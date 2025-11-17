ETV Bharat / state

''நாளை முதல் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணி புறக்கணிப்பு'' - வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு!

SIR பணிகளை மேற்கொள்ள கால அவகாசம் வழங்கப்படும் என்று உறுதி அளிக்கப்படவில்லை என்றால் எங்கள் கூட்டமைப்பில் உள்ள 42 ஆயிரம் அரசு பணியாளர்கள் அனைவரும் SIR பணிகளை புறக்கணிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.

Published : November 17, 2025 at 10:53 PM IST

சென்னை: நாளை முதல் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகளை புறக்கணிப்பதாக வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் சங்கம் கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் காரணமாக அரசு ஊழியர்கள் பல்வேறு பணிச்சுமைக்கு ஆளாவதாகவும், பல கோடி வாக்காளர்களை அடையாளம் கண்டு, ஒரு மாதத்திற்குள் பணிகளை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தி வருவதை கண்டித்தும் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று அரசு ஊழியர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதன் பிறகு கூட்டமைப்பு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் அண்ணா குபேரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''தேர்தல் பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர்கள் சளைத்தவர்கள் அல்ல. ஒவ்வொரு தேர்தலை திருவிழா போன்று, நடத்தி காட்டியவர்கள் அரசு ஊழியர்கள். வாக்காளர் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் என்கிற மிகவும் கடுமையான பணியை கால அவகாசம் தராமல் தேர்தல் ஆணையம் அரசு ஊழியர்களுக்கு கொடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் எவ்வளவு கடுமையான பணியையும் செய்து முடித்துள்ளனர். ஆனால், பல கோடி வாக்காளர்கள் சரி பார்க்கும் பணியை மேற்கொள்ள 2 முதல் 3 மாதங்கள் வரை ஆகும். ஆனால் ஒரே மாதத்தில் இப்பணியை மேற்கொள்ள தேர்தல் ஆணையம் ஊழியர்களை வற்புறுத்தி வருகிறது.

இதில், சத்துணவு அங்கன்வாடி ஊழியர்களும் அடக்கம். இப்பணியால் அவர்கள் கடுமையான நெருக்கடிக்கு ஆளாகியுள்ளனர். அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு தேவையான சமையல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை காலையில் மேற்கொண்டு, தேர்தல் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டி உள்ளது. இதனால் கடுமையான நெருக்கடிக்கு ஊழியர்கள் உள்ளாகி உள்ளனர். தேர்தல் ஆணையத்தின் பணிச்சுமையால் அரசு ஊழியர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை காணொளி வாயிலாக ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துகின்றனர். காலையில் பணி செய்ய வேண்டிய நேரத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்துகின்றனர். பல இடங்களில் உயர் அலுவலர்கள் தனக்கு கீழ் பணி புரியும் ஊழியர்களை காணொளி காட்சியில் கடுமையான முறையில் சாடி உள்ளனர். இதனால் பலர் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகியுள்ளனர். கால அவகாசம் அளிக்காமல் உடனடியாக பணியை மேற்கொள்ள வற்புறுத்துவதால் எங்களைப் போன்ற அரசு ஊழியர்கள் பணிச்சுமைக்கு ஆளாகின்றனர்.

இதற்கு முன்பாக எந்த தேர்தல் பணியை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் அரசு ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி வகுப்பு நடைபெறும். ஆனால் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கான பணியை மேற்கொள்வதற்கு எந்த பயிற்சியும் வழங்காமல், மிக வேகமாக பணி மேற்கொள்ள வற்புறுத்துகின்றனர். அரசு ஊழியர்கள் இந்த பணியை சொந்த மொபைல் மற்றும் இணைய சேவையை பயன்படுத்தி தான் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் நிலவி வருகிறது.

இதற்காக தேர்தல் ஆணையம் தனியாக நிதி வழங்கவில்லை. இந்த வாக்காளர் திருத்த பணிச்சுமை ஊழியர்களுக்கு கடுமையாக உள்ளது. இதை ஒருபோதும் ஏற்க முடியாது. தேர்தல் பணி செய்ய அரசு ஊழியர்களுக்கு கால அவகாசம் வழங்கப்பட வேண்டும். மேலும் கூடுதலாக ஒரு மாத சம்பளம் வழங்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: EXCLUSIVE: 'ஒரு குழந்தையின் கல்வி பிறப்பிடத்தை பொறுத்து தீர்மானிக்கப்படாத உலகம் வேண்டும்' - ராமோஜி ராவ் விருது பெற்ற ஆகாஷ் டாண்டன் பேட்டி!

பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்த வலியுறுத்தி நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஒருநாள் வேலை நிறுத்தம் செய்ய உள்ளோம். SIR பணிகளை மேற்கொள்ள கால அவகாசம் வழங்கப்படும் என்று உறுதி அளிக்கப்படவில்லை என்றால் எங்கள் கூட்டமைப்பில் உள்ள 42 ஆயிரம் அரசு பணியாளர்கள் அனைவரும் SIR பணிகளை புறக்கணிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்'' என்று தெரிவித்தார்.

SIR WORK
SPECIAL INTENSIVE REVISION
வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம்
வருவாய்த்துறை ஊழியர்கள்
TN REVENUE STAFF

