தனியார் பல்கலைக்கழக சட்ட மசோதா விவகாரம்; கல்வியாளர்கள் முதல் அரசியல் கட்சியினர் வரை எதிர்ப்பது ஏன்?
"ஏற்கனவே மாணவர்களின் பெற்றோரிடம் அதீத கட்டண வசூலில் ஈடுபடும் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களின் நிதி ஆதாரத்தை மேலும் வலுப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டு சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறதா?" என திமுக கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
Published : September 13, 2026 at 9:00 AM IST
By. எஸ்.ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: தனியார் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான நிபந்தனைகளை தளர்த்தி தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றிய தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டத்திருத்த மசோதா, மாணவர்களின் கல்வியை மட்டுமின்றி, சமூக நீதியையும் பாதிக்கும் என பல்வேறு தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை தொடங்குவதற்காக ஏற்கனவே அமலில் உள்ள நிலம் மற்றும் நிதி தேவையை குறைத்து, அதற்காக 2019-ம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தில் திருத்தம் செய்யும் வகையில், புதிய திருத்த மசோதா சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் வழக்கும்பட்சத்தில் சட்டமாக நிறைவேற்றப்பட்டு அமல்படுத்தப்படவுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த மசோதாவுக்கு கல்வியாளர்கள் முதல் அரசியல் தலைவர்கள் வரை கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டம் 2019 விதித்த நிபந்தனைகள் என்னென்ன?
தமிழ்நாட்டில் மாநிலப் பல்கலைக்கழகம், தனியார் நிகர்நிலைப்பல்கலைக்கழகம் என இரண்டு வகை பல்கலைக்கழகங்கள் செயல்படுகின்றன. இதில் மாநில பல்கலைக்கழகங்கள் என்பவை, தமிழ்நாடு அரசின் கட்டுப்பாட்டில், மாநில நிதியில் இயங்குகிறது.
இதுவே, தனியார் பல்கலைக்கழகம் என்று பார்க்கும்போது, யுஜிசியின் அங்கீகாரம் பெற்று தன்னாட்சியாக செயல்பட்டு வந்தன. மாநிலத்தில் இயங்கும் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை மாநில கட்டுபாட்டில் கொண்டுவந்து, அதற்கான நெறிமுறைகளை விதிக்கும் வகையில், 2019-ம் ஆண்டு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.
இச்சட்டத்தின் கீழ் அறக்கட்டளைகள், சங்கங்கள் அல்லது லாப நோக்கற்ற நிறுவனங்கள் சுயநிதியில் பல்துறை சார்ந்த தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை நிறுவி நடத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டது. இருப்பினும், இப்பல்கலைக்கழகங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் மட்டுமே செயல்பட முடியுமே தவிர, வேறுக் கல்லூரிகளை இணைத்துக்கொள்ள அனுமதி கிடையாது.
மேலும், இச்சட்டத்தின் கீழ் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை உருவாக்க பல்வேறு நிபந்தனைகள் வகுக்கப்பட்டது. அதில் குறிப்பாக சென்னை மாநகராட்சி எல்லைக்குள் தொடங்கும் பல்கலைக்கழகத்திற்கு 100 ஏக்கர் நிலம் வைத்திருக்க வேண்டும், சென்னை தவிர மற்ற பகுதிகளில் தொடக்க 50 ஏக்கர் நில வைத்திருக்க வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது.
அதே போன்று, நிரந்தர அறக்கட்டளை நிதியாக ரூ. 50 கோடி வைப்பு தொகையாக செலுத்த வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. இவைமட்டுமின்றி, இப்பல்கலைக்கழகங்கள் மாநில அரசின் இட ஒதுக்கீட்டு கொள்கையை அடிப்படையாக கொண்டு மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்த வேண்டும், தனியார் கல்வி நிறுவனங்களுக்கான கல்விக் கட்டண நிர்ணயக்குழு நிர்ணயிக்கும் கட்டணத்தை பின்பற்ற வேண்டும் உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்களும் இச்சட்டத்தில் இடம்பெற்றிருந்தன.
தனியார் கல்லூரிகளுக்கு பல்கலைக்கழக அந்தஸ்து வழங்க எடுக்கப்பட்ட முயற்சி
கடந்த திமுக ஆட்சியில் 2025-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளுக்கு பல்கலைக்கழக அந்தஸ்து வழங்கும் வகையில், இச்சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டு மசோதா கொண்டுவரபட்டது.
அதில் ஏற்கனவே இயங்கி வரும் அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளை 'பிரவுன்பீல்டு பல்கலைக்கழகங்களாக' (Brownfield Universities) மாற்ற வழிவகை செய்யப்பட்டது. இதில் சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களுக்கான விதிகளும் சேர்க்கப்பட்டிருந்தன.
அதாவது, 2019-ம் ஆண்டு தனியார் பல்கலைக்கழக சட்டத்தில் உள்ளவாறு 100 ஏக்கர் நிலம் வாங்கி தனியாக பல்கலைக்கழகம் துவங்குதற்கு மாற்றாக, ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள கல்லூரிகளின் கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகளைப் பயன்படுத்தி அவற்றைப் பல்கலைக்கழகமாக தரம் உயர்த்தும் நோக்கத்தில் இத்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இதற்கு அரசு உதவிப்பெறும் கல்லூரியில் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்கள், பணியாளர்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் எனவும், ஏழை மாணவர்களுக்கான இலவச மற்றும் குறைந்த கட்டணத்தில் கல்வி பாதிக்கப்படும் எனவும் ஆசிரியர் சங்கங்கள் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன.
இந்த எதிர்ப்பையடுத்து, சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதா ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், அதனை திரும்பி பெறுவதாக அப்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தார். அதன்படி, 2026-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் சட்ட மசோதா திரும்ப பெறப்பட்டது.
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தனியார் பல்கலைக்கழகங்களுக்கான நிபந்தனைகளை தளர்த்தும் தமிழ்நாடு அரசு
இந்நிலையில், தற்போது புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள தவெக அரசு, தனியார் பல்கலைக்கழகம் தொடங்குவதற்கான நிபந்தனைகளை தளர்க்க முடிவெடுத்து, அதற்கான 2019-ம் ஆண்டின் தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தில் திருத்தம் மேற்கொண்டது.
கடந்த செப்டம்பர் 8-ம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இதற்கான சட்ட திருத்த மசோதாவை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் அறிமுகம் செய்தார். குரல் வாக்கெடுப்பின் மூலம் அந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த சட்ட திருத்தத்தில் ஏற்கனவே நிர்ணயிக்கப்பட்ட நில அளவு மற்றும் வைப்பு நிதி குறைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் தனியார் பல்கலைக்கழகம் தொடங்க 12 ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் போதும் எனவும், பிற மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகளில் 18 ஏக்கர் நிலமும், மற்ற பகுதிகளில் 25 ஏக்கர் நிலமும் இருந்தால்போதும் என விதிகளில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. நிலப்பற்றாக்குறை இருப்பதைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவை அரசு எடுத்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவைமட்டுமின்றி, தனியார் பல்கலைக்கழகங்களை அமைப்பதற்குத் தேவையான நிலையான அறக்கட்டளை நிதியும் பாதியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றங்கள் 2019-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே தமிழகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள தனியார் பல்கலைக்கழகங்களுக்கும் பொருந்தும். அத்துடன், சிவ் நாடார் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் சாய் பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இந்த மாற்றங்கள் பொருந்தும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடும் எதிர்ப்பு
சட்டப்பேரவையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், பாமக ஆகிய கட்சிகள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்த நிலையிலும், இச்சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது.
முன்னாள் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி. செழியனும், இதற்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், நில அளவை குறைத்திருப்பது யாருக்காக? இதன் உள்நோக்கம் என்ன? ஏற்கனவே மாணவர்களின் பெற்றோரிடம் அதீத கட்டண வசூலில் ஈடுபடும் தனியார் பல்கலைக்கழகங்களின் நிதி ஆதாரத்தை மேலும் வலுப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டு சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வந்திருக்கிறதா?" என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
அதேபோல் தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி ஆசிரியர் கழகத்தின் பொதுச்செயலர் சோ.சுரேஷ், மக்கள் கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம், கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைவர்கள், இந்திய மாணவர் சங்கம் உள்ளிட்டோரும் இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
மாணவர்கள், கல்வியாளர்கள், அரசியல் கட்சியினர் என பல்வேறு தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்பு கிளம்பியுள்ள நிலையில், இவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, சட்ட மசோதாவை அரசு திரும்பப் பெறுமா? என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது.