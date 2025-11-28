மருத்துவத்துறையில் 2500 செவிலியர் பணியிடங்கள் காலி - செவிலியர்கள் சங்கம் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!
1550 படுக்கை கொண்ட செங்கல்பட்டு மருத்துவமனையில் 180 செவிலியர் பணியிடங்களும், 1700 படுக்கை கொண்ட திருச்சி மருத்துவமனையில் 215 பணியிடங்களும், 2780 படுக்கைகள் கொண்ட மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் 560 பணியிடங்கள் மட்டுமே உள்ளன.
Published : November 28, 2025 at 6:39 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மருத்துவத் துறையில் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நிரப்பப்பட வேண்டிய 1500 செவிலியர் பணியிடங்கள் மற்றும் சுமார் 1000 ஒப்பந்த பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளதாக தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக தமிழ்நாடு செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் சுபின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் சமீபகாலமாக 'மருத்துவ துறையில் காலி பணியிடங்களே இல்லை' எனக் கூறி வருகிறார். இது உண்மைக்கு மாறான தகவலாகும். மருத்துவ துறையில் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நிரப்பப்பட வேண்டிய 1500 செவிலியர் பணியிடங்கள் மற்றும் சுமார் 1000 ஒப்பந்த பணியிடங்களும் காலியாக உள்ளன.
அதேபோல், மருத்துவ துறையில் இந்திய மருத்துவ ஆணையம் (National Medical Commission) மற்றும் இந்திய பொது சுகாதார தர நிர்ணயங்கள் (Indian Public Health Standards) பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் மருத்துவமனை பயனாளர்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்ப செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவ ஊழியர்கள் பணியிடங்களே உருவாக்கப்படவில்லை. வரையறுக்கப்பட்ட பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையை விட குறைவான எண்ணிக்கையில் செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவ ஊழியர்கள் குறைவாக இருப்பதால் சரியான நேரத்தில் மருத்துவ பயனாளர்களுக்கு சிகிச்சை வழங்குவதில் தொய்வு ஏற்படுகிறது.
கடந்த 2022ம் ஆண்டு மத்திய அரசின் நிதி ஆயோக் நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர்கள் எண்ணிக்கையில் 0.78 (78%) என்கிற குறியீட்டை பெற்று நாட்டின் 20 ஆவது இடத்தையும் செவிலியர்களின் எண்ணிக்கையில் 0.48 (48%) பெற்று 29 ஆவது இடத்தையும் பெற்றுள்ளது. புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் புதிய பணியிடங்கள் எதுவும் உருவாக்காமல், புதிதாக தொடங்கப்பட்ட கலைஞர் நூற்றாண்டு மருத்துவமனை, பெரியார் நகர் மருத்துவமனை மற்றும் புதிதாக தரம் உயர்த்தப்பட்ட மருத்துவமனைகளில் பிற மருத்துவமனைகளிலுள்ள மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களை மீள் பணி (Redeployment) மூலம் பணியமர்த்தி மருத்துவமனைகளை நடத்தி வருவது வருத்தமளிக்கிறது. நிரந்தர பணியிடங்களாக இருந்த அடிப்படை பணியாளர்களின் பணியிடங்கள் சரண்டர் செய்யப்பட்டு வெளி முகமை மூலமாக (Outsourcing) தனியார் நிறுவனங்களால் அவை நிரப்பப்படுகின்றன' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது,
மேலும் அதில், 'மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகளை பொறுத்தவரை தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் (National Medical Comission) பரிந்துரைபடி மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் வார்டுகளில் ஒரு பணி சுழற்சியில் (shift) மூன்று பயனாளருக்கு ஒரு செவிலியர் அதாவது காலை, மதியம் மற்றும் இரவு ஆகிய 3 பணி சுழற்சியிலும் 9 பயனாளருக்கு ஒரு செவிலியர் வீதம் இருக்க வேண்டும். தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் ஒரு பயனாளருக்கு ஒரு செவிலியர் வீதம் பணியமர்த்தப்பட வேண்டும். ஆனால் 3 செவிலியர் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் ஒரு செவிலியர் பணியிடம் மட்டுமே உள்ளது.
குறிப்பாக 1550 படுக்கை கொண்ட செங்கல்பட்டு மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனையில் சுமார் 180 செவிலியர் பணியிடங்களும், 1700 படுக்கை கொண்ட திருச்சி மகாத்மா காந்தி நினைவு மருத்துவமனையில் சுமார் 215 செவிலியர்கள் பணியிடங்களும், 2780 படுக்கைகள் கொண்ட மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சுமார் 560 செவிலியர் பணியிடங்கள் மட்டுமே உள்ளது. இது போன்று பெரும்பான்மையான மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனைகளிலும் பயனாளர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவ ஊழியர்கள் பணியிடங்களே இல்லை.
கிராம புறங்களில் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் 70 சதவீதத்திற்கு மேல் தொகுப்பூதிய பணியாளர்களை கொண்டே இயங்கி வருகின்றன. காலி பணியிடம் இல்லை என்பதை கடந்து மருத்துவமனை பயனாளர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப போதிய பணியிடங்களே உருவாக்கப்படவில்லை என்கிற நிலை உள்ளது. மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் மருத்துவத் துறையில் பயனாளர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப நிரந்தர தன்மையுடைய மருத்துவர், செவிலியர் மற்றும் மருத்துவ ஊழியர்கள் பணியிடம் உருவாக்குவதுடன் தொகுப்பூதிய, ஒப்பந்த முறையில் பணி செய்யும் செவிலியர்கள் மற்றும் மருத்துவ ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்று சுபின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.