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ஆன்லைன் நிதி மோசடியை தடுக்க e-Zero FIR முறை அறிமுகம் - தமிழக காவல்துறை புதிய முயற்சி

BNSS, 2023-ன் பிரிவு 173-ன் கீழ் e-Zero FIR முறை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 19, 2026 at 7:17 AM IST

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சென்னை: இணையவழி நிதி மோசடி வழக்குகளில் விரைவான நடவடிக்கை எடுக்கவும், இழந்த பணத்தை துரிதமாக மீட்கவும் தமிழ்நாட்டில் e-Zero FIR முறை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

வேகமாக வளர்ந்து வரும் டிஜிட்டல் உலகத்தில், ஆன்லைன் பரிவர்த்தனை எந்த அளவுக்கு எளிதாகி உள்ளதோ, அதே அளவுக்கு ஆன்லைன் மோசடிகளும் அதிகரித்து வருகிறது.

இந்நிலையில், ஆன்லைன் நிதி மோசடி தொடர்பான புகார்களை விரைவாக பதிவு செய்து, விசாரணை மேற்கொள்ளும் வகையில், இணைய குற்றப்புகார் தேசிய உதவி எண் 1930-ல் பெறப்படும் புகார்களுக்காக e-Zero FIR முறையை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், “இணையவழி நிதி மோசடிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்தவும், மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை விரைவாக மீட்டெடுக்கும் முயற்சிகளை மேம்படுத்தவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் நாடு தழுவிய முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

1930 என்ற உதவி எண் மூலம் பெறப்படும் 1 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட இணையவழி நிதி மோசடி புகார்கள், குற்றம் மற்றும் குற்றவாளிகள் கண்காணிப்பு வலையமைப்பு (CCTNS) உடன் தானாகவே ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு Zero FIR-ஆக பதிவு செய்யப்படும்.

பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு, தாம் அளித்த சைபர் குற்றப்புகாரின் அடிப்படையில் e-Zero FIR பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும் தேவையான நடவடிக்கைகளுக்காக குறிப்பிட்டுள்ள சைபர் குற்ற காவல்நிலையத்தில் 3 நாட்களுக்குள் நேரில் ஆஜராகுமாறும் SMS மூலம் தகவல் தெரிவிக்கப்படும்.

அதன்பின்னர் அந்த e-Zero FIR மின்னணு முறையில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகார வரம்புடைய இணைய குற்ற காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக அனுப்பப்படும். பின்னர் அதிகார வரம்பின் அடிப்படையில் வழக்கமான FIR ஆக மாற்றப்படும்.

பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா BNSS 2023-ன் விதிகளின்படி, மின்னணு முறையில் அளிக்கப்பட்ட புகாரை உறுதிப்படுத்தி, வழக்குப் பதிவை நிறைவு செய்ய புகார்தாரர் மூன்று நாட்களுக்குள் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்திற்கு நேரில் சென்று தனது புகாரை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

BNSS, 2023-ன் பிரிவு 173-ன் கீழ் e-Zero FIR முறை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இப்பிரிவு, கைது செய்யத்தக்க குற்றங்கள் தொடர்பான தகவல்களை மின்னணு முறையில் அளிக்க அனுமதிப்பதுடன், அதிகார வரம்பைப் பொருட்படுத்தாமல் e-Zero FIR பதிவு செய்யவும் வழிவகுக்கிறது. இதன் மூலம், அதிகார வரம்பு பின்னர் தீர்மானிக்கப்படுவதால் சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தாமதமின்றி உடனடியாக தொடங்க முடிகிறது.

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1930 உதவி எண் மற்றும் CCTNS ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்பு மூலம் ஒரே தகவலை மீண்டும் பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியம் நீக்கப்படுகிறது. இதனால், வழக்குப்பதிவு உரிய காவல் நிலையத்திற்கு மின்னணு பரிமாற்றம் மற்றும் விசாரணை விரைவாக நடைபெறுவதுடன், முக்கியமான "Golden Hour" நேரத்தில் மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை முடக்குதல், டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை பாதுகாத்தல் மற்றும் பணத்தை மீட்கும் நடவடிக்கைகள் மேலும் துரிதப்படுத்தப்படுகின்றன.

எனவே, ஆன்லைன் நிதி மோசடி தொடர்பான புகார்களுக்கு பொதுமக்கள் தாமதமின்றி தேசிய இணைய குற்ற உதவி எண் 1930-ஐ தொடர்பு கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். உடனடியாக புகார் அளிப்பதன் மூலம், காவல்துறையினர் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்கவும், மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை மீட்டெடுக்கும் வாய்ப்பை அதிகரிக்கவும் இயலும்.

e-Zero FIR முறை செயல்படுத்தப்பட்டிருப்பது இணையவழி நிதி மோசடிகளுக்கு எதிராக தமிழ்நாடு காவல்துறையின் விரைவான மற்றும் பொதுமக்களை மையப்படுத்தி எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் முக்கியமான முன்னெடுப்பாகும்’ என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

ஆன்லைன் நிதி மோசடி
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