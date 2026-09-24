ஜெம் வீரமணி பாலியல் வழக்கு: 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க காவல்துறை மனு
இதுவரை எத்தனை சிறுமிகள் வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? எத்தனை நாட்களாக குற்றம் நடந்தது? வேறு யார் யாருக்கு எல்லாம் இதில் தொடர்பு உள்ளது? என்பது குறித்து விசாரிக்க வேண்டும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 24, 2026 at 4:24 PM IST
சென்னை: பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்கில் வீரமணிக்கு உதவியதாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோரை 3 நாட்கள் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி மீதான பாலியல் துன்புறுத்தல் வழக்கில் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோர் கடந்த ஆகஸ்ட் 28ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், ஆக.29 ஆம் தேதி புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.
சிறையில் அடைக்கப்பட்ட இருவரும், தனியார் தொண்டு நிறுவனம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு நடந்ததாகக் கூறப்படும் இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, 6 ஆண்டுகள் தாமதமாக 2025ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 7ஆம் தேதி வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹன் ஆகியோர் போக்சோ நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனுவில், பாதிக்கப்பட்டதாக யாரும் புகார் அளிக்காத நிலையில், தொண்டு நிறுவனம் அளித்த புகாரில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது தவறு. பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளின் பெற்றோரோ? பாதுகாவலர்களோ? இதுவரை புகார் அளிக்கவில்லை. கைது செய்யப்பட்டு மூன்று வாரங்கள் நெருங்கும் நிலையில் தங்களை காவலில் வைத்து விசாரிக்கக்கோரி காவல்துறை இதுவரை மனுத்தாக்கல் செய்யவில்லை. அதனால், தங்களுக்கு ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்திருந்தனர்.
ஆனால், இந்த வழக்கில் அடையாளம் காணப்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவர்களின் விவரங்கள் மிகவும் இரகசியமாக வைக்கப்படும். தாமதத்திற்கு என்ன காரணம் என விரைவில் விளக்கப்படும். உரிய நேரத்தில் மறு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து விசாரணைகளும் சட்டப்படி செய்யப்பட்டு வருகிறது என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பத்மா, காவல்துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை செப். 29ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளார்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சாந்தி மற்றும் அவரது கணவர் மகேந்திர சிம்ஹனை, 3 நாட்கள் காவல்துறை விசாரணைக்கு அனுமதிக்கக்கோரி போக்சோ நீதிமன்றத்தில் காவல்துறை மனு தாக்கல் செய்துள்ளது.
அதில், ‘ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு காவலில் எடுத்து விசாரிக்கப்பட்ட ஜெம் கிரானைட் உரிமையாளர் வீரமணி அளித்த தகவலின் பெயரில் சாந்தி மற்றும் மகேந்திர சிம்ஹனிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
இதுவரை எத்தனை சிறுமிகள் வீரமணியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? எவ்வளவு நாட்களாக குற்றம் நடந்தது? வேறு யார் யாருக்கு எல்லாம் இதில் தொடர்பு? என்பது குறித்து முழுமையாக விசாரிக்க வேண்டும். எனவே இருவரையும் மூன்று நாட்கள் தங்களின் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி வழங்க வேண்டும்’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு நீதிபதி பத்மா முன்பு இன்று மாலை விசாரணைக்கு வரும் என தெரிகிறது.