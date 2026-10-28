சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்ப முயன்றால் சுட்டுப்பிடிக்க முடிவு - பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரம்
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 125 சிறைகளிலும் பாதுகாப்பு தணிக்கை நடத்த சிறைத்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 28, 2026 at 3:17 PM IST
சென்னை: சிறையில் இருந்து கைதிகள் தப்ப முயன்றால், அவர்களை சுட்டுப்பிடிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிறைத்துறை தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் கடந்த வாரம் புழல் மத்திய சிறையில் இருந்து இரண்டு கைதிகளும், கடந்த அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி தேனி மாவட்ட சிறையில் இருந்து 17 கைதிகளும் தப்பிச் சென்ற சம்பவங்கள் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்த மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பையும் மீறி 17 கைதிகள் தப்பி சென்ற சம்பவம், சிறை நிர்வாகத்தின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்த பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தப்பிச் சென்ற கைதிகளை பிடிக்க காவல்துறையினர் தீவிர தேடுதல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களில் இதுவரை 15 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், எஞ்சியவர்களை பிடிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சம்பவங்களை தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு சிறைகளில் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மறு ஆய்வு செய்யவும், பாதுகாப்புக் குறைபாடுகளை கண்டறிந்து அவற்றை சரிசெய்யவும் சிறைத்துறை உயர் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள 125 சிறைகளிலும், பாதுகாப்புத் தணிக்கை நடத்த சிறைத் துறை சார்பில் உயர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதுதொடர்பாக சிறைத்துறை பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில், “சிறைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்கள் முறையாக செயல்படுகின்றனவா? சிறைக் காவலர்கள் தங்களுக்கான பாதுகாப்புப் பணிகளை உரிய முறையில் மேற்கொள்கிறார்களா? பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் குறைபாடுகள் ஏதேனும் உள்ளனவா? என்பது குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை சமர்பிக்க வேண்டும்.
அத்துடன், சிறை வளாகங்களில் உள்ள கண்காணிப்புக் கோபுரங்களில் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்களை மீண்டும் பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். சிறைகளில் ஏதேனும் அசம்பாவிதம் ஏற்படும் சூழல் உருவானாலோ, கைதிகள் காவலர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பிச் செல்ல முயன்றாலோ நிலைமையின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்தி அவர்களைத் தடுத்து நிறுத்தலாம். தேவைப்படும்பட்சத்தில் கைதிகளை சுட்டுப்பிடிக்கவும் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்களுக்கு உத்தரவிட முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், தற்போதைய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின்படி, சிறைகளின் சுற்றுப்புறங்கள், கண்காணிப்புக் கோபுரங்கள், காவலர்களின் பணிகள் மற்றும் கண்காணிப்பு கேமராக்களின் செயல்பாடுகள் ஆகியவற்றை தீவிரமாக ஆய்வு செய்து, அவற்றில் குறைபாடுகள் இருந்தால் அதை சரி செய்ய வேண்டும்.
சிறைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பிச் செல்வதைத் தடுப்பதுடன், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளில் நிலவும் குறைபாடுகளைக் கண்டறிந்து அவற்றை உடனடியாக சரிசெய்வதற்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.