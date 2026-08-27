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ரூ. 5,109.92 கோடி பள்ளிக்கல்வி நிதியை பிடித்து வைத்திருக்கும் மத்திய அரசு - தமிழ்நாடு அரசு தகவல்

மத்திய அரசின் நிதி விடுவிக்கப்படாதது குறித்து மானியக் கோரிக்கையில் பேச வேண்டிய துறைசார் அமைச்சர் ஏன் மௌனம் காத்தார்? என முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 27, 2026 at 9:51 AM IST

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சென்னை: 2024-25ஆம் நிதியாண்டு முதல் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித் திட்டத்திற்கான மத்திய அரசின் நிதி ரூ. 5,109.92 கோடி விடுவிக்கப்படவில்லை என பள்ளிக்கல்வித்துறை கொள்கை விளக்க குறிப்பில் அறிவித்துள்ளது.

ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வித் திட்டம் என்பது, மத்திய அரசும் தமிழ்நாடு அரசும் 60:40 என்ற நிதிப் பங்கீட்டு விகிதத்தில் செயல்படுத்தப்படும் மத்திய அரசின் நிதியுதவியுடன் கூடிய திட்டமாகும். இந்த திட்டத்திற்கு PM SHRI பள்ளிகள் திட்டம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டத்தின் கீழ், 2024-25ஆம் நிதியாண்டு முதல் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வித் திட்டத்திற்கான மத்திய அரசின் நிதி விடுவிக்கப்படவில்லை என தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறையின் கொள்கை விளக்க குறிப்பு புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், நிதியை விடுவிக்காததற்கு, திட்டத்தை செயல்படுத்துதல், அதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் (MoU) கையொப்பமிடுதல் மற்றும் தேசியக் கல்விக் கொள்கை (NEP), 2020-ஐ நடைமுறைப்படுத்துதல் போன்றவற்றை பள்ளி கல்வி நிதியுடன் மத்திய அரசு தொடர்புபடுத்தி உள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

விடுவிக்கப்பட வேண்டிய நிலுவை நிதி விவரங்கள்

நிதியாண்டு நிலுவையிலுள்ள மத்திய அரசின் நிதிப்பங்கு
2024-25ரூ. 1,788.79 கோடி
2025-26ரூ. 1,496.04 கோடி
2026-27ரூ. 1,825.09 கோடி
மொத்தம்ரூ. 5,109.92 கோடி

நிலுவையிலுள்ள மத்திய அரசின் நிதியை விடுவிக்குமாறு உத்தரவு பிறப்பிக்க, தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து, 2024-25 மற்றும் 2025-26ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கல்வி உரிமைச் சட்ட (RTE) வாய்ப்புகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான மத்திய அரசின் பங்காக ரூ. 713.99 கோடி மட்டும் மத்திய அரசால் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக்கல்வியின் பிற கூறுகளுக்கான நிதி இதுவரை விடுவிக்கப்படவில்லை.

இந்நிலையில், ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வித் திட்ட நிதி விடுவிப்பை வேறு எந்தத் திட்டத்துடனும் தொடர்புபடுத்தக்கூடாது என்று வலியுறுத்தி, நிலுவையிலுள்ள மத்திய அரசின் நிதிப்பங்கை உடனடியாக விடுவிக்குமாறு தமிழ்நாடு அரசு மத்திய அரசிடம் மீண்டும் கோரியது. மேலும், இருமொழிக் கொள்கை உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் நீண்டகாலக் கல்விக்கொள்கைகளைத் தொடர்ந்து கடைப்பிடிப்பதில் தமிழ்நாடு அரசு தனது நிலைப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

மாநில நிதி ஆதாரங்களின் மூலம் திட்டங்கள்

மத்திய அரசின் நிதி இன்னும் விடுவிக்கப்படாத நிலையிலும், தமிழ்நாடு தன்னுடைய மாநில நிதி ஆதாரங்களின் மூலம் ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வியின் அனைத்து முக்கியத் திட்டங்களும் தடையின்றிச் செயல்படுவதை உறுதி செய்துள்ளது. 2024-25 மற்றும் 25-26ஆம் நிதியாண்டுகளில் மாநில அரசு ரூ. 2,014.63 கோடி செலவிட்டதுடன், 2026-27ஆம் நிதியாண்டிற்கான மாநில அரசின் இடைக்கால நிதியாக, இரண்டு தவணைகளில் ரூ. 647.38 கோடி விடுவித்துள்ளது.

பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பில் இடம்பெற்ற தகவல்
பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவிப்பில் இடம்பெற்ற தகவல் (TN-DIPR)

இதன் விளைவாக கல்விசார் திட்டங்கள், உண்டு-உறைவிடப் பள்ளிகள், உள்ளடக்கிய கல்வித் திட்ட முன்னெடுப்புகள், தொலைதூரப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மாணவர்களுக்கான போக்குவரத்து வசதிகள், பள்ளி நிர்வாக நடவடிக்கைகள் மற்றும் மின்னுரு (digital) கல்வி மேலாண்மை அனைத்து முக்கியத் அமைப்புகள் உள்ளிட்ட திட்டங்களும் எவ்வித இடையூறுமின்றி, தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன என பள்ளி கல்வித்துறையிn கொள்கை விளக்கக் குறிப்பு புத்தகத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த நிலையில் பள்ளிக்கல்வித்துறை முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, “இதைப்பற்றி மானியக் கோரிக்கையில் பேச வேண்டிய துறைசார் அமைச்சர் ஏன் மௌனம் காத்தார்? சட்டமன்றத்திலோ மக்கள் மன்றத்திலோ பேசாததற்கு காரணம் என்ன?

ஒன்றிய அரசு நிதி தராமல் இருப்பதை மறைக்கவேண்டிய அவசியம் என்ன? இதைப்பற்றி தவெக அரசு மக்களுக்கும், ஆசிரியர்கள், மாணவர்களுக்கும் விளக்கமளிக்க வேண்டும்” என தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

SCHOOL EDUCATION POLICY NOTE
FUNDS FOR THE SCHOOL EDUCATION
மத்திய அரசின் பள்ளிக்கல்வி நிதி
தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை
CENTRAL GOVERNMENT SCHOOL FUNDS

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