RTI கீழ் சட்டம் ஒழுங்கு விலக்கு அரசாணை: கடும் எதிர்ப்பைத் தொடர்ந்து வாபஸ் பெற்றது தமிழ்நாடு அரசு
அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் பல்வேறு தரப்பில் இருந்து கடும் எதிர்ப்பு கிளம்பியதால், RTI தொடர்பாக வெளியிட்ட அரசாணையை திரும்ப பெற்றது தமிழக அரசு.
Published : September 27, 2026 at 2:36 PM IST
சென்னை: ஆர்.டி.ஐ (RTI) 2005-இன் கீழ் இருந்து சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு துறைக்கு விலக்கு அளிப்பது தொடர்பான அரசாணையை வாபஸ் பெறுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் (Right to Information Act) 2005-ன் பிரிவு 24 உட்பிரிவு (4)-ன் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களைப் பயன்படுத்தி சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு துறைக்கு விலக்கு அளிப்பதாக தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது.
அதில், தமிழ்நாடு அரசால் நிறுவப்பட்டுள்ள உளவுத்துறை மற்றும் பாதுகாப்பு அமைப்பான பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005 பொருந்தாது என தமிழ்நாடு ஆளுநர் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
அதன்படி, சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவின் கீழ் மதம் மற்றும் சாதி மோதல்கள் தொடர்பான விவகாரங்கள்; தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம் (NSA) ஆகியவற்றின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் தடுப்புக் காவல் நடவடிக்கைகள், தடுப்புக் காவலில் உள்ளவர்களின் பிரதிநிதித்துவ மனுக்கள்.
ஒவ்வொரு மாதமும் சட்டம்-ஒழுங்கு தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டங்கள் நடத்துதல், காவல்துறையினர் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியது தொடர்பான விசாரணை அறிக்கைகளைப் பரிசீலித்தல்; மாணவர்கள், விவசாயத் தொழிலாளர்கள், அரசியல் கட்சிகள் உள்ளிட்டோரின் போராட்டங்கள் தொடர்பான விவகாரங்கள் போன்றவை தொடர்பாக ஆர்டிஐயில் பெற முடியாது என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த அரசாணை வெளியாகி, அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியில் கடும் கண்டனத்தை பெற்றது. குறிப்பாக, இந்த அறிவிப்பு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தை நீர்த்துப் போக செய்யும் எனவும், உடனடியாக இந்த அறிவிப்பை அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினர்.
இந்த நிலையில், தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம், 2005-இன் பிரிவு 24-இன் உட்பிரிவு (4)-இன் கீழ் பொது (சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு) துறைக்கு விலக்கு அளிப்பது தொடர்பான, மனிதவள மேலாண்மைத் துறையின் 21.09.2026 நாளிட்ட அரசாணை (நிலை) எண் 57 ரத்து செய்யப்படுவதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.