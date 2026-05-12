எங்கள் அரசியல் அனுபவத்தை பகிர தயாராக உள்ளோம் - முதலமைச்சர் விஜய்யை நேருக்கு நேர் பார்த்து கூறிய உதயநிதி
Published : May 12, 2026 at 11:39 AM IST
சென்னை: "அரசியலில் நாங்கள் தான் உங்களுக்கு சீனியர். எங்கள் அரசியல் அனுபவத்தை பகிர தயாராக உள்ளோம்" என முதல்வர் விஜய்யைப் பார்த்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறினார்.
17 ஆவது சட்டப் பேரவையின் எதிர்கட்சி தலைவராக தன்னுடைய முதல் உரையை உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று (மே 12) ஆற்றினார். அப்போது பேசிய அவர், "என்னை தேர்ந்தெடுத்த சேப்பாக்கம் தொகுதி மக்களுக்கும், திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கும், கூட்டணி கட்சி தலைவர்களுக்கும் நன்றி.
இன்று புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு எங்களின் வாழ்த்துக்கள். பேரவை தலைவர் சிரித்த முகத்துக்கு சொந்தக்காரர் என்பதை நான் அறிவேன். பேரவை விதிகள் உங்களுக்கு புதிது அல்ல. எதிர்கட்சியினரையும் அரவணைத்து செயல்படும் தலைவராக நீங்கள் பொறுப்பேற்றுள்ளீர்கள். இந்த பொறுப்பில் நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள் என நம்புகின்றோம்.
சட்டப் பேரவையில் திமுக எதிரி கட்சியாக இல்லாமல், நல்ல எதிர் கட்சியாக செயல்படும். திமுக எப்போதுமே ஆக்க சக்தி தான். எதிர் எதிரே அமர்ந்திருந்தாலும் தமிழக மக்கள் நலனில் ஒரே வரிசையில் நாம் இருக்க வேண்டும். பிற மாநிலங்களுக்கு முன்னுதாரணமான அவையாக தமிழக பேரவை இருக்க வேண்டும். புதிய அரசு, வாக்களிக்காத மக்களுக்குமான அரசாக செயல்பட வேண்டும்.
முதலமைச்சரும், நானும் ஒரே கல்லூரியில் படித்திருந்தாலும் அரிசியலில் நாங்கள் தான் உங்களுக்கு சீனியர். எங்களுடைய அரசியல் அனுபவத்தை பகிர்ந்துக் கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம்" என்றார். அப்போது முதலமைச்சர் விஜய் புன்னகையை வெளிப்படுத்தினார்.
தொடர்ந்து பேசிய எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "இந்த முறை அவையில் ஆளும் கட்சி வரிசைக்கு சமமாக எதிர் கட்சிகள் வரிசை உள்ளது.
பதவியேற்பு விழாவில் தமிழ்தாய் வாழ்த்து 3-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. பாஜக ஆளும் மேற்கு வங்கம் மாநிலத்தில் வந்தே மாதரம் பாடப்படவில்லை. விரைவில் ஆளுநர் உரை நடைபெற உள்ளது. அப்போது மீண்டும் இந்த தவறு நடைபெற அனுமதிக்க வேண்டாம், நாங்கள் அனுமதிக்கவும் மாட்டோம்.
மிகவும் விழிப்புடன் இருந்து நம்முடைய மரபை காப்பாற்ற வேண்டும். காளைகளுக்கு மூக்கணாங்கயிறு, வாகனங்களுக்கு பிரேக் எப்படியோ ஆளும் கட்சிக்கு எதிர்க்கட்சியும் அப்படி தான். நாங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம்.
அதிகப்படியானோர் முதல் முறை எம்எல்ஏவாக வந்திருக்கிறீர்கள், பெண் உறுப்பினர்களும் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ளீர்கள். அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள். எல்லோருக்கும் எல்லாம் உறுதி செய்யும் வகையில் நாங்கள் செயல்படுவோம்" என்று கூறினார்.