நாளை முதல் தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டம் - சத்துணவு ஊழியர்கள் அறிவிப்பு
நாளை முதல் ஜன. 23 வரை மாவட்ட தலைநகரங்களில் மறியல் போராட்டமும், ஜன.23, 24 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டத்திலும் ஈடுபட போவதாக சத்துணவு ஊழியர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
Published : January 19, 2026 at 7:48 PM IST
சென்னை: காலமுறை ஊதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நாளை முதல் தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளதாக சத்துணவு ஊழியர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு சத்துணவு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக, மாநிலம் முழுவதும் லட்சக்கணக்கான சத்துணவு மையங்களில் சத்துணவு அமைப்பாளர்கள், சமையலர்கள், உதவியாளர்கள் என பல்லாயிரக்கணக்கானோர் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
ஆனால், சத்துணவு துறையில் பல ஆண்டுகளாகவே 65 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. இதனால், இரண்டு மூன்று சத்துணவு மையங்களுக்கு ஒரே மையத்தில் சமைத்து உணவை வழங்கும் நடைமுறையும் உள்ளதால், பணியாளர்கள் கடும் மன உளைச்சலில் உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஆகையால், சில நாட்களாகவே பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து சத்துணவு ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கத்தினருடன் சமூக நலத்துறை செயலாளர் ஜெயஸ்ரீ முரளிதரன் தலைமையில் இன்று (ஜன.19) பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த சத்துணவு ஊழியர்கள் சங்க பொதுச் செயலாளர் ஜெஸ்ஸி, “கடந்த 45 ஆண்டுகளாக எந்த அறிவிப்பு இல்லாமல் தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கம் ஏமாற்றத்தில் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு ஓய்வூதியம் வெறும் ரூ.2,000 மட்டும் தான். இந்நிலையில், 2021 சட்டமன்றத் தேர்தலின் போது காலமுறை ஊதியம், பணிக்கொடை ரூ.5 லட்சமாக உயர்வு, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என திமுக சார்பில் வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், நான்கரை ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாததால் சத்துணவு ஊழியர்கள் பெரும் ஏமாற்றத்துடன் உள்ளோம்.
அரசுடன் நடந்த பேச்சுவார்த்தையிலும் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. எனவே, நாளை (ஜன.20) முதல் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளோம். மேலும், குடும்ப பாதுகாப்புடன் கூடிய குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.7,850 வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், “நாளை முதல் ஜனவரி 23 ஆம் தேதி வரை மாவட்ட தலைநகரங்களில் மறியல் போராட்டங்களில் ஈடுபடுவோம். இதில், 15 சங்கங்கள் கலந்து கொள்ள உள்ளன. தொடர்ந்து ஜனவரி 23 மற்றும் 24 ஆம் தேதியன்று, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்” என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
போராட்டத்தை புறக்கணிக்கும் சத்துணவு பணியாளர் நல சங்கம்
இதனிடையே, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு சத்துணவு பணியாளர்கள் நலச் சங்கம் மாநில தலைவர் சந்திரசேகரன், “எங்கள் நியாயமான கோரிக்கைகளை ஏற்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நல்ல முடிவை அறிவிப்பார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. ஒரு சிலர் லாப நோக்கோடு செயல்படுகிறார்கள். அதைப் பற்றி எல்லாம் எங்களுக்கு கவலை இல்லை. முதலமைச்சர் சாதகமான முடிவை விரைவில் அறிவிப்பார் என்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் தொடர் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை” என்று அறிவித்தார்.