சென்னையை சேர்ந்த முதியவரிடம் ரூ. 62.26 லட்சம் மோசடி - ஹைதராபாத்தில் இருவர் கைது
சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் குற்ற காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட தனிப்படை ஹைதராபாத்திற்கு சென்று இருவரை கைது செய்தனர்.
Published : October 9, 2026 at 5:46 PM IST
சென்னை: இங்கிலாந்து முதலீட்டு நிறுவனம் என கூறி முதியவரிடம் 62.26 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த ஹைதராபாத்தை சேர்ந்த இருவரை சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை திருவான்மியூரைச் சேர்ந்த 69 வயதான முதியவரை Steadyedge Capital என்ற பெயரில் செயல்பட்டவர்கள் வாட்ஸ் ஆப் மூலம் தொடர்பு கொண்டுள்ளனர். தாங்கள் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த தனியார் முதலீட்டு நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் என அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட அவர்கள், தங்கள் நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும் எனக் கூறியுள்ளனர்.
இதனை நம்பிய முதியவர், கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 4 அன்று முதற்கட்டமாக ரூ.1 லட்சத்தை முதலீடு செய்துள்ளார். அதன்பிறகு, அவரது முதலீட்டு தொகை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாகக் காட்டும் போலியான கணக்கு விவரங்களை மோசடி கும்பல் அவருக்கு அனுப்பியுள்ளது.
இதனை நம்பிய முதியவர் முதலீட்டில் கிடைத்ததாகக் காட்டப்பட்ட லாபத் தொகையை திரும்பப் பெற முயன்றுள்ளார். அப்போது, பணத்தை விடுவிக்க முன்பணம் செலுத்த வேண்டும் என மோசடி கும்பல் தெரிவித்துள்ளது. இதையடுத்து, வெவ்வேறு நபர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் பணத்தை செலுத்துமாறு முதியவரிடம் கூறப்பட்டுள்ளது.
இதனை நம்பி, கடந்த பிப்ரவரி 2025 முதல் அக்டோபர் 2025 வரையிலான 8 மாதங்களில், 21 வெவ்வேறு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் 17 வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மொத்தம் ரூ.62,26,737 முதியவர் அனுப்பியுள்ளார்.
இவ்வாறு பணத்தை அனுப்பிய பின்னரும், அவரது முதலீட்டுத் தொகை மற்றும் லாபத்தை திரும்பப் பெற முடியாத நிலையில் இருந்துள்ளது. மேலும், கூடுதல் பாதுகாப்பு வைப்புத்தொகை செலுத்தினால் மட்டுமே பணத்தை விடுவிக்க முடியும் எனக் கூறி மோசடி கும்பல் மீண்டும் பணம் கேட்டுள்ளது.
முதியவரை தொடர்ந்து தங்களது கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கும் நோக்கில், அவரது உடல்நலம் குறித்து அக்கறையுடன் விசாரிப்பது போலவும், மோசடி கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் வாட்ஸ் ஆப்பில் தொடர்ந்து குறுஞ்செய்திகளை அனுப்பியுள்ளனர்.
இதையடுத்து, முதியவரின் மனைவி தேசிய சைபர் குற்றப் புகார் இணையதளமான NCRP-ல் புகார் அளித்துள்ளார். அதன் அடிப்படையில் சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் குற்ற காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில் முதியவரிடம் இருந்து மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தில் ரூ.14 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தொகை தெலங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத் தூத் பௌலி பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது தாரிக் அலி (50) மற்றும் அவரது நண்பர் மனிஷ் குமார் (45) ஆகியோரின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு சென்றது தெரியவந்தது.
அந்தப் பணம் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்ட அதே நாளிலேயே வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதுடன், ஏடிஎம் கார்டுகள் மூலமாகவும் பணம் எடுக்கப்பட்டிருப்பது விசாரணையில் தெரியவந்தது.
மேலும், முகமது தாரிக் அலியின் வங்கிக் கணக்கில் 3 மாதங்களில் ரூ.1.48 கோடியும், மனிஷ் குமாரின் வங்கிக் கணக்கில் 3 வாரங்களில் ரூ.63.72 லட்சமும் நாடு முழுவதும் பல்வேறு நபர்களிடம் மோசடி செய்யப்பட்டு வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
அவ்வாறு வரவு வைக்கப்பட்ட பணம் உடனுக்குடன் வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டிருப்பதும் போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், இந்த இருவரின் வங்கிக் கணக்குகள் தொடர்பாக ஆந்திரப் பிரதேசம், கர்நாடகம், தமிழ்நாடு, ஹரியானா மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலும் சைபர் மோசடி புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதும் தெரியவந்தது.
தொடர் விசாரணையில், முகமது தாரிக் அலி பிட்காயின் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி வர்த்தகம் என்ற பெயரில் மோசடிப் பணத்தை தனது வங்கிக் கணக்குகளில் பெற்று, Binance செயலி மூலம் கிரிப்டோ நாணயமாக மாற்றி மோசடி கும்பலுக்கு அனுப்பி வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்காக அவர் சுமார் 20 சதவீதம் கமிஷன் பெற்றதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
பின்னர், மோசடி தொடர்பான புகார்களின் காரணமாக முகமது தாரிக் அலியின் வங்கிக் கணக்குகள் முடக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
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இதையடுத்து, கமிஷன் தருவதாகக் கூறி தனது நண்பர் மனிஷ் குமார் பெயரில் வங்கிக் கணக்குகளைத் தொடங்கச் செய்து, அந்தக் கணக்குகளை தனது கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு மோசடிப் பணப் பரிவர்த்தனையை தொடர்ந்து மேற்கொண்டதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அமல்ராஜ் உத்தரவின்பேரில், சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு சைபர் குற்ற காவல் நிலைய ஆய்வாளர் தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. தனிப்படை போலீசார் ஹைதராபாத் சென்று, அங்குள்ள காவல்துறையின் உதவியுடன் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த அக்.1 அன்று முகமது தாரிக் அலி மற்றும் மனிஷ் குமார் ஆகிய இருவரையும் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து மோசடிக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட 2 கைப்பேசிகள் மற்றும் 3 சிம் கார்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
பின்னர் இருவரையும் சென்னைக்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்ட போலீசார், சைதாப்பேட்டை 11 வது பெருநகர குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். நீதிமன்ற உத்தரவின்படி இருவரும் நீதிமன்றக் காவலில் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த மோசடி வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் சில முக்கிய நபர்களை கைது செய்வதற்காக தனிப்படை போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.