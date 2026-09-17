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'ரோகித் வெமுலாவுக்கு நடந்ததே எனக்கும் நடக்கிறது': மலேசியாவில் இருந்து தமிழக ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசன் கண்ணீர் வீடியோ

"நீ அடிமையாகத்தானே இருந்தாய். அப்படியே இரு' என்று சொல்லிவிடுங்கள். தயவு செய்து மன அழுத்தம் கொடுக்காதீங்க. நிதி கொடுக்க முடியாது என்றால் சொல்லி விடுங்கள். இந்தியாவிலேயோ வேறு எங்கேயோ எனது கல்வியை தொடர்கிறேன்"

வீடியோவில் பேசும் மாணவர் பாரதிதாசன்
வீடியோவில் பேசும் மாணவர் பாரதிதாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 17, 2026 at 7:54 PM IST

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சென்னை: ரோகித் வெமுலாவுக்கு என்ன நடந்ததோ, அதுதான் தற்போது தனக்கு நடந்து கொண்டிருப்பதாக மலேசியாவில் பயிலும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசன் கண்ணீர் மல்க பேசி வீடியோ வெளியிட்டிருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அண்ணல் அம்பேத்கர் உயர்கல்வித் திட்டத்தின் கீழ், மலேசியாவில் உள்ள தேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் திசு பொறியியல் மற்றும் மீளுருவாக்கம் பிரிவில் ஆராய்ச்சி மாணவராக (Phd) இருப்பவர் பாரதிதாசன்.

இவர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியிட்ட வீடியோவில், தனக்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் உயர்கல்வித் திட்டத்திற்கான நடப்பாண்டு நிதி வரவில்லை என்றும், இதனால் சக மாணவர்கள் பேராசிரியர்களிடம் இருந்து கடன் வாங்கிதான் தனது ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்து வருவதாகவும் வேதனையுடன் தெரிவித்திருந்தார்.

இந்த விவகாரம் பெரும் பூதாகரமாகி, சட்டமன்றத்திலும் எதிரொலித்தது. தொடர்ந்து, சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னியரசு விளக்கம் அளித்ததும் சர்ச்சையானது.

இந்த சூழலில், தற்போது புதிய வீடியோ ஒன்றை மாணவர் பாரதிதாசன் வெளியிட்டுள்ளார். அதில், சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு அனுப்பிய இ-மெயிலால் தான் படிப்பை விட்டே வெளியேற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மனம் குமுறி பேசியிருக்கிறார் மாணவர் பாரதிதாசன்.

கண்ணீர் வீடியோ

அவர் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில், "நான் மிகவும் மனவேதனையுடன் பேசுகிறேன். இது கண்டிப்பாக எனது நல விரும்பிகளை பாதிக்கும். சாரி சார்.

சார், நான் ஏப்ரல் மாதத்தில் இருந்து இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசி வருகிறேன். அண்ணல் அம்பேத்கர் உயர்கல்வித் திட்டத்தில் கடந்தாண்டிற்கான நிதி வந்துவிட்டது. நடப்பாண்டு நிதி வரவில்லை என்ற பதிவை கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தெரிவித்திருந்தேன்.

ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசன் கண்ணீர் வீடியோ (bharathidhasan SM a/c)

எனது நிலையை சட்டப்பேரவையிலும் பேசினார்கள். சமூகநீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு மறுப்புத் தொிவித்தார். அதற்கான ஆவணங்களை நானும் வெளியில் கொடுத்தேன். சில ஆவணங்களை ரகசியமாக வைக்க வேண்டியவை. அது எனக்கு தெரியும். அதனை வெளியே கொடுக்க முடியாது.

'கல்லூரியில் இருந்து நீக்க போகிறார்கள்'

ஆனால், சட்டப்பேரவையில் இந்த விவகாரம் குறித்து பேசிய பின்னர் , சமூகநீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு எனக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பி, அனைத்து ஆவணங்களையும் அனுப்புமாறு கூறியிருந்தார். அதன் அடிப்படையில் நானும் அனுப்பி வைத்தேன். ஆனால் இன்று வரை எனக்கு நிதி வரவில்லை. இப்போது என்னை கல்லூரியில் இருந்து நீக்க போகிறார்கள்.

வரும் அக்டோபர் மாதம் முதல் வாரத்தில், எய்ம்ஸ் கல்லூரியில் ஆய்வு கட்டுரையை சமர்பிக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளனர். ஆனால் என்னிடம் நிதி இல்லாததால் அதற்கும் செல்ல முடியவில்லை. மேலும் கடந்த 6 மாதமாக ஆராய்ச்சிகளையும் செய்ய முடியவில்லை. ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக நிதிக் கேட்டேன். ஆனால் உங்கள் மீது உள்ள எல்லா தவறுகளையும் என் மீது கூறி, என்னை ஒடுக்க நினைக்கிறீர்கள்.

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சந்தேகம் உள்ளதாக கூறி மீண்டும் இ-மெயில்

எனது கடைசி மெயிலில், எனது ஆராய்ச்சி குறித்தும், அதற்கான நெறிமுறைக் குறியீட்டையும் குறிப்பிட்டிருந்தேன். ஆனால் நீங்கள் மீண்டும் முதலில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறீர்கள். மேலும், இந்த ஆராய்ச்சிக்காகதான் இந்த பொருட்களை வாங்கினீர்களா என்று எங்களுக்கு சந்தேகம் உள்ளது எனக் கூறி மீண்டும் ஒரு இமெயில் அனுப்பியுள்ளீர்கள்.

மீண்டும் இப்படி ஒரு மெயில் அனுப்பி இங்குள்ள பேராசிரியர்கள் என் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையை உடைத்து விட்டீர்கள். காலம் காலமாக படிக்காமல் இருந்த கிராமத்தில் இருந்து வந்து முதல் ஆளாக ஆராய்ச்சி படிப்பில் படிக்கிறேன். 'நீ ஏன் படிக்கிறாய், படிக்காதே' என கூற வேண்டும் என்றால், அதனையும் நேரடியாகவே கூறிவிடுங்கள்.

'ரோகித் வெமுலாவுக்கு நடந்ததே எனக்கும் நடக்கிறது'

'நீ அடிமையாகத்தானே இருந்தாய். அப்படியே இரு' என்று சொல்லிவிடுங்கள். தயவு செய்து மன அழுத்தம் கொடுக்காதீங்க. நிதி கொடுக்க முடியாது என்றால் சொல்லி விடுங்கள். இந்தியாவிலேயோ வேறு எங்கேயோ எனது கல்வியை தொடர்கிறேன்.

வரலாற்றில் ரோகித் வெமுலாவிற்கு என்ன நடந்தோ, அந்த அமைச்சரவை என்ன செய்ததோ, இந்த அமைச்சரவையும் அவ்வாறே செய்கிறது என்பதை குற்றச்சாட்டாகவே இங்கு வைக்கிறேன்" என தனது வீடியோவில் மாணவர் பாரதிதாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

யார் இந்த ரோகித் வெமுலா?

மாணவர் பாரதிதாசன் தனது வீடியோவில், ரோகித் வெமுலாவின் பெயரை குறிப்பிட்டுள்ளார். எதற்காக தன்னுடன் அவரை ஒப்பிட்டுள்ளார் என்பதை தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

ஹைதராபாத் மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சி மாணவராக இருந்தவர் ரோகித் வெமுலா. பட்டியலின மாணவரான அவருக்கு, அரசு வழங்க வேண்டிய உதவித்தொகை பல மாதங்களாக நிறுத்தப்பட்டிருந்ததாக கூறப்பட்டது. இதனால் மனமுடைந்த ரோகித் வெமுலா கடந்த 2016-இல் தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசன்
மாணவர் பாரதிதாசன்
ரோகித் வெமுலா
அமைச்சர் வன்னி அரசு
STUDENT BHARATHIDHASAN

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