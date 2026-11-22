தனியார் பள்ளிகள் அங்கீகார விவகாரம் - ரூ.100 கோடி மோசடி தொடர்பாக முத்துக்குமார் மீது மேலும் ஒரு வழக்கு பதிவு ; அடுத்து என்ன?
முத்துக்குமாரை அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு மாவட்ட போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரித்து வரும் நிலையில் முழுமையான விசாரணைக்குப் பிறகே இந்த மோசடியின் பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் தெரியவரும்.
Published : November 22, 2026 at 12:15 PM IST
சென்னை: தனியார் பள்ளி அங்கீகாரம் மோசடி விவகாரத்தில், முத்துக்குமார் மீது மேலும் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து அவரை, காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி ரூபாய் 100 கோடி வரை மோசடி செய்த வழக்கில் முக்கிய நபராகக் கருதப்படும் முத்துக்குமார் மீது நாமக்கல் குற்றப்பிரிவு போலீசாரும் புதிதாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் அவரை இரண்டு நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பல்வேறு நபர்களிடம் இருந்து கோடிக்கணக்கில் பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாகப் புகார் எழுந்தது. இந்த விவகாரத்தில் சுமார் ரூ.100 கோடி அளவுக்கு மோசடி நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் நிலையில் இதுதொடர்பாக சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, அரசகுமார் உள்ளிட்ட 5க்கும் மேற்பட்டோர் இதுவரை கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மோசடி தொடர்பான பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் இதில் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்த முத்துக்குமார்
இந்த வழக்கில் முக்கிய நபராகக் கருதப்படும் முத்துக்குமார் கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார். இதையடுத்து அவரை கைது செய்த சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி நடைபெற்றதாக சொல்லப்படும் மோசடி தொடர்பாக பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்த நிலையில் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சேலம் குற்றப்பிரிவு போலீசாரும், கடந்த 19 ஆம் தேதி முத்துக்குமார் மீது தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்தனர். சேலம் பகுதியிலும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி மோசடி நடைபெற்றதாகப் புகார்கள் எழுந்ததைத் தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் முத்துக்குமாரை ஒரு நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து சேலம் குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்த நிலையில் தற்போது நாமக்கல் குற்றப்பிரிவு போலீசாரும் முத்துக்குமார் மீது மேலும் ஒரு வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். நாமக்கல் பகுதியிலும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதாகக் கூறி பணம் பெற்று மோசடி செய்ததாகத் தெரியவந்ததைத் தொடர்ந்து இந்த வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து நாமக்கல் வழக்கில் முத்துக்குமாரை கைது செய்ததாகக் காட்டி அவரை இரண்டு நாள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போலீசார் திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் புகார்கள்
இதுவரை சென்னை, சேலம், நாமக்கல் என மூன்று இடங்களில் முத்துக்குமார் மீது தனித்தனியாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ஒரே விவகாரம் தொடர்பாக வெவ்வேறு மாவட்டங்களில் புகார்கள் மற்றும் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளதால் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் நடைபெற்ற பணப் பரிவர்த்தனைகள், மோசடியில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அதில் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்த விவரங்களை போலீசார் சேகரித்து வருகின்றனர்.
ரூ.400 கோடி அளவுக்கு மோசடி?
மேலும் மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணையில் இதில் சுமார் 400 கோடி அளவுக்கு முறை மோசடி நடைபெற்றிருக்கலாம் என தெரிய வந்ததாக கூறப்படும் நிலையில் அந்த தொகை யார் யாரிடம் இருந்து பெறப்பட்டது? அந்தப் பணம் யார் யாருக்குப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது? இதில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? என்பது குறித்து தொடர்ந்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
முத்துக்குமாரை அடுத்தடுத்து வெவ்வேறு மாவட்ட போலீசார் காவலில் எடுத்து விசாரித்து வரும் நிலையில் அவரிடம் நடத்தப்படும் முழுமையான விசாரணைக்குப் பிறகே இந்த மோசடியின் பணப் பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் தெரியவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.