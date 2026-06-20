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டாஸ்மாக் மதுக்கடை முன்பு மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த இளைஞர் - போலீஸ் விசாரணை

கடந்த 2 ஆண்டுகளில், இதுபோன்று மரணங்கள் ஏற்படுவது தொடர் கதையாக உள்ளது. எனவே தமிழக அரசு உடனடியாக டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

டாஸ்மாக் கடை முன் இளைஞர் மர்ம மரணம்
டாஸ்மாக் கடை முன் இளைஞர் மர்ம மரணம் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 5:08 PM IST

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நீலகிரி: அரசு டாஸ்மாக் மதுக்கடை முன்பாக இளைஞர் ஒருவர் மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த சம்பவம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குன்னூரை அடுத்த அருவங்காடு பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அரசு டாஸ்மாக் மதுக்கடையின் முன்பாக இன்று காலை இளைஞர் ஒருவர் மயங்கிய நிலையில் கிடந்துள்ளார். இதனைப் பார்த்த அப்பகுதி பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி அடைந்து உடனடியாக இதுகுறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த அருவங்காடு போலீசார், மயங்கிக் கிடந்த இளைஞரை மீட்டு, ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் சிகிச்சைக்காக அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மருத்துவமனையில் அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர்.

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இதையடுத்து போலீசார் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்த இளைஞர், மஞ்சுதளா ஹட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாண்டுரங்கன் என்பவரின் மகன் மணிகண்டன் (30) என்பது தெரியவந்தது.

மணிகண்டனின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதாகக் கூறி, போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர். அவர் அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்தியதால் உயிரிழந்தாரா? அல்லது தாக்கப்பட்டு உயிரிழந்தாரா? என்ற கோணத்தில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். மேலும், மணிகண்டனின் உடற்கூராய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில் அடுத்தக்கட்ட விசாரணை நடைபெறும் என்று போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

அரசு டாஸ்மாக் மதுக்கடை முன்பு இளைஞர் ஒருவர் சந்தேகத்திற்குரிய வகையில் உயிரிழந்து கிடந்த சம்பவம், மஞ்சுதளா ஹட்டி மற்றும் அருவங்காடு பகுதியில் சோகத்தையும், பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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அருவங்காட்டில் அரசு டாஸ்மாக் மதுக்கடை அருகே மதுப் பிரியர்கள் மது அருந்திவிட்டு சாலையிலே படுத்துவிடுகின்றனர். எனவே, இந்த டாஸ்மாக் மதுக்கடையை அகற்ற வேண்டும் என்று அருவங்காடு பகுதி மக்கள் நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். கடந்த 2 ஆண்டுகளில், இதுபோன்று டாஸ்மாக் கடை அருகே மரணங்கள் நிகழ்வது தொடர்கதையாக உள்ளது. மேலும் பள்ளிக் குழந்தைகள், மாணவ மாணவிகள், அலுவலகம் செல்வோர் டாஸ்மாக் மதுக்கடையை கடந்து செல்ல அச்சமடைந்து வருகின்றனர். எனவே, தமிழக அரசு உடனடியாக டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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