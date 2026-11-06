மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் வருகைப்பதிவு - பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு
அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் இடைநிலைக் கல்வி அலுவலர்கள் தங்கள் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பள்ளிகளை தொடர்ந்து கண்காணிக்க பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 6, 2026 at 5:47 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிகளில் மாணவர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் தினசரி வருகைப் பதிவை TN EMIS இணையதளத்தில் காலை 11.30 மணிக்குள் முழுமையாக பதிவேற்ற வேண்டும் எனப் பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் சுயநிதி பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் விபரங்கள் பள்ளி கல்வித்துறையில் ’எமிஸ் (TN EMIS)’ என்ற இணையதளத்தின் மூலம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இணையதளம் வழியாக மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வருகை பதிவேடு தினமும் பெறப்பட்டு வருகிறது.
இதன் மூலம் தொடர்ந்து பள்ளிக்கு வராத மாணவர்களின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டு, அது குறித்து அவர்களின் பெற்றோர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும். இதன் தொடர்ச்சியாக பள்ளிகளில் இடைநிற்றல் இல்லாமல் மாணவர்கள் கல்வி பயில பள்ளிக் கல்வித்துறையின் சார்பாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த சூழலில், ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வித் திட்டத்தின் கீழ் இயங்கும் TN EMIS தளத்தில், பல பள்ளிகளில் மாணவர் மற்றும் ஆசிரியர் வருகைப் பதிவை முழுமையாக மேற்கொள்ளப்படாத நிலை நிலவுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து, பள்ளிக்கல்வி இணை இயக்குநர் (தொழிற்கல்வி) ஜெயக்குமார் அனைத்து முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு இதுதொடர்பாக செயல்முறைச் சுற்றறிக்கை ஒன்றை அனுப்பியுள்ளார்.
காலை 11.30 மணிக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய அறிவுறுத்தல்
அதில், அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் இடைநிலைக் கல்வி அலுவலர்கள் தங்கள் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பள்ளிகளைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மாணவர் மற்றும் ஆசிரியர்களின் வருகைப் பதிவை தினந்தோறும் தவறாமல், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரமான காலை 11.30 மணிக்குள் முழுமையாக முடிப்பதை உறுதி செய்ய உரிய சுற்றறிக்கை வாயிலாக அறிவுரைகள் வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, வருகைப் பதிவை முழுமையாகப் பதிவு செய்யாத பள்ளிகளை கண்டறிந்து தொடர்ந்து கண்காணிப்பதுடன், அத்தகைய பள்ளிகளிலும் 100 சதவீதம் வருகைப் பதிவு மேற்கொள்ளப்படுவதை அதிகாரிகள் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதனையடுத்து, விரைவில் இதுதொடர்பாக அனைத்து பள்ளிகளின் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டு, உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.