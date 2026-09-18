'மீண்டும் மீண்டும் அட்டாக் செய்யாதீர்கள்' - மாணவர் பாரதிதாசன் புதிய வீடியோ
ஜேஆர்எஃப் உதவி திட்டத்தை விட்டு விட்டு, அப்பா அம்மாவை சிரமப்படுத்தி விட்டு இங்கு வந்து படித்து வருகிறேன். என்னை மீண்டும் மீண்டும் அட்டாக் செய்யாதீர்கள் மாணவர் பாரதிதாசன் வீடியோவில் கூறியுள்ளார்.
Published : September 18, 2026 at 2:04 PM IST
சென்னை: மலேசியாவில் பயின்று வரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஆராய்ச்சி மாணவர் பாரதிதாசன், மீண்டும் மீண்டும் என்னை அட்டாக் செய்யாதீர்கள் என புதிய வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.
அண்ணல் அம்பேத்கர் உயர் கல்வித் திட்டத்தின்கீழ், மலேசியாவில் திசு பொறியியல் மற்றும் மீளுருவாக்கம் பிரிவில் ஆராய்ச்சி படிப்பு படித்து வரும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாணவர் பாரதிதாசன்.
இவர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு, தனக்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் உயர்கல்வித் திட்டத்தின்கீழ் கிடைக்கக் கூடிய நிதி வரவில்லை. ஆகையால், சக மாணவர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்களிடம் இருந்த கடன் பெற்று தன்னுடைய ஆராய்ச்சி படிப்பை தொடர்ந்து வருவதாக கூறி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்த வீடியோ தமிழ்நாடு அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மேலும், இப்போது வரை அவர் நான்கு வீடியோக்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார். ஆகையால், இந்த விவகாரம் ஆளும்கட்சியான தவெக மீதான விமர்சனங்களுக்கு வழி வகுத்துள்ளது. அதேசமயம், சமூக நீதித்துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு, அரசு தரப்பில் அவ்வப்போது விளக்கம் அளித்து வருகிறார்.
அந்த வகையில், மாணவன் பாரதிதாசனின் இரண்டாம் ஆண்டு படிப்புக்கான கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது தொடர்பாக சமூக நீதித்துறை நேற்று (செப்டம்பர் 17) மீண்டும் விளக்கம் அளித்தது.
இந்த நிலையில் மாணவர் பாரதிதாசன் இன்று மீண்டும் ஓர் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். அந்த வீடியோவில் அவர், "சமூக நீதித்துறை நேற்று நான் பதிவிட்ட வீடியோவிற்கு பதில் அளித்து அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி நான் அனுப்பிய பில்லுக்கு பதில் அனுப்பவில்லை. நான் அனுப்பிய மெயில் உங்கள் மின்னஞ்சலில் ஸ்பேமில் உள்ளதா என தேடி பாருங்கள். நான் ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதிக்குமேல் அனுப்பியதற்கான ஆதாரங்களும் உள்ளது" என கூறினார்.
தொடர்ந்து, அவரது செல்போனில் உள்ள ஆதாரங்களையும் அவர் காண்பித்தார். இதையடுத்து மீண்டும் பேசிய அவர், "அனைத்து தகவல்களையும் அனுப்பி விட்டேன். ஆனால், அதனை மறைத்து என்னை மறுபடியும் உங்கள் ஐடி விங்கை வைத்து என்னுடை கனவை சிதைக்கிறீர்கள். மாணவர் திட்டத்தை தவறாக பயன்படுத்துவதாக கூறுகிறார்கள். எத்தனை மாணவர்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் அயலக கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டத்தின்கீழ் பிஎச்டி படிக்கிறார்கள்? என்பதை சமூக நீதித்துறை வெளியிட வேண்டும்.
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முதுநிலை பட்டப்படிப்புக்கு தான் ஓராண்டு படிக்க வேண்டும். இதற்கு ஓராண்டு கல்வி கட்டணம் செலுத்தினாலே போதுமானது. இத்துடன், அவர்கள் தங்குவதற்கும், உணவிற்கான செலவுகள் மட்டுமே இருக்கும். ஆனால் ஆராய்ச்சி படிப்பு என்பது அப்படி அல்ல. ஆராய்ச்சி படிப்பிற்கு புத்தகங்கள் என பல தேவையான பொருட்களை வாங்க வேண்டும். 24 மணி நேரமும் ஆராய்ச்சியை பற்றி மட்டுமே சிந்திக்க வேண்டும்.
இந்தியாவில் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோஷிப் திட்டத்தில் படிப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் இந்தியாவை விட சிறப்பான கல்வி அளிக்கும் இடமான மலேசியாவில் படிக்கலாம் என இங்கு வந்து படித்தேன். இங்கு படித்தால் ஐஐடி, ஐஐஎஸ்சி போன்ற கல்வி நிறுவனங்களில் பேராசிரியராக வர முடியும் என்பதால் இங்கு வந்து படித்து வருகிறேன்.
ஜேஆர்எஃப் உதவி திட்டத்தை விட்டு விட்டு, அப்பா அம்மாவை சிரமப்படுத்தி விட்டு இங்கு வந்து படித்து வருகிறேன். எந்த சம்பளமும் இல்லாமல் கல்விக்காக மட்டும் இங்கு வந்து வேலை செய்து வருகிறேன். என் மீது மீண்டும் மீண்டும் அட்டாக் செய்வது வருத்தமாக உள்ளது" என தெரிவித்துள்ளார்.