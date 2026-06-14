போதைப்பொருள் குற்றங்களில் ஈடுபட்ட 202 பேர் கைது - கிலோ கணக்கில் கஞ்சா, குட்கா பறிமுதல்
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பராமரிக்கும் நோக்கில் பல்வேறு குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர்களுக்கு எதிராக தீவிர அமலாக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு டிஜிபி மகேஷ் குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : June 14, 2026 at 8:58 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு காவல்துறை மாநிலம் முழுவதும் நடத்திய தீவிர அமலாக்க நடவடிக்கையில், போதைப் பொருள் விற்பனை, பதுக்கல், கடத்தல் போன்றவற்றில் தொடர்புடைய 202 குற்றவாளிகளை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
இது குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் வெளியிட்ட செய்தி குறிப்பில், “கடந்த மே 28 முதல் ஜூன் 10 வரை, சரித்திரப்பதிவேடு ரவுடிகள் மற்றும் ரவுடிகள் மீது மாநிலம் முழுவதும் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு மற்றும் சோதனை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இந்நடவடிக்கைகளின் போது 36,740 ரவுடிகள் சோதனை செய்யப்பட்டனர். அவர்களில் குற்றச்செயல்களில் ஈடுபட்ட 1,328 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டனர்.
மேலும், ஜூன் 1 முதல் 10-ஆம் தேதி வரை மொத்தம் 2,939 பேர் மீது ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகள் நிறைவேற்றும் சிறப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டன. நிலுவையில் உள்ள ஜாமீனில் வெளிவர முடியாத பிடியாணைகள் நிறைவேற்றுதல் மற்றும் தலைமறைவு குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கான தீவிர முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த சிறப்பு நடவடிக்கையின்போது, போதைப்பொருள் குற்றங்கள் தொடர்பாக அமலாக்கக் குழுக்கள் நடத்திய சோதனையில், 231 கிலோ கஞ்சா, 4,073 போதை மாத்திரைகள், 22.55 கிராம் மெத்தாம்பெட்டமின், 0.006 கிராம் எம்.டி.எம்.ஏ, 362.5 கிலோ குட்கா பொருட்கள் மற்றும் பிற தடைசெய்யப்பட்ட போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தொடர்ந்து, அதில் தொடர்புடைய 202 குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் அடைக்கப்பட்டனர். போதைப்பொருள் குற்றங்களுடன் தொடர்புடைய 17 வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில் 14 இருசக்கர வாகனம், மூன்று சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் 3 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் அடங்கும்.
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சரித்திரப்பதிவேடு குற்றவாளிகள், ரவுடிகள், தொடர் குற்றவாளிகள், போதைப்பொருள் குற்றவாளிகள், பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் குழந்தைகள் பாலியல் பாதுகாப்புச் சட்டம் தொடர்பான குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மற்றும் சமூக விரோதிகள் மீது மாநிலம் முழுவதும் உள்ள மாநகர காவல் ஆணையாளர்கள், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் மற்றும் சிறப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் ஆகியோர் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், காவல்துறையின் இந்த சிறப்பு அமலாக்க நடவடிக்கையின் காரணத்தினால், மாநிலம் முழுவதும் பொது ஒழுங்கை உயர்தரத்தில் பராமரிப்பதற்கும், பொதுமக்கள், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும் காவல் தடுப்பு வலுப்பெறுள்ளதாக டிஜிபி மகேஷ்குமார் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார்.