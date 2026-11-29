தொகுதி மறுவரையறை - பாஜக தயவில் திமுக போய்விட்டதை நினைத்தால் வருத்தம் அளிக்கிறது; மாணிக்கம் தாகூர் பேட்டி
"முருக கடவுளை அனைவரும் மதிக்கிறவர்கள்., சனிக்கிழமை யாராவது தீபம் ஏற்றுவார்களா?. முருகனை வைத்து அரசியல் செய்யக்கூடாது. உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வருத்தம் அளிக்கிறது, அதிர்ச்சி அளிக்கிறது" என்றும் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 29, 2026 at 8:07 AM IST
தூத்துக்குடி: தொகுதி மறுவரையறைக்கு திமுக ஆதரவு என்பது பாஜக தயவில் திமுக போய்விட்டது என்பதை நினைத்தால் வருத்தமாக இருக்கிறது என, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார்.
காங்கிரஸ் கட்சியின் தென் மாவட்ட மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மாநாடு தூத்துக்குடியில் நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் கலந்து கொண்டார். அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், பல்வேறு கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார்.
தொகுதி மறுவரை குறித்த கேள்விக்கு? "ராகுல் காந்தி கூறியது போல தமிழகத்திற்கு திமுக துரோகம் செய்கிறார்கள்.. எட்டப்பன் போல இருக்கிறார்கள். ரொம்ப வருத்தமான விஷயம் புதிய எட்டப்பர்கள் வந்ததன் விளைவாக தமிழகத்திற்கு துரோகம் தெளிவாக தெரிகிறது.
நேற்று முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசும் போது., கழகம் கடைசி வரை தமிழக உரிமை, உண்மை காக்கும் என்றார். இந்த நேரத்தில் தொகுதி மறுவரையறைக்கும் ஆதரவு தெரிவித்திருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது."
"சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான கட்சி பாஜக"
"பாஜகவை பொறுத்தவரை அசாம், காஷ்மீரில் 121 சீட் இருந்தது. அதில் 43 வருடங்களில் இஸ்லாமிய சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களே அதிகம். அங்கு பலம் இல்லாததால் வெற்றி பெற முடியாத பாஜகவால் அந்த சீட்டை குறைத்து 19 சீட்டாக மாற்றியது. பாஜகவை பொறுத்தவரை கிறிஸ்தவர்கள், முஸ்லீம்கள், சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கட்சி."
"இவர்களின் குரல்கள் சபையில் கேட்கக்கூடாது என பாஜக நினைக்கிறது. ஆர்எஸ்எஸ், பாஜகவினர் நாட்டுக்கு எதிரான துரோகம் செய்து இருக்கிறார்கள். மன்னிக்க முடியாதது. அதேபோல் திமுக எம்.பி ஆ.ராசா முன்னுக்கு பின்னாக சொல்கிறார். தமிழகம் 39ல் இருந்து 59 ஆகும். உத்திரபிரதேசம் 80 லிருந்து 120 ஆகும். இது எவ்வாறு சாத்தியம்."
"திமுக, காங்கிரஸ் 22 வருட உறவு, அதனை மதிக்கின்றோம். எங்கள் உறவு நீண்ட நாள் உறவு, கால சூழ்நிலை கால ஓட்டத்தில் இப்படிப்பட்ட முடிவுகள் எடுக்கும் போது வருத்தமாக இருக்கிறது. பாஜக தயவில் திமுக போய்விட்டது என்பதை நினைத்தால் வருத்தமாக இருக்கிறது."
"தவறு நடந்தால் காங்கிரசை மட்டும் கேட்பதா?"
"மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணி அரசில் இரண்டு காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள். ஏதாவது தப்பு நடந்தால் காங்கிரஸ் கட்சியின் பொறுப்பா?. செஞ்சி குழந்தை காணாமல் போன விவகாரத்தை எஸ்பியிடம் கேட்க வேண்டும். காவல்துறை தான் பொறுப்பு, எந்த குற்றம் தமிழ்நாட்டில் நடந்தாலும் காங்கிரஸ்காரர்களை மட்டும் தான் கேட்பார்கள் என்றால் என்ன செய்வது?. இந்தியாவில் எந்த தப்பு நடந்தாலும் பாஜகவிடமும் கேட்க மாட்டீர்கள்."
"எங்கள் கூட்டணியில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கு முழு ஆதரவை காங்கிரஸ் கட்சி கொடுக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவால் ஆட்சி நடக்கிறது. நாங்கள் ஓடவே மாட்டோம். ஆட்சியில் அமைச்சராக இருப்பதால் குறை சொன்னால் எந்த விதத்தில் நியாயம். வந்த உடனே எல்லாத்தையும் சரி பண்ண நினைத்தால் முடியாது. திமுக, அதிமுக சேர்ந்து ஓட்டையை போட்டு வைத்திருக்கிறார்கள்."
"கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ கைது செய்யப்பட்டதை வரவேற்கிறேன். குற்றம் எப்போது சுமத்தப்பட்டதோ உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அன்றே கூறி இருந்தேன்."
"உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது"
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவது குறித்த கேள்விக்கு? "என்னுடைய தொகுதி, உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. கவலை அளிக்கிறது. எங்களைப் பொருத்தமட்டில் உச்ச நீதிமன்றம் இவ்வளவு கடுமையாக நடந்து கொள்வதற்கான தேவை கிடையாது. கார்த்திகை தீபம் ஒரு புனிதமானது. எப்படி கிறிஸ்தவர்களுக்கு கிறிஸ்துமஸ் புனிதமானதோ அன்று சர்ச்சுகளில் பிரார்த்தனை செய்வார்களோ. அதேபோல் கார்த்திகை தீபம் முருகனை நம்பி முருகனுக்காக நடக்கின்ற விழா. எங்கு வேண்டுமானாலும் தீபம் ஏற்ற முடியாது"
"முருகனைப் பற்றி பாஜகவுக்கு தெரியவில்லை"
"ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஸ்ணவ் மதுரை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தீபம் ஏற்றுவோம் என்று கூறியிருக்கிறார். காமெடி பீசாவே இருக்கின்றது. தமிழ் கடவுள் முருகனைப் பற்றி பிஜேபிக்கு தெரியவில்லை. ஆர்எஸ்எஸ் காரர்களுக்கு தமிழர்களின் சென்டிமென்ட் புரியவில்லை. திருச்செந்தூர் கோவில் எவ்வளவு பெரிய அழகா இருந்தாலும் சட்டையை கழற்றி துண்டை போட்டு தான் போக வேண்டும்.
அதுதான் எங்கள் கலாச்சாரம். ஏனென்றால் சமமானவர்கள் என்பதை காட்டுவதற்காக, இது தமிழர்களின் பாரம்பரியம். அந்த பாரம்பரியத்தை மாற்றி விட்டு சட்டை போட மாட்டேன் கோர்ட் சூட் தான் போடுவேன் என்று திருச்செந்தூர் கோவிலில் போக முடியுமா? சூரசம்ஹாரம் ஒரு நாள் நடக்கிறது அதனை மாற்றி இன்னொரு நாள் வைக்க முடியுமா?"
"சனிக்கிழமை யாராவது தீபம் ஏற்றுவார்களா?"
"ஆர்எஸ்எஸ், பாஜக தம் மதத்தை எப்படி மிஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டுமோ அதை எல்லாம் செய்கிறது. அங்கு ஒரு தர்கா இருக்கிறது. அங்கு தூணும் இருக்கிறது. அந்த தூணில் விளக்கு ஏற்ற வேண்டுமாம். அங்கு பிரச்சினையை கிளப்பி விட வேண்டும். இப்படிப்பட்ட பொய் பித்தலாட்டத்தை செய்யும் ஆர்எஸ்எஸ், பிஜேபி தமிழகத்தில் வேரூன்றப்படாது."
"முருக கடவுளை அனைவரும் மதிக்கிறவர்கள்., சனிக்கிழமை யாராவது தீபம் ஏற்றுவார்களா?. முருகனை வைத்து அரசியல் செய்யக்கூடாது. உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வருத்தம் அளிக்கிறது, அதிர்ச்சி அளிக்கிறது"
"தென் தமிழகத்தில் தொழில் வளர்ச்சி தேவை"
"மதச்சார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணி அரசில், தொழில் வளர்ச்சிக்கு எப்போதும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி துணை நிற்கும். எங்களைப் பொருத்தமட்டில் தொழில் வளர்ச்சி தென் தமிழகத்தில் வர வேண்டும். தூத்துக்குடி, மதுரை, கன்னியாகுமரி, மற்ற பகுதிகள் வளர வேண்டும்.. வளர்வதற்கு மிகப்பெரிய முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோள்" என்றார்.