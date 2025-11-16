ETV Bharat / state

தமிழகத்தில் அரையாண்டு தேர்வு எப்போது? அட்டவணையை வெளியிட்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை! முழு விவரம் இதோ...

12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அரையாண்டு தேர்வு காலை 9.45 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரையில் நடைபெறுகிறது.

பள்ளி மாணவர்கள்
பள்ளி மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 7:22 PM IST

சென்னை: தமிழகத்தில் மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கான அரையாண்டுத் தேர்வு டிசம்பர் 10 ஆம் தேதி துவங்கி 23 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது.

இதுகுறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ''தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் 1 முதல் 7 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இரண்டாம் பருவ தொகுத்தறி மதிப்பீட்டு முறையில் தேர்வு நடத்தப்படும். இவர்களுக்கு டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் 23 ஆம் தேதி வரை 2 மணி நேரம் பாட வாரியாகத் தேர்வு நடைபெறும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு காலை 10 மணி முதல் 12.30 மணி வரை தேர்வு நடைபெறுகிறது. அதன்படி, 8 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கால அட்டவணை:

நாள் பாடம்
டிசம்பர் 15 தமிழ்
டிசம்பர் 16 ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 17பிற மாெழிப்பாடங்கள்
டிசம்பர் 18கணக்கு
டிசம்பர் 19உடற்கல்வி
டிசம்பர் 22 அறிவியல்
டிசம்பர் 23 சமூக அறிவியல்

9 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மதியம் 2 மணி முதல் 4.30 மணி வரை தேர்வு நடைபெறுகிறது. அதன்படி, 9 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கால அட்டவணை:

நாள் பாடம்
டிசம்பர் 15 தமிழ்
டிசம்பர் 16 ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 17பிற மாெழிப்பாடங்கள்
டிசம்பர் 18கணக்கு
டிசம்பர் 19உடற்கல்வி
டிசம்பர் 22 அறிவியல்
டிசம்பர் 23 சமூக அறிவியல்

10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அரையாண்டு தேர்வு காலை 9.45 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரையில் நடைபெறுகிறது. இவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வினை போல் காலை 9.45 மணி முதல் 9.55 மணி வரையில் கேள்வித்தாள் கொடுத்து படிப்பதற்கும், 9.55 மணி முதல் 10 மணி வரையில் மாணவர்களின் விபரங்களை பதிவு செய்யவும், காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரையில் தேர்வு நடைபெறுகிறது.

அதன்படி, 10 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கால அட்டவணை:

நாள் பாடம்
டிசம்பர் 10 தமிழ்
டிசம்பர் 12 ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 15கணக்கு
டிசம்பர் 18அறிவியல்
டிசம்பர் 22 சமூக அறிவியல்
டிசம்பர் 23 விருப்பப்பாடம் தேர்வு


11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அரையாண்டு தேர்வு மதியம் 1.45 மணி முதல் மதியம் 5 மணி வரையில் நடைபெறுகிறது. இவர்களுக்கு மதியம் 1.45 மணி முதல் 1.55 மணி வரை கேள்வித்தாள் கொடுத்து படிப்பதற்கும், 1.55 மணி முதல் 2 மணி வரை மாணவர்கள் விபரங்களை பதிவு செய்யவும், மதியம் 2 மணி முதல் மதியம் 5 மணி வரையில் தேர்வு நடைபெறுகிறது.

அதன்படி, 11 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கால அட்டவணை:

நாள் பாடம்
டிசம்பர் 10தமிழ்
டிசம்பர் 12 ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 15 இயற்பியல் / பொருளியல் / வேலைவாய்ப்பு திறன்கள்
டிசம்பர் 17 கணக்கு / வங்கியியல் / வணிகவியல் / மைக்ரோ பயோலாஜி / உணவு மற்றும் ஊட்டசத்துவியல் / துணிநூல் மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு / உணவு சேவை மேலாண்மை / வேளாண்மை அறிவியல் / நர்சிங் (பொது)
டிசம்பர் 19வேதியியல் / கணக்கு பதிவியல் / புவியியல்
டிசம்பர் 22 தொடர்பு ஆங்கிலம்/ இந்திய கலச்சாரம் மற்றும் கொள்கை/ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்/ கம்ப்யூட்டர் பயன்பாடுகள்/ சிறப்புத் தமிழ்/ மனை அறிவியல்/ அரசியல் அறிவியல்/ புள்ளியியல்/ நர்சி்ங் தொழிற்கல்வி/ அடிப்படை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்
டிசம்பர் 23 உயிரியல் / தாவரவியல் / வரலாறு / வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள் / அடிப்படை மின்னணு இன்ஜினியரிங் / அடிப்படை சிவில் இன்ஜினியரிங் / அடிப்படை ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் / அடிப்படை இயந்திர இன்ஜினியரிங் / ஜவுளி தொழில்நுட்பம் / அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் செயல்பாடு

12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அரையாண்டு தேர்வு காலை 9.45 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரையில் நடைபெறுகிறது. இவர்களுக்கு பொதுத்தேர்வினை போல் காலை 9.45 மணி முதல் 9.55 மணி வரையில் கேள்வித்தாள் கொடுத்து படிப்பதற்கும், 9.55 மணி முதல் 10 மணி வரையில் மாணவர்களின் விபரங்களை பதிவு செய்யவும், காலை 10 மணி முதல் மதியம் 1 மணி வரையில் தேர்வு நடைபெறுகிறது.

அதன்படி, 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கால அட்டவணை:

நாள் பாடம்
டிசம்பர் 10தமிழ்
டிசம்பர் 12 ஆங்கிலம்
டிசம்பர் 15 கணக்கு/ வங்கியியல் / வணிகவியல் / மைக்ரோ பயோலாஜி / உணவு மற்றும் ஊட்டசத்துவியல் / துணிநூல் மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு / உணவு சேவை மேலாண்மை / வேளாண்மை அறிவியல் / நர்சிங் (பொது)
டிசம்பர் 17 வேதியியல் / கணக்கு பதிவியல் / புவியியல்
டிசம்பர் 19இயற்பியல் / பொருளியல் / வேலைவாய்ப்பு திறன்கள்
டிசம்பர் 22 உயிரியல் / தாவரவியல் / வரலாறு / வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளிவிவரங்கள் / அடிப்படை மின்னணு இன்ஜினியரிங் / அடிப்படை சிவில் இன்ஜினியரிங் / அடிப்படை ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் / அடிப்படை இயந்திர இன்ஜினியரிங் / ஜவுளி தொழில்நுட்பம் / அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் செயல்பாடு
டிசம்பர் 23 ஆங்கிலம் / இந்திய கலச்சாரம் மற்றும் கொள்கை / கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் / கம்ப்யூட்டர் பயன்பாடுகள் / சிறப்புத் தமிழ் / மனை அறிவியல் / அரசியல் அறிவியல் / புள்ளியியல் / நர்சி்ங் தொழிற்கல்வி / அடிப்படை எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்

