். மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த மாணிக்கம் தாகூர் திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம், அண்ணாமலையின் விமர்சனம் குறித்த கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
"முதல்வர் விஜய் மீது நம்பிக்கை உள்ளது"
அப்போது, திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் நீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவுக்கு எதிராக தமிழக அரசு மறுசீராய்வு மனுத் தாக்கல் செய்துள்ளது குறித்த கேள்விக்கு" திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் தமிழக அரசு எடுத்துள்ள முடிவு நல்ல முடிவு. முதல்வர் விஜய் மீது எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது" என்றார்.
"தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்த முயற்சி"
மேலும், மாணிக்கம் தாகூர் காங்கிரஸ் கட்சியிலிருந்து விலகி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணையலாம் என பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை கூறியது குறித்த கேள்விக்கு,
"பாஜக, இந்து முன்னணி, அண்ணாமலை என அனைவரும் ஒரே பாணியில் பேசி வருகின்றனர். திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தேவையில்லாத குழப்பத்தை ஏற்படுத்தப் பார்க்கின்றனர்".
"திருப்பரங்குன்றத்தில் 300 ஆண்டுகளாக தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. அண்ணாமலையின் முகமூடி தற்போது கீழே விழுந்துவிட்டது. நான் காங்கிரஸ் கொள்கைக்காகச் சாகும் வரை காங்கிரஸ் கட்சியில்தான் இருப்பேன்.
அண்ணாமலையைப் போலப் புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறேன் என்று சீன் போட்டுக்கொண்டு, திமுகவுடன் சைடு டீலிங் பேசிவிட்டு அரசியல் நடத்தும் பிழைப்பை நான் செய்யவில்லை" என்று விமர்சித்தார்.
"300 ஆண்டுகால நடைமுறையை மாற்ற வேண்டிய அவசியமில்லை"
தொடர்ந்து திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாகப் பேசிய அவர், "திருப்பரங்குன்றம் ஊர் மக்களின் நடைமுறைப்படி உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலில்தான் தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. கடந்த 300 ஆண்டுகளாக இதுதான் நடைமுறையில் உள்ளது.
தனித்தனியாக ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கல்லைக் காட்டி அங்கு தீபம் ஏற்றச் சொல்லத் தொடங்கினால், நாளை விமான நிலையத்தின் முன்புள்ள ஒரு கல்லையும் காட்டி அங்கு தீபம் ஏற்றச் சொல்வார்கள் போலிருக்கிறது.
பாஜகவும், இந்து முன்னணியும் வடஇந்தியாவில் ராமரை வைத்து அரசியல் செய்வதைப் போல, இங்கு முருகனை வைத்து அரசியல் செய்கின்றனர். முருகன் இந்த அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அனைத்து மதத்தினரும், சாதியினரும் அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்" என்றார்.
"தீபம் ஏற்றினால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையா?"
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றினால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படும் என்று தமிழக அரசு நீதிமன்றத்தில் வாதிடுகிறது. தீபம் ஏற்றாவிட்டாலும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படாதா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்குப் பதிலளித்த அவர், மக்கள் நல்லபடியாகத் தீபம் ஏற்றினோமா, சாமியைக் கும்பிட்டோமா என்றுதான் இருப்பார்கள். அங்கு சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைக்கு வேலையே இல்லை.
தேவையில்லாத புரளிகளைக் கிளப்பி முருகனை வைத்து அரசியல் செய்கின்றனர். திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சினை என்பது உண்மையில் பிரச்சினையே இல்லாத ஒன்று. ஆனால், ஆர்.எஸ்.எஸ் மறும் பாஜக தங்களது கொள்கையைத் திணிக்கத் தொடங்கிவிட்டனர். பாஜக மக்களின் அடிப்படைப் பிரச்சினைகள் குறித்து பேசாது" என்றார்.