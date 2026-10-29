சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு என்றால் என்ன? சாதிவாரி விவரங்கள் முதல் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, வருமானம் வரை
சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு மூலம் எந்தெந்த சமூகங்கள் கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் பின்தங்கியுள்ளன? பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த குடும்பங்கள் எத்தனை? போன்ற கேள்விகளுக்கு ஆதாரப்பூர்வமான பதில்கள் கிடைக்கும்.
Published : October 29, 2026 at 9:09 PM IST
-BY எஸ்.உசேன்
தமிழகத்தில் சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், கணக்கெடுப்பின் தாக்கம் குறித்து இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
தேசிய அளவில் மத்திய அரசால் மேற்கொள்ளப்படும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் சாதிவாரியான மக்கள்தொகை உள்ளிட்ட சில தரவுகள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருக்கும். அவற்றை வைத்துக்கொண்டு மாநிலங்களில் இட ஒதுக்கீடு, வாழ்வாதார மேம்பாடு உள்ளிட்ட சமூகநீதி நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியாது.
இதனால், ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப சமூக, பொருளாதார, கல்விக் கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ள வேண்டியது தவிர்க்க முடியாததாக உள்ளது. இந்தக் கணக்கெடுப்புதான் 'சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு' என்று அழைக்கப்படுகிறது.
பீகார் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் சமூகநீதி கணக்கெடுப்புகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் கிடைக்கும் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி. அந்தந்த மாநிலங்களில் சமூகங்களின் மக்கள்தொகை மற்றும் சமூகப் பொருளாதார நிலையை ஆய்வு செய்ய முடியும்.
முந்தைய திமுக அரசு, சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை தமிழக அரசால் எடுக்க முடியாது அதை மத்திய அரசுதான் எடுக்க வேண்டும் என்று கூறி காலம் தாழ்த்தி வந்தது.
தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மத்திய அரசின் சார்பில் நடத்தப்படும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்த பிறகு, தமிழ்நாட்டில் 'சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு' நடத்தப்படும் என்று ஆளுநர் உரையில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு பாமக உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளும் அமைப்புகளும் நன்றி தெரிவித்திருந்தன.
இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு சமூகங்களின் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார நிலையை தரவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுவதற்கு சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு நடத்த தமிழக அரசு முடிவு செய்தது. இதற்காக ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் 'சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு ஆணையம்' அமைக்க அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இன்று ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு சமூகத்தில் எத்தனை பேர் வாழ்கிறார்கள் என்பதை மட்டும் தெரிந்துகொள்வது அதன் சமூக மற்றும் பொருளாதார நிலையை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ளப் போதுமானதல்ல என்பதால் அந்தச் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களின் கல்வித் தகுதி, வேலைவாய்ப்பு, குடும்ப வருமானம் உள்ளிட்ட விவரங்களையும் அறிந்துகொள்வது அவசியமாக உள்ளது.
இந்த நோக்கத்தில், சாதிவாரியான மக்கள்தொகை விவரங்களுடன் சமூகங்களின் முன்னேற்ற நிலையை மதிப்பிடுவதற்கான தகவல்களைச் சேகரிப்பதே சமூகநீதி கணக்கெடுப்பின் முக்கிய நோக்கமாக உள்ளது.
இதன் மூலம் எந்தெந்த சமூகங்கள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் பின்தங்கியுள்ளன? பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த குடும்பங்கள் எத்தனை உள்ளன? அரசின் நலத்திட்டங்கள் உரிய மக்களை சென்றடைகின்றனவா என்பன போன்ற கேள்விகளுக்கு ஆதாரப்பூர்வமாக விடை காண முடியும்.
கணக்கெடுப்பில் இடம்பெறும் விவரங்கள்
ஒவ்வொரு சமூகத்திலும் உள்ள மக்களின் எண்ணிக்கை, குடும்ப உறுப்பினர்களின் விவரங்கள், கல்வியறிவு, பள்ளிக் கல்வி, உயர்கல்வி மற்றும் கல்வியை தொடர்வதில் உள்ள தடைகள், அரசு மற்றும் தனியார் துறைகளில் வேலைவாய்ப்பு, தொழில் விவரங்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பில் கிடைக்கும் பிரதிநிதித்துவம், பொருளாதார குடும்ப வருமானம், நிலம் மற்றும் சொத்து உரிமை உள்ளிட்ட வாழ்வாதார விவரங்கள், அரசு வழங்கும் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் அரசின் பிற நலத்திட்டங்களின் பயன்கள் மக்களைச் சென்றடைந்துள்ளதா என இவை அனைத்தும் தமிழக அரசின் சமூகநீதி கணக்கெடுப்பில் இடம்பெறும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழ்நாட்டில் கல்வி, வேலைவாய்ப்பில் 69 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த இடஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையையும் சட்டப்பூர்வ நிலைத்தன்மையையும் உறுதிப்படுத்துவதில் சமூகங்களின் மக்கள்தொகை, கல்வி முன்னேற்றம் மற்றும் வேலைவாய்ப்புப் பிரதிநிதித்துவம் தொடர்பான தரவுகள் முக்கியத்துவம் பெறக்கூடும்.
சமூகத்தின் மக்கள் தொகைக்கும் கல்வி மற்றும் அரசு வேலைவாய்ப்பில் அந்தச் சமூகத்திற்குக் கிடைத்துள்ள பிரதிநிதித்துவத்திற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை ஆய்வு செய்யவும், சமூகங்களுக்கு இடையேயான முன்னேற்ற வேறுபாடுகளை புரிந்துகொண்டு எதிர்கால சமூகநீதிக் கொள்கைகளை வகுக்கவும் பயன்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசின் மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு, நாட்டின் மக்கள்தொகை மற்றும் குடும்பங்கள் குறித்த அடிப்படை தகவல்களை சேகரிப்பதற்கான தேசிய அளவிலான நடவடிக்கையாகும்.
தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ள சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு, மாநிலத்தில் உள்ள பல்வேறு சமூகங்களின் நிலையை மதிப்பிடுவதற்குத் தேவையான தகவல்களை பெறுவதாக இருக்கும். குறிப்பாக, சாதிவாரியான விவரங்களுடன் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார நிலை குறித்த தரவுகளையும் ஆய்வு செய்வதாகவும் இருக்கும்.
தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ள கணக்கெடுப்பின் முழுமையான நடைமுறைகள் ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் மற்றும் அரசின் முடிவுகளுக்குப் பின்னரே தெளிவாகும்.
பிப்ரவரியில் சமூக நீதி கணக்கெடுப்பு ஆணையம் அமைக்கப்படும்
இதுகுறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் கூறுகையில், "மத்திய அரசின் மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு தற்போது நடைபெற்று வருவதால், பிப்ரவரி மாதத்தில் சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு ஆணையம் அமைக்கப்படும். மத்திய அரசின் கணக்கெடுப்பு நிறைவடைந்த பின்னர், மாநில அளவில் சாதிவாரிக் கணக்கெடுப்புடன் பொருளாதாரக் கணக்கெடுப்பும் நடத்தப்படும்.
ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட பின்னர், கணக்கெடுப்பில் இடம்பெற வேண்டிய விவரங்கள், தரவுகளைச் சேகரிக்கும் முறை, பணிகளை நிறைவு செய்வதற்கான காலக்கெடு உள்ளிட்ட அம்சங்கள் இறுதி செய்யப்படும்" என கூறினார்.
தமிழக அரசின் இந்த முயற்சி சமூகங்களின் மக்கள்தொகையை மட்டும் கணக்கிடுவதுடன் நின்றுவிடாமல், அவர்களின் கல்வி, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பொருளாதார நிலையைத் தரவுகளின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுவதற்கான வாய்ப்பை உருவாக்கலாம். இந்தத் தரவுகள் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகின்றன, 69 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் சட்டப்பூர்வ நிலையை உறுதிப்படுத்துவதில் அவை என்ன பங்களிப்பைச் செய்கின்றன என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் வரவேற்பு
இந்நிலையில், சமூக நீதி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்காக, ஆணையம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துள்ள முடிவை வரவேற்பதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாட்டில் சமூகநீதி சர்வே எனப்படும் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் என்பது பாமகவின் 47 ஆண்டு கால கனவாகும்.
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்த பின்னர், முதலமைச்சர் விஜய், எனது இல்லத்திற்கு வந்து என்னை சந்தித்த நாளன்று் தமிழ்நாட்டில் 69% இட ஒதுக்கீட்டைப் பாதுகாக்க சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு நடத்த வேண்டியதன் தேவையை அவரிடம் வலியுறுத்தினேன். அதைத் தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் விஜய்யை ஜூன் 9-ஆம் தேதி தலைமைச் செயலகத்தில் சந்தித்து, அதே கோரிக்கையை வலியுறுத்தினேன். அப்போது, தங்கள் கொள்கையும் அதுதான் என்று கூறி, தமிழ்நாட்டில் சமூகநீதி கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று எனக்கு முதலமைச்சர் வாக்குறுதி அளித்திருந்தார்.
தமிழ்நாட்டில் 69% இட ஒதுக்கீட்டைப் பாதுகாப்பதற்காக சமூகநீதி சர்வேயை நோக்கிய அரசின் பயணம் சரியான பாதையில் செல்கிறது என்பதை தமிழக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் முடிவு உணர்த்துகிறது.
சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கான ஆணையத்திற்கு சமூகநீதியில் அக்கறை கொண்ட ஓய்வு பெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி ஒருவரை நியமிக்கவும், அடிப்படை ஆயத்த பணிகளை விரைவாக முடித்து சமூகநீதி கணக்கெடுப்பை அரசு தொடங்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.