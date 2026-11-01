முன்னாள் ராணுவ வீரரை டிஜிட்டல் அரஸ்ட் செய்து ரூ.30 லட்சம் மோசடி: வடமாநில கும்பலை வளைத்துப் பிடித்த தமிழக போலீஸ்
டிஜிட்டல் அரஸ்ட் செய்து வீடியோ அழைப்பில் விசாரிக்கும் சட்ட நடைமுறை கிடையாது. பொதுமக்கள் யாரும் இதுபோன்ற மோசடிகளில் ஏமாற வேண்டாம் என தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் எச்சரிக்கை வழங்கியுள்ளார்.
Published : November 1, 2026 at 2:37 PM IST
தேனி: டிஜிட்டல் அரஸ்ட் முறையில் மிரட்டி ரூ. 30 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த இருவரை தமிழ்நாடு போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
தேனி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் பிரகாசம். முன்னாள் ராணுவ வீரரான இவரிடம் 'டிஜிட்டல் அரஸ்ட்' (Digital Arrest) முறையில் மிரட்டி ரூ.30 லட்சம் மோசடி செய்த வழக்கில் மகாராஷ்டிராவைச் சேர்ந்த இருவரை தேனி மாவட்ட சைபர் குற்றப்பிரிவு தனிப்படையினர் மும்பையில் கைது செய்தனர்.
கடந்த ஏப்ரல் 8 ஆம் தேதி விக்ரம் குமார் என்கிற பெயரில், தொலைத்தொடர்பு துறையில் இருந்து பேசுவதாக ஒரு நபர் பிரகாசத்தைத் தொடர்புக் கொண்டுள்ளார்.
அப்போது, "உங்களின் ஆதார் எண்ணைப் பயன்படுத்தி சிம் கார்டு வாங்கப்பட்டு, அதன் வாயிலாக ஆபாச படங்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன. ஆகையால், உங்கள் பெயரில் பெங்களூரு இந்திரா நகர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது" என வாட்ஸ்அப் வீடியோ காலில் பிரகாஷிடம் அந்த நபர் கூறியுள்ளார்.
தொடர்ந்து வழக்கின் அடிப்படையில் கைது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இருப்பதாகவும் அவர் கூறி மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். மேலும், போலி சிபிஐ அதிகாரிகள் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் பெயரில் ஆவணங்களை தயார் செய்து அவருக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கின்றனர்.
அத்துடன், இந்த வழக்கு தொடர்பாக வைப்புத்தொகையாக ரூ.52 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 301 செலுத்த வேண்டும் என்றும் அவரை அந்த நபர் கட்டாயப்படுத்தியுள்ளார்.
இதைக்கேட்டு அதிர்ந்துபோன பிரகாஷ், தான் ஏமாற்றப்பட இருக்கிறோம் என்பதை அறியாமல், ரூ.30 லட்சம் பணத்தை மும்பையைச் சேர்ந்த பெடரல் வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். இதன் பின்னரே தான் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் என்பது அவருக்கு தெரிய வந்திருக்கின்றது.
இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்ட பிரகாஷ், தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பிரவீன் கௌதம் இடம் புகார் அளித்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில், காவல் ஆய்வாளர் பாஸ்டின் தினகரன் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு, மோசடிதாரர்களை கண்டறியும் பணி தொடங்கியது.
|இதையும் படிங்க: குடியாத்தத்தில் ரூ.1.50 லட்சம் கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் – உணவக உரிமையாளர் உட்பட 5 பேர் கைது
இந்தசூழலில்தான் தற்போது மோசடியில் தொடர்புடையதாகக் கூறி நவி மும்பையைச் சேர்ந்த வினோத் சந்தீப் சிங் மற்றும் தானேவைச் சேர்ந்த சுல்தான் மக்பூல் தய்ரே ஆகிய இருவரையும் தமிழக போலீசார் மும்பையில் கைது செய்தனர். பின்னர் அவர்களை டிரான்சிட் வாரண்ட் மூலம் தேனி அழைத்து வந்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு வழங்கும் விதமாக, "டிஜிட்டல் அரஸ்ட் செய்து வீடியோ அழைப்பில் விசாரிக்கும் சட்ட நடைமுறை கிடையாது. பொதுமக்கள் யாரும் இதுபோன்ற மோசடிகளில் ஏமாற வேண்டாம்" என தேனி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் எச்சரிக்கை வழங்கியுள்ளார்.