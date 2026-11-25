கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரம் - தலைமைச் செயலாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி டிஜிபி அலுவலகத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் புகார்
"தலைமைச் செயலாளர் இந்த விவகாரத்தை முதல்வரிடம் சொன்னாரா இல்லையா? சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் அது மிகப்பெரிய தவறு. சொல்லி இருந்தால் முதலமைச்சர் ஏன் 116 நாட்கள் வாயை திறக்காமல் இருக்கிறார்?"
Published : November 25, 2026 at 1:56 PM IST
சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி எம்.எல்.ஏ விவகாரத்தில், குற்றத்தை மறைத்த தலைமைச் செயலாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி டிஜிபி அலுவலகத்தில் எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் புகார் அளித்துள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர், மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரத்தில் ஜூலை மாதமே மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமைச் செயலாளரிடம் புகார் அளித்த நிலையில், குற்றத்தை மறைத்த தலைமைச் செயலாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று சென்னை டிஜிபி அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். பின்னர், செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், அரசு மீது அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்தார்.
"சிங்கப்பெண் படைகள் எங்கே?"
"தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிங்கப்பெண் படைக்கு என்ன ட்ரெய்னிங் கொடுக்கிறீர்கள்? அவர்களுடைய வேலை என்ன? முதலமைச்சர் விஜயால் துவங்கப்பட்ட சிங்கப் பெண் படையை யாரேனும் எங்கேயாவது பார்த்ததுண்டா? சிங்கப்பெண் படையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பெரிய சாதனை என அறிவித்தார். ஆனால் தமிழக வெற்றி கழக அரசு ஆட்சிப் பொறுப்பு ஏற்றது முதல் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு எந்த அளவிற்கு சந்தி சிரிக்கிறது என்பதை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்".
"தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் வன்முறை சம்பவங்களில் ஈடுபடுபவர்களில் 75%க்கும் மேல் ஆளும் கட்சியின் நிர்வாகிகள் தான் ஈடுபடுகிறார்கள். ஆளு கட்சியை சேர்ந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் அமைச்சர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபடுகிறார்கள். பல தவெக கட்சியினர் அவர்களுடைய கட்சியை சார்ந்த மகளிர்களிடையே பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபடுகிறார்கள்".
"கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் - ஜூலையிலேயே நடந்துள்ளது"
இதில் உச்சபட்சமாக ஒரு பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கு ஆளுங்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் ஆபாச மெசேஜ் மாவட்ட ஆட்சியருக்கு அனுப்பி உள்ளார். தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்லாது இந்திய வரலாற்றிலேயே இப்படிப்பட்ட செயல் எங்கேயும் நடைபெற்றிருக்காது. குடித்துவிட்டு மாவட்ட ஆட்சியர் இல்லத்திற்கே சென்று தகராறில் ஈடுபட்டுள்ளார். இது எல்லாம் ஆட்சிக்கு வந்த மே 10ஆம் தேதிக்கு பிறகு ஜூலை மாதத்திலேயே நடந்துள்ளது.
"இந்த சம்பவம் குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் சம்பந்தம் சம்பந்தம் இல்லாத பொய்களையே சொல்வதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளார். 116 நாட்களுக்கு முன்பாகவே மாவட்ட ஆட்சியர் இது குறித்து தலைமைச் செயலாளர் இடம் புகார் அளித்துள்ளார். ஆனால், தலைமைச் செயலாளர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் வேறு மாவட்டம் மாறி செல்லும்படி கூறியுள்ளார்."
"முதலமைச்சர் வாய் திறக்காதது ஏன்?"
"இந்த விவகாரம் நீதிமன்றத்திற்கு போனதன் காரணமாகத்தான் குற்றப்பத்திரிக்கையை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. புகார் கொடுக்கப்பட்டு 116 நாட்கள் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் தூங்கிக் கொண்டிருந்தாரா? பாதிக்கப்பட்ட நபரையே ஆன்லைன் அப்யூசர்ஸ் தாக்கி விமர்சனம் செய்து வருகிறார்கள். குற்றத்தை மறைத்த தலைமைச் செயலாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தலைமைச் செயலாளரை குற்றவாளியாக இணைக்க வேண்டும்"
"இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க இன்று டிஜிபியிடம் மனு அளிக்க வந்தோம். ஆனால் டிஜிபி இங்கு இல்லை. தலைமைச் செயலாளர் இந்த விவகாரத்தை முதல்வரிடம் சொன்னாரா இல்லையா? சொல்லாமல் இருந்திருந்தால் அது மிகப்பெரிய தவறு. சொல்லி இருந்தால் முதலமைச்சர் ஏன் 116 நாட்கள் வாயை திறக்காமல் இருக்கிறார்? இப்படிப்பட்ட சம்பவமே நடக்கவில்லை என்று அமைச்சர்கள் முட்டுக் கொடுத்து கொண்டு இருந்தார்கள்."
"சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும்"
இதேபோல் துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர் தனது வீட்டிற்கு மனு கொடுக்க வந்தவரை தாக்கியுள்ளார். துணை சபாநாயகர் மீது காவல்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என டிஜிபியிடம் புகார் அளித்துள்ளோம். கடந்த நான்கு மாதங்களாக கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் விவகாரத்தில் குற்றத்தை மறைக்கும் முயற்சியில் ஆளுங்கட்சியினர் ஈடுபட்டு வந்துள்ளனர். முதலமைச்சர் மீது எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மனுவாக டிஜிபி அலுவலகத்தில் அளித்துள்ளோம்.
"திமுக நிர்வாகிகள் மீது புகார் என்றால் பெரிதாக்குவதா?"
"ரிஷிவந்தியம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் வசந்தம் கார்த்திகேயன் அவரது சட்டமன்ற தொகுதியில் காலை உணவு திட்டத்தின் கீழ் சமைக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட பெண்ணை, பணியாளர் ஒருவர் திட்டி உள்ளார். இதனை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வசந்தம் கார்த்திகேயன் தட்டிக் கேட்டுள்ளார். இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியரிடம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் புகார் அளித்துள்ளார்".
"சம்பந்தப்பட்ட அந்த பணியாளர் அனைவரையும் இவ்வாறாகதான் பேசுவார் என்று புகார் பெறப்பட்டுள்ளது. இதில் வசந்தம் கார்த்திகேயன் மீது பழியைப் போட்டு நாம் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று ஆளும் அரசு நினைக்கிறது. திமுகவின் நிர்வாகிகள் மீது ஒரு புகார் என்றால் அதை ஊதி பெரிதாக்கி அதிலிருந்து தப்பிக்க பார்க்கிறார்கள். சரியான ஆதாரம் இருந்தால் சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுங்கள்" என்று தெரிவித்தார்.
டிஜிபி அலுவலகத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் புகார் அளிக்க சென்ற பொழுது டிஜிபி அங்கு இல்லாத காரணத்தினால், ஐஜி அவினாஷ் குமாரிடம் புகார் மனு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. செய்தியாளர் சந்திப்பின் பொழுது திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தயாநிதி மாறன், கலாநிதி வீராசாமி, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு உள்ளிட்ட திமுக முக்கிய நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.