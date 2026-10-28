வேலை நேரத்தில் ஆசிரியர்கள் வெளியே செல்லத் தடை - பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிரடி உத்தரவு
பள்ளிகளில் ஏதேனும் அசாதாரண நிகழ்வுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் நடந்தால், அதை தலைமை ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக உயர் அலுவலருக்கு உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 3:29 PM IST
சென்னை: வேலை நேரத்தில் ஆசிரியர்கள் பள்ளியை விட்டு வெளியே செல்லக்கூடாது என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள் வேலை நேரத்தில் வெளியில் செல்லக்கூடாது என தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பாக ஏற்கெனவே அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில், பள்ளி வேலை நேரத்தில் மற்றும் உணவு இடைவேளையின்போது ஆசிரியர்கள் பள்ளியை விட்டு வெளியில் செல்லக்கூடாது என சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக, செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் கடந்த அக்.22 அன்று வெளியான முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் சுற்றறிக்கையில், பள்ளி வேலை நேரம் மட்டுமின்றி உணவு இடைவேளையின் போதுகூட ஆசிரியர்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது எனத் ஆசிரியர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பள்ளிகளில் ஏதேனும் அசாதாரண நிகழ்வுகள் அல்லது பிரச்சினைகள் நடந்தால், அதை தலைமை ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பாக உயர் அலுவலருக்கு உடனடியாக தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அதுபோன்ற சூழல்களில் தன்னிச்சையாக முடிவு எடுக்கக்கூடாது என்றும், உயர் அதிகாரிகளின் ஆலோசனை பெற வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேலை நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் சரியாக பள்ளிகளில் பணியில் இருப்பதில்லை என தொடர்ந்து புகார் வருவதாக கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக மதிய உணவு இடைவேளை நேரத்தில் ஆசிரியர்கள் வெளியே செல்லும்போது மாணவர்களுக்குள் ஏற்படும் மோதல்களை கண்காணிக்க முடியாத சூழ்நிலை உருவாவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
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இந்நிலையில், பள்ளிகளில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், வேலை நேரத்தில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுடன் இருக்கும் வகையிலும் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. பள்ளிக் கல்வித்துறையின் அறிவுறுத்தலை பின்பற்றி, பள்ளிகளுக்கு மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.
இதுபோன்று, ஏற்கெனவே ஆலோசனைக் கூட்டம் என்ற பெயரில் பள்ளி வேலை நேரங்களில் ஆசிரியர்கள் வெளியில் செல்லக்கூடாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.