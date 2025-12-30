ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் - முதுகலை ஆசிரியர்கள் சங்கம் அறிவிப்பு
முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் அனைத்து முதுகலை ஆசிரியர்கள் சங்கங்களும் பங்கேற்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : December 30, 2025 at 1:22 PM IST
கரூர்: வரும் ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் அனைத்து முதுகலை ஆசிரியர்கள் சங்கங்களும் பங்கேற்க இருப்பதாக அதன் மாநில பொதுச்செயலாளர் மகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு திமுக அரசு அறிவித்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை உடனடியாக நிறைவேற்றக் கோரி ஜாக்டோ ஜியோ, போட்டா ஜியோ உள்ளிட்ட அமைப்புகள் வரும் ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் தொடர் வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து அனைத்து முதுகலை ஆசிரியர் சங்கப் பொதுச்செயலாளர் மகேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
”தமிழ்நாட்டில் பணியாற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களுக்கான நீண்ட கால பிரச்சனைகளான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அமல்படுத்துதல், நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட எம்ஃபில் ஊக்க ஊதியத்தை உடனே வழங்குதல், முதுகலை ஆசிரியர்களின் ஊதிய முரண்பாட்டை சரி செய்தல் போன்றவற்றை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டும்.
மேலும் தமிழ்நாட்டில் தற்போது இடைநிலை ஆசிரியர்களின் ’சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ வழங்கக் கோரி கடந்த நான்கு நாட்களாக சென்னை பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் அலுவலகம் முன்பு போராடி வருகின்றனர். அதேபோல் சென்னை மாநகராட்சியில் பணி நிரந்தரம் வேண்டி தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறையில் பணியாற்றும் செவிலியர்களும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அவர்கள் நடத்தி வரும் அனைத்து போராட்டங்களுக்கும் எங்கள் சங்கம் ஆதரவு அளிக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஆட்சியைப் பிடிப்பதற்காக, ஆளும் திமுக அரசு தேர்தல் அறிக்கையில், பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்தது. அதனை நிறைவேற்றக் கோரி அமைதியான முறையில், ஜனநாயக அடிப்படையில், போராடக்கூடிய ஆசிரியர்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களை அராஜகமான முறையில் அடக்க நினைப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது.
|இதையும் படிங்க: ''தேர்தலுக்காக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை முகப்பு பகுதிக்கு திறப்பு விழா'' - சு. வெங்கடேசன் எம்.பி குற்றச்சாட்டு
மேற்கண்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றக் கோரி வரும் ஜனவரி 6ஆம் தேதி முதல் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் எங்களது அனைத்து முதுகலை ஆசிரியர் சங்கமும் முழுமையாக பங்கேற்கும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்” என கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனிடையே வரும் கல்வியாண்டிற்கான பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நெருங்கும் நிலையில், ஆசிரியர்களின் தொடர் வேலை நிறுத்த போராட்டம் மாணவர்கள் நலனை பாதிக்கும் என்பதால், தமிழ்நாடு அரசு உடனடியாக கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற முன்வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.